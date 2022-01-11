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Axis Zipstream

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.01.2022 Axis Communications представила два основных блока для малозаметного видеонаблюдения 1
30.11.2020 Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей 1
29.10.2020 Axis Communications представляет PTZ-камеру AXIS V5925 с поддержкой VISCA для потоковой передачи видео и звука студийного качества 1
07.09.2020 Axis Communications выпустила камеру с двумя независимыми объективами 1
18.02.2020 Axis представила недорогие камеры премиум-класса AXIS M11 1
02.12.2019 Axis запустила российское производство камер с чипом ARTPEC-7 1
29.08.2019 Axis Communications представила инновационные решения для розничной торговли 1
31.10.2017 Axis Communications представила решения для транспорта и критической инфраструктуры 1
11.01.2017 Axis представила серию защищенных купольных камер Q35 с фиксированным объективом 1
07.11.2016 Axis представила новые фиксированные купольные камеры P32 Mk 1
31.10.2016 Axis представила компактные цилиндрические IP-камеры 1
04.07.2016 Axis пополняет линейку сетевых видеорегистраторов новыми интегрированными моделями 1
27.06.2016 Axis представила сетевые камеры с объективом i-CS 1
11.03.2016 Axis представила новую версию ПО для управления видео Camera Station 5 1
14.12.2015 Axis представила две новые сетевые HD-камеры для видеонаблюдения в сложных условиях освещения 1
10.11.2015 Линейку продуктов Axis пополнил бюджетный набор устройств для организации 4-канальной видеосистемы 1
10.04.2015 Axis представит новые технологии в области систем контроля управления доступом 2
26.03.2015 Axis анонсировала технологию сжатия видеоданных Zipstream 2

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Axis Zipstream и организации, системы, технологии, персоны:

Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 18
Motorola Solutions 113 1
Avigilon 6 1
Axis Communications - Citilog 2 1
Canon 1439 1
Sony 6739 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
Jabil - Джейбил 31 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 16
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 9
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 128 8
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 8
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 7
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 7
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 6
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 5
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 5
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 3
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 66 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Контрастность 3042 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 2
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 156 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 2
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 407 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 1
EIS - Electronic Image Stabilization - Программная электронная стабилизация изображений 125 1
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 185 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 187 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 1
Axis Forensic WDR 20 11
Axis Lightfinder 17 9
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 7
Axis P - серия камер видеонаблюдения 27 6
Axis Q - серия камер видеонаблюдения 27 6
Axis M - серия IP-камер 23 4
Axis Corridor Format 4 3
Axis Parking Violation Detection 2 2
Axis Live Privacy Shield 1 1
Axis Communications I/O Indication LED - светодиодный индикатор 1 1
Meta - Facebook Live 6 1
Axis V - серия камер видеонаблюдения 1 1
Axis FA 2 1
Axis Edge Vault 5 1
Axis Face Detector 1 1
Axis OptimizedIR 2 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
Axis Perimeter Defender 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Axis Communications ARTPEC - Микропроцессор 14 1
Bennermark Petra - Беннермарк Петра 2 2
Frännlid Erik - Френнлид Эрик 6 2
Якушев Сергей 20 1
Майоров Алексей 6 1
Лысенкo Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Швеция - Королевство 3782 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Евросоюз - Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 11 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Ботаника - Растения - Plantae 1167 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Татуировка 41 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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