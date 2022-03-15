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Axis Forensic WDR

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.03.2022 «АРМО-cистемы» представила IP-видеодомофоны 2N IP Style с поддержкой мобильного доступа 1
14.02.2022 Новая IP-камера «моноблок» AXIS Q1715 с аналитикой на базе ИИ 1
31.01.2022 Axis Communications представила усовершенствованные купольные камеры для магазинов, банков и офисов 1
11.01.2022 Axis Communications представила два основных блока для малозаметного видеонаблюдения 1
15.01.2021 Axis Communications представила решение видеоаналитики на основе ИИ 1
21.09.2020 Axis Communications выпустила специальные камеры для видеонаблюдения на борту транспортных средств 1
07.09.2020 Axis Communications выпустила камеру с двумя независимыми объективами 1
18.02.2020 Axis представила недорогие камеры премиум-класса AXIS M11 1
02.12.2019 Axis запустила российское производство камер с чипом ARTPEC-7 1
29.08.2019 Axis Communications представила инновационные решения для розничной торговли 1
07.04.2017 Axis представила камеры для малозаметного детализированного видеонаблюдения на больших территориях 1
04.04.2017 Axis Communications расширяет собственное производство IP-камер в России 1
11.01.2017 Axis представила серию защищенных купольных камер Q35 с фиксированным объективом 1
07.11.2016 Axis представила новые фиксированные купольные камеры P32 Mk 1
27.06.2016 Axis представила сетевые камеры с объективом i-CS 1
16.06.2016 Axis Communications запускает производство собственных IP-камер 1
14.12.2015 Axis представила две новые сетевые HD-камеры для видеонаблюдения в сложных условиях освещения 1
10.04.2015 Axis представит новые технологии в области систем контроля управления доступом 1
26.03.2015 Axis анонсировала технологию сжатия видеоданных Zipstream 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Axis Forensic WDR и организации, системы, технологии, персоны:

Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 19
Jabil - Джейбил 31 3
АРМО ГК 185 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 1
Canon 1439 1
Sony 6739 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
Motorola Solutions 113 1
Avigilon 6 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 18
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 10
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 128 9
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 8
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 6
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 5
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 5
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 4
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 4
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
EIS - Electronic Image Stabilization - Программная электронная стабилизация изображений 125 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 2
Контрастность 3042 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 61 1
Моноблок - Monoblock PC 1115 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 1
I2C - IIC - Inter-Integrated Circuit - последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами внутри электронных приборов 11 1
HD-SDI - High-Definition Serial Digital Interface 19 1
Axis Lightfinder 17 15
Axis Zipstream 19 11
Axis P - серия камер видеонаблюдения 27 11
Axis Q - серия камер видеонаблюдения 27 9
Axis M - серия IP-камер 23 6
Axis Object Analytics 7 3
Axis Communications ARTPEC - Микропроцессор 14 3
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 2
Axis FA 2 2
Axis Edge Vault 5 2
Axis OptimizedIR 2 2
Axis Communications I/O Indication LED - светодиодный индикатор 1 1
Axis Parking Violation Detection 2 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 1
Axis Face Detector 1 1
HID Global - iCLASS - формат бесконтактных смарт 38 1
Axis Corridor Format 4 1
Axis Live Privacy Shield 1 1
Bennermark Petra - Беннермарк Петра 2 2
Frännlid Erik - Френнлид Эрик 6 2
Майоров Алексей 6 2
Рожков Павел 3 1
Лысенкo Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Казахстан - Республика 6048 3
Европа 24964 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Япония 13807 1
Швеция - Королевство 3782 1
Европа Восточная 3138 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Ботаника - Растения - Plantae 1167 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Татуировка 41 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
Евросоюз - Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 11 1
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