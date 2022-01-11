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Axis Communications представила два основных блока для малозаметного видеонаблюдения

Axis Communications объявила о выпуске двух основных блоков Axis FA51 и Axis FA51-B. Они предназначены для малозаметного видеонаблюдения в магазинах, банках и офисах. Данные устройства легко интегрируются в другие системы. Они оснащены HDMI-выходом, что позволяет отображать видео на мониторе для публичного просмотра в режиме реального времени и таким образом предотвращать потенциальные кражи.

Функция распознавания лиц Axis Face Detector сигнализирует потенциальным нарушителям о том, что за ними наблюдают: при подключении блоков к монитору, лица людей на изображении выделяются квадратами. Такие устройства можно устанавливать на входах в магазины или на кассах самообслуживания, что позволяет оптимизировать расходы на персонал службы охраны и безопасности.

Совместимый со всеми сенсорными блоками Axis FA, основной блок Axis FA51 поддерживает один полноформатный видеопоток HDTV 1080p с высокой частотой кадров. Поэтому он гарантирует высокое качество видео. Функция Forensic WDR обеспечивает отличную проработку деталей, даже если объекты движутся, а в кадре присутствует значительный перепад освещенности. Поскольку основной блок можно подключать напрямую к монитору, это снижает задержку передачи данных и риск возникновения сетевых неполадок. Кроме того, пока есть питание, камера будет продолжать выводить изображение на монитор даже в случае отключения сети.

Axis FA51-B — UR-сертифицированный блок в минимальной комплектации, предназначенный для интеграции в UL-сертифицированные системы. Устройство поставляется в упаковках по 10 штук, что помогает сократить время и расходы на упаковку и транспортировку. Кроме того, блок поставляется без корпуса, что обеспечивает его вентиляцию и упрощает регулирование температуры.

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Облака

Как и все модульные системы камер, блоки Axis FA51 и Axis FA51-B основаны на концепции разделенной сетевой камеры, в которой камера разделена на малозаметный сенсорный блок, состоящий из объектива и матрицы изображения, и основной блок, представляющий собой корпус камеры. Разделенная концепция обеспечивает гибкость как при выборе оборудования, так и при установке. Небольшой сенсорный блок может быть установлен незаметно в мониторы и банкоматы, где объектив камеры является единственной видимой частью.

Экономичные основные блоки также оснащены технологией Axis Zipstream, применение которой значительно сокращает трафик и объем памяти для хранения данных. При этом важные участки изображения сохраняются в полном разрешении. А функция Axis Edge Vault защищает идентификаторы устройств и упрощает авторизацию устройств Axis в сети. Каждый блок имеет один порт ввода/вывода с настраиваемой конфигурацией для подключения внешних устройств, например, для управления освещением и запуска звуковых сообщений.

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