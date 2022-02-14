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Axis Object Analytics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.02.2022 Новая IP-камера «моноблок» AXIS Q1715 с аналитикой на базе ИИ 1
31.01.2022 Axis Communications представила усовершенствованные купольные камеры для магазинов, банков и офисов 1
15.12.2021 Axis Communications представила высокопроизводительную блочную камеру с 21-кратным оптическим зумом 1
29.10.2021 Axis представила камеры на базе чипа Artpec-8 с технологией глубокого обучения 1
22.06.2021 Axis Communications представляет высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с лазерной фокусировкой 1
15.01.2021 Axis Communications представила решение видеоаналитики на основе ИИ 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Axis Object Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 6
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 1
Motorola Solutions 113 1
Avigilon 6 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
АРМО ГК 185 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
Canon 1439 1
Sony 6739 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 2
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 260 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
HD-SDI - High-Definition Serial Digital Interface 19 2
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 346 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 442 1
I2C - IIC - Inter-Integrated Circuit - последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами внутри электронных приборов 11 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 1
Моноблок - Monoblock PC 1115 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 126 1
Frame rate - Кадровая частота - FPS - Frame Per Second - Количество кадров в секунду - Фреймрейт 152 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 1
Фотокамеры - Ночная съемка 234 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 492 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 156 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Axis Q - серия камер видеонаблюдения 27 5
Axis Communications ARTPEC - Микропроцессор 14 3
Axis Forensic WDR 20 3
Axis Lightfinder 17 3
Axis Edge Vault 5 1
Axis P - серия камер видеонаблюдения 27 1
Axis Parking Violation Detection 2 1
Axis OptimizedIR 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Швеция - Королевство 3782 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Ботаника - Растения - Plantae 1167 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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