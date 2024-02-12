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Индексная книга (каталог) CNews*
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Искусственный интеллект Deep Learning Deep structured learning Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта



12.02.2024 ИИ-тренер от выпускницы ИТМО даст уроки публичных выступлений сотрудникам Сбербанка

сональные уроки публичных выступлений. В основе разработки — анализирующие речь и мимику нейросети. Проект получил грант в один млн руб. от Сбербанка и предложение на 12 млн руб. от инвесторов. Также ИИ-тренер уже готовится к тестированию сервиса на сотрудниках корпорации. Об этом CNews сообщили представители ИТМО. Speech Up — это виртуальный помощник для тренировки навыка публичных выступл
07.11.2023 «Яндекс», ВШЭ и «Сириус» запустили бесплатный курс по ИИ для школьников

тировали материал для школьников старших классов, чтобы они смогли в полной мере погрузиться в тему deep learning и попробовать на практике ML-инструменты. Все слушатели смогут провести небольш
29.10.2021 Axis представила камеры на базе чипа Artpec-8 с технологией глубокого обучения

Axis Q3536-LVE на базе новейшего чипа собственной разработки Artpec-8, поддерживающих мощные аналитические приложения непосредственно на устройстве и включающих модуль обработки данных с технологией глубокого обучения. Камеры рекомендуются для уличного применения, на дорогах, в аэропортах, на стадионах и на вокзалах, на важных промышленных объектах инфраструктуры. Камеры поддерживают платф
20.04.2021 3iTech выпустила систему голосовой биометрии, построенную на технологии Deep Learning

ранить и обрабатывать сотни миллионов образцов и создавать как корпоративные системы, так сервисы национального масштаба. Новый сервис текстонезависимой идентификации по голосу построен на технологии Deep Learning (DL). 3i VoiceID работает с высокой точностью (до 98%) независимо от языка, стабилен в условиях зашумления. Для идентификации говорящего достаточно пятисекундного образца голоса.

28.06.2019 Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel

ных целей». Dell EMC расширила свой портфель готовых решений для ИИ за счет нового готового решения Deep Learning with Intel, которое поможет организациям удовлетворить потребности аналитиков и
29.03.2018 Teradata и NVIDIA займутся совместными разработками ИИ и глубокого обучения

Консалтинговая группа корпорации Teradata Think Big Analytics присоединилась к партнерской программе компании NVIDIA. Графические процессоры NVIDIA широко используются в задачах глубокого обучения и искусственного интеллекта (ИИ), а также в приложениях для ускоренного анализа данных. Благодаря сотрудничеству, Think Big Analytics поможет клиентам, которые нацелены на ра
28.03.2018 Fujitsu заяила о поддержке технологий глубинного обучения своими новыми рабочими станциями и серверами

мобилестроение, сектор финансовых услуг, науку и производство. «Искусственный интеллект, машинное и глубокое обучение – ключевые технологии цифровой эпохи и основа для проектирования действител
05.12.2017 IBM представила серверы для ИИ на процессорах POWER9

е на базе процессора POWER9. Процессор разработан специально для работы с интенсивными вычислительными нагрузками технологий искусственного интеллекта и способен улучшить время тренировки фреймворков глубокого обучения почти в четыре раза. Заказчики теперь смогут быстрее создавать более точные приложения сферы ИИ.Новые серверы AC922 на базе процессора POWER9 впервые в отрасли включили такие
26.10.2017 Nvidia представила контейнеры для глубокого обучения, Volta дебютируют в AWS

Nvidia объявила о доступности репозитария контейнеров Nvidia GPU Cloud (NGC) для разработчиков ИИ-решений во всем мире. NGC поможет разработчикам быстрее приступить к разработке программ глубокого обучения благодаря бесплатному доступу к полноценному, простому в использовании и полностью оптимизированному программному стеку для задач глубокого обучения. Облачный сервис у
01.09.2017 В России создается искусственный интеллект для ведения осмысленных разговоров

