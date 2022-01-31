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Axis Communications представила усовершенствованные купольные камеры для магазинов, банков и офисов

Axis Communications объявила о выпуске трех новых моделей купольных видеокамер AXIS P3265-V/-LV/-LVE с процессором глубокого обучения (DLPU). Данные камеры обладают широкими возможностями для использования встроенной аналитики на основе искусственного интеллекта. В камерах реализована технология Axis Object Analytics, которая обеспечивает высокоточную классификацию объектов. Эти усовершенствованные камеры являются идеальным решением для различных сценариев видеонаблюдения, например, в розничной торговле, банках и офисах.

Камеры AXIS P3265-V/-LV/-LVE обеспечивают высокое качество изображения с детализацией и разрешением 2 мегапикселя при частоте до 60 кадров в секунду. Вариофокальный объектив камер имеет угол обзора 100–360 градусов. Камеры поддерживают технологию Lightfinder 2.0 и Axis Forensic WDR, что позволяет получать высокодетализированные изображения даже в условиях низкой освещенности. А модели AXIS P3265-LV и AXIS P3265-LVE, предусматривающие наружную установку, оснащены функцией Axis OptimizedIR, гарантирующей исключительную четкость и резкость изображения даже в полной темноте.

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Камера AXIS P3265-V/-LV/-LVE

Новые камеры оснащены встроенными функциями кибербезопасности для предотвращения несанкционированного доступа и защиты системы. Так, в камерах AXIS P3265-V/-LV/-LVE есть специальная функция Axis Edge Vault, которая защищает идентификаторы устройств Axis и упрощает авторизацию продуктов Axis в сети. Камеры также поддерживают двустороннюю передачу звука, поэтому аудио с камер всегда доступно для прослушивания. Помимо этого, можно пользоваться детектором и добавлять сторонние средства аудиоаналитики, например, для обнаружения агрессивного поведения. А благодаря возможности подключения аудиоустройств и устройств ввода и вывода можно интегрировать периферийное оборудование, например микрофон, чтобы расширить возможности системы.

Камеры появятся в дистрибьюторской сети Axis и в московском экспириенс-центре в I квартале 2022 г.

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