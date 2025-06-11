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HD-SDI High-Definition Serial Digital Interface


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 «Синтерра Медиа» представила SDN-оркестратор российского производства 1
14.02.2022 Новая IP-камера «моноблок» AXIS Q1715 с аналитикой на базе ИИ 1
08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 1
15.12.2021 Axis Communications представила высокопроизводительную блочную камеру с 21-кратным оптическим зумом 1
06.05.2019 Госдума потратит полмиллиона на чистку 80 планшетов 1
25.07.2018 «АМТ-Груп» подвела итоги цифрового телевещания на ЧМ 2018 1
17.11.2014 «АРМО-Системы» займутся поставкой в Россию оборудования и ПО для систем видеонаблюдения от Hitron Systems 1
27.02.2014 Самые ожидаемые камеры 2014 года: по следам выставки Camera and Photo Imaging Show 1
21.02.2012 «Пикотех» обновил продуктовую линейку устройств видеоконференцсвязи 1
23.08.2011 NEC выпустила новые стационарные видеопроекторы серии PX 1
15.07.2011 EligoVision создала «Студию дополненной реальности» 1
12.04.2011 Panasonic показала видеокамеру с 3D для космоса 1
29.12.2010 Panasonic начала поставки камкодера стандарта микро 4:3 1
24.08.2010 MRV получила патент на решения для передачи цифрового видео по оптическому волокну 1
26.04.2010 Panasonic выпустил профессиональную 3D-видеокамеру 1
19.01.2010 MRV выпустила новые модули SFP для передачи цифрового видеосигнала по коаксиальному кабелю 1
22.09.2005 Canon объявил о выпуске новой видеокамеры высокой чёткости XL H1 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

HD-SDI и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 5
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 3
Sony 6575 2
Canon 1403 2
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 303 2
АРМО ГК 155 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3252 1
AMT Group - АМТ-Груп 360 1
Nvidia Corp 3578 1
AVerMedia Technologies 8 1
Cisco Systems 5160 1
Intel Corporation 12322 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Eltex - Предприятие Элтекс 165 1
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 1
HP Inc. 5719 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Элекард - Elecard 22 1
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 89 1
Rombica 12 1
Bosch Security and Safety Systems 15 1
Стрим Лабс - Stream Labs 9 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 123 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Спорт-Ин АНО - Спорт Индустрия 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 2157 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 87 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3112 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 257 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6131 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3913 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10941 6
Видеокамера - Camcorder 2293 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 5
Фотокамеры - Объектив - Lens 1395 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6105 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 4
HDV - High Definition Video - стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту 358 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4010 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7193 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14646 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1873 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3281 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12660 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11917 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7522 3
Контрастность 2881 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12613 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4307 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16435 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3913 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 329 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 2
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21239 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9404 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4784 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1717 2
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Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1351 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1899 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3549 2
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 2
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 75 2
Axis Object Analytics 6 2
Axis Q - серия камер видеонаблюдения 3 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2119 1
Pioneer DVR 15 1
Google YouTube - Видеохостинг 2819 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 1
Canon DIGIC - серия процессоров 199 1
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Nvidia Quadro GPU 249 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 771 1
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 87 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 13 1
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 118 1
Schneider Electric AP - серия блоков управления электропитанием 1 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 1
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 1
Rombica Pro Studio 1 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
Axis Forensic WDR 18 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3323 1
Пикотех - Глагол ВКС 4 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 1
VK Combo 84 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 314 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 416 1
Axis Lightfinder 17 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 139 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 54 1
HP ProOne - серия моноблоков 7 1
Гольцов Александр 78 1
Валов Юрий 11 1
Парфенов Леонид 6 1
Матвеев Константин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4081 1
Земля - планета Солнечной системы 10476 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1511 1
Япония 13379 1
Южная Корея - Республика 6740 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 1
Луна - спутник Земли 1488 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19303 2
Атлантис 82 1
Ergonomics - Эргономика 1629 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2348 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6087 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5188 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1969 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1411 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7410 1
Видеокамера - Видеосъёмка 700 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
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