опс (FP16). Nvidia утверждает, что это первый в мире суперкомпьютер, у которого хватает мощности на глубокое обучение искусственного интеллекта, и который был целенаправленно именно для этого р
20.04.2017 Nvidia и Facebook ускорили работу ИИ в рамках фреймворка глубокого обучения Caffe2

Компании Nvidia и Facebook представили результаты совместной работы в области искусственного интеллекта вместе с анонсом Caffe2 — нового фреймворка глубокого обучения с открытым кодом, созданного Facebook. Каждый день в мире генерируется новая информация — тексты, картинки, видео и другие формы контента. Facebook разрабатывает новые систем
13.04.2017 В России представлен суперкомпьютер Nvidia DGX-1 для задач ИИ

тему искусственного интеллекта Nvidia DGX-1. Система разработана специально для глубокого обучения (Deep Learning) и GPU-ускоренного анализа данных и сравнима по производительности с 250 сервер
13.12.2016 AMD представила графический ускоритель Radeon Instinct для процессов глубокого обучения

редставила стратегию по ускорению перехода в эпоху искусственного интеллекта для серверов, предложив новый набор аппаратных и открытых программных продуктов для повышения производительности процессов глубокого обучения. Как рассказали CNews в компании, новый ускоритель Radeon Instinct поможет организациям создавать решения на базе графики, реализуя процессы глубокого обучения и приме
20.06.2016 Nvidia Tesla P100 ускоряет приложения глубокого обучения и высокопроизводительные вычисления

хитектурой Maxwell. Новые алгоритмы искусственного интеллекта для пиковой производительности Новые инструкции половинной точности обеспечивают пиковую производительность свыше 21 терафлопса в задачах глубокого обучения, указали в Nvidia. «Графический ускоритель Tesla P100 поднимает на новый уровень производительность в ряде приложений высокопроизводительных вычислений и глубокого обучени
20.06.2016 Nvidia запускает программу поддержки стартапов в области искусственного интеллекта

твенного интеллекта, обработки и анализа данных. Программа Nvidia Inception Program предлагает предпринимателям, создающим новые компании, доступ к инструментам и материалам, связанным с технологиями глубокого обучения, сообщили CNews в Nvidia. «Стартапы по всему миру используют технологии глубокого обучения, которые обеспечивают сверхъестественную скорость и точность вычислений в пр

Публикаций - 388, упоминаний - 439

Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3381 74
Intel Corporation 12030 45
Microsoft Corporation 24326 38
Yandex - Яндекс 6827 30
Google LLC 11545 28
Meta Platforms - Facebook 4404 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11623 19
IBM - International Business Machines Corp 9389 18
Amazon Inc - Amazon.com 2938 17
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 701 16
AMD - Advanced Micro Devices 4089 15
Ростелеком 9407 15
Dell EMC 4998 15
Dell Technologies - Dell Computer 2127 14
Samsung Electronics 10110 13
HPE - Hewlett Packard Enterprise 609 13
Oracle Corporation 6594 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 764 13
NetApp - Network Appliance 632 12
SAP SE 5190 12
Apple Inc 11822 10
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 399 10
Broadcom - VMware 2307 10
Huawei 3801 9
GitHub 737 9
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 52 9
HP Inc. 5652 8
X Corp - Twitter 2833 8
VisionLabs - ВижнЛабс 211 8
Lenovo Group 2260 7
Supermicro 107 7
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1160 7
Прогноз 1607 7
МегаФон 8270 7
LG Electronics 3589 6
ESG - Enterprise Strategy Group 228 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8568 6
Fujitsu 2034 6
SAS Institute 958 6
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6906 40
Tesla Motors 381 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6889 11
BMW Group 431 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2721 8
Русагро Группа Компаний 265 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 345 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1082 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 469 5
РЖД - Российские железные дороги 1836 5
Газпром нефть 592 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 800 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2159 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 742 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 264 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 82 3
Unsplash 470 3
Альфа-Банк 1707 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 417 3
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 29 3
eBay Inc 1611 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1207 3
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 3
Почта России ПАО