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HD-SDI High-Definition Serial Digital Interface
УПОМИНАНИЯ
HD-SDI и организации, системы, технологии, персоны:
|Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
|Спорт-Ин АНО - Спорт Индустрия 1 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2157 1
|ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 87 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3112 1
|Гольцов Александр 78 1
|Валов Юрий 11 1
|Парфенов Леонид 6 1
|Матвеев Константин 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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