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«АРМО-Системы»: представлена уличная IP-камера марки Smartec с поддержкой ONVIF 17.06

В линейке продуктов Smartec появились компактные цилиндрические IP-камеры STC-IPM5640 OPTi, которые предназначены для видеоконтроля в уличных условиях, но могут использоваться и в помещении. Они имеют защищенный от внешних воздействий корпус с IP66 и работоспособны при температурах -40…+60 °С. Используя высокочувствительный сенсор Sony, фиксированный объектив 2,8 мм и встроенный ИК-прожектор с 30-метровой дальностью подсветки, уличная цилиндрическая IP-камера может круглосуточно формировать и транслировать видео высокого качества с разрешением 5 МП при 30 к/с. Кроме того, STC-IPM5640 OPTi поддерживает технологии D-WDR, 2D/3D DNR и PoE, а также снабжена функциями видеоаналитики. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Поддержка ONVIF релиза 17.06 позволяет легко интегрировать цилиндрические IP-камеры STC-IPM5640 OPTi в различные IP-системы видеонаблюдения под управлением регистраторов и VMS-программ. При этом уличная цилиндрическая IP-камера обеспечивает трансляцию видео в форматах H.265 и/или H.264 с разрешением до 5 МП (2592x1944 пикселей), максимальным фреймрейтом 30 к/с и битрейтом от 0,5 до 8 Мбит/с, что позволяет ей адаптироваться к полосе пропускания используемой сети и обеспечивать разную скорость и качество текущего отображения и записи.

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АРМО-Системы
STC-IPM5640 OPTi

Встроенная в STC-IPM5640 OPTi видеоаналитика обеспечивает автоматическое обнаружение появления в контролируемой зоне подвижных объектов, людей и транспортных средств – одни из базовых функций видеоконтроля. К тому же эта уличная цилиндрическая IP-камера поддерживает режим захвата автомобильных номеров, который можно задействовать в сочетании с ПО. Для обеспечения приватности отдельных участков уличной сцены видеонаблюдения, таких как окна жилых домов и гостиниц, клавиатуры банковских терминалов и т.п., цилиндрическая IP-камера позволяет накладывать на изображение «виртуальные маски».

Уличное исполнение обеспечивает стабильную работу IP-камеры STC-IPM5640 OPTi в сложных климатических условиях при температурах от -40 до +60 °С. Цилиндрический корпус новинки соответствует высокому классу защиты оболочки IP66 и оберегает электронику, оптику, ИК-осветитель и другие компоненты IP-камеры от пыли и влаги. Благодаря этому, а также наличию грозозащиты (до 4000 В) и режима «антитуман», уличная цилиндрическая IP-камера STC-IPM5640 OPTi подходит для использования в большинстве регионов страны на объектах, нуждающихся в общем видеонаблюдении.

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Облачные тренды

Круглосуточный видеоконтроль и подсветку обозреваемого сектора в темное время суток на расстоянии до 30 метров обеспечивают ИК-светодиоды, встроенные в цилиндрический корпус STC-IPM5640 OPTi. Для получения сбалансированного по яркости и контрастности изображения в условиях контрастного освещения, встречной или фоновой засветки уличная цилиндрическая IP-камера использует функцию цифрового широкого динамического диапазона (D-WDR), а для повышения качества изображения при пониженной освещенности – задействует цифровые фильтры шумоподавления (2D/3D DNR), которые удаляют из видеосигнала артефакты, которые могут быть вызваны недостатком света.

Новая уличная цилиндрическая IP-камера Smartec STC-IPM5640 OPTi уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».

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