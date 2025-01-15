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ONVIF Open Network Video Interface Forum



15.01.2025 «АРМО-Системы» и «Панокам» подписали соглашение о партнерстве в области систем видеонаблюдения 1
18.12.2024 ICA-3880 – 8 МП IP-камера для видеонаблюдения 1
02.12.2024 Новые колонные IP-громкоговорители Tonmind SIP-S31FP в уличном исполнении с IP66 и поддержкой PoE-питания доступны в России 1
12.11.2024 «АРМО-Системы» представила Linux-версию программы для оповещения Tonmind PA System Pro 1
29.10.2024 «АРМО-Системы»: представлена уличная IP-камера марки Smartec с поддержкой ONVIF 17.06 1
26.12.2022 HeadPoint провела тестирование российской IoT-платформы InOne по замене зарубежной системы видеомониторинга 1
10.06.2022 Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения 1
16.02.2022 Dahua Technology представила флагманскую модель IP-видеорегистраторов EZ-IP-NVR1C16HS/H 1
01.02.2022 Новая серия поворотных IP-камер Videotec для взрывоопасных зон 1
17.12.2021 D-Link представляет новые камеры DCS-4714E и DCS-4614EK 1
23.11.2021 Axis Communications представила новую технологию Axis Scene Intelligence 1
15.06.2021 TP-Link представила новый бренд профессионального видеонаблюдения VIGI в России 1
20.02.2021 D-Link представила облачную камеру DCS-8325LH. Цена 1
06.11.2020 Synology представила СХД для видеонаблюдения DVA3221 1
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 1
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов 1
10.01.2019 D-Link представила решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома» 1
09.08.2018 Konica Minolta начала продажи новой линейки камер Mobotix Move в России 1
19.06.2018 «Техносерв» запустил облачный видеосервис для бизнеса 1
16.12.2016 Камеры IP-видеонаблюдения Milesight протестированы на совместимость с системами хранения данных Synology 1
31.10.2016 Axis представила компактные цилиндрические IP-камеры 1
05.09.2016 Российская технология распознавания лиц оказалась лучше, чем у Google 1
14.12.2015 Axis представила две новые сетевые HD-камеры для видеонаблюдения в сложных условиях освещения 1
23.04.2015 Axis анонсировала сетевую камеру Axis Q3709-PVE с функцией панорамного обзора 1
13.04.2015 Axis представила сетевой видеодомофон A8004-VE 1
12.02.2015 «Армо-Системы» представили бесплатное ПО Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения 1
12.01.2015 «Армо-Системы» начали поставлять уличные 4K-камеры видеонаблюдения от Axis 1
17.11.2014 «АРМО-Системы» займутся поставкой в Россию оборудования и ПО для систем видеонаблюдения от Hitron Systems 1
11.11.2014 TRENDnet представил две уличные сетевые камеры с защитой от экстремальных погодных условий 1
21.03.2014 Идет мегапиксельная эволюция систем видеонаблюдения 1
11.02.2014 Axis объявила о начале продаж компактных камер для круглосуточного видеонаблюдения в формате HD 1
13.04.2012 Compro представит полную линейку IP-оборудования для видеонаблюдения на Secutech Expo 1
25.04.2011 IP для СМБ: Grandstream ставит на единую инфраструктуру 1
27.12.2010 Sony приступила к продажам миниатюрной бюджетной сетевой HD камеры SNC-CH110 1
14.12.2010 Sony представила миниатюрную сетевую FullHD камеру SNC-CH210 1
02.12.2010 Sony представила новые видеокамеры SNC-RH124 и SNC-RH164 c разрешением 1280x720 1
04.10.2010 Samsung выпустил новые экономичные сетевые видеокамеры 1
15.06.2010 ITV представила новую версию программного комплекса «Интеллект» 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

ONVIF и организации, системы, технологии, персоны:

Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 10
Sony 6544 8
АРМО ГК - АРМО-Системы 289 7
АРМО ГК 144 6
D-Link - Д-Линк Трейд 361 4
Synology Inc - SLMP PTE 138 3
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Hikvision - Хиквижн 55 2
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 2
Konica Minolta - Mobotix 33 2
Microsoft Corporation 24624 2
Google LLC 11775 2
Samsung Electronics 10254 2
Smartec 138 2
Titanium 84 2
Logitech 421 1
IFTTT - If This Then That 12 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Oracle Corporation 6687 1
Konica Minolta 406 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 1
Центр2М - Center2М 66 1
Shure 13 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Vocord - Вокорд 183 1
TRENDnet 85 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Dell EMC 5027 1
Cisco Systems 5114 1
TP-Link - ТП-Линк 205 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 124 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Genetec 7 1
Videotec 4 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Русагро Группа Компаний 277 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Газпром ПАО 1342 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Лидер УК 23 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 32
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 21
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 500 17
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 15
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 14
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1282 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 10
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 448 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 9
Видеокамера - Camcorder 2263 9
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 116 8
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 154 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 6
NVR - Network Video Recorder - Сетевой видеомагнитофон - IP-видеорегистратор 80 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 6
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 179 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 6
Аналоговые технологии 2769 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 258 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 5
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 873 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 5
Оповещение и уведомление - Notification 4605 5
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 98 4
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 57 4
Axis Camera Station 33 6
Apple iOS 7809 4
Linux OS 9936 4
Google Android 13994 3
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 405 3
Microsoft Windows 15656 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 131 2
Axis Zipstream 18 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Apple macOS 2059 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
D-Link LBD - Loopback Detection 29 1
D-Link Network Assistant 6 1
Synology DVA - серия СХД 1 1
D-Link Wi-Fi Mesh 1 1
Logitech Brio 3 1
Logitech Rally System 10 1
Logitech Meetup 7 1
Konica Minolta - Mobotix Move 8 1
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 13 1
Axis Forensic WDR 18 1
D-Link DCS Беспроводная HD-камера 1 1
Microsoft Windows 7 1979 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Microsoft Skype 2067 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
D-Link Safeguard Engine 18 1
Microsoft Windows Embedded 197 1
Vocord FaceControl 38 1
Axis Lightfinder 17 1
Axis OptimizedIR 2 1
Kraftway Smart Video Detector - KSVD - Kraftway Smart Video Camera 4 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 52 1
Google FaceNet 6 1
Frännlid Erik - Френнлид Эрик 6 2
Ишмамедов Константин 5 1
Абуталимов Заур 6 1
Иванченко Марина 12 1
Касаткин Алексей 10 1
Дергилёв Никита 44 1
Краснов Андрей 3 1
Столяр Валерий 9 1
Бочкарев Сергей 48 1
Червяков Сергей 1 1
Гайдаров Игорь 2 1
Канушкина Алена 2 1
Данилов Кирилл 2 1
Кузин Артур 2 1
Гонноченко Алексей 6 1
Лосев Сергей 46 1
Степанов Антон 66 1
Варламов Николай 5 1
Антониади Георгий 16 1
Флёров Евгений 8 1
Кадейшвили Алексей 15 1
Баранов Александр 14 1
Куриленко Евгений 1 1
Волковицкий Василий 3 1
Сухов Святослав 2 1
Евдокимов Дмитрий 27 1
Федосеев Георгий 2 1
Милек Татьяна 9 1
Василиотти Дмитрий 2 1
Chen Raymond - Чен Реймонд 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Великобритания - Лондон 2386 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
Европа Восточная 3075 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Бельгия - Брюссель 227 1
США - Флорида 765 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Европа 21767 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Китай - Шанхай 787 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 4
Видеокамера - Видеосъёмка 692 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 56 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 6 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 25 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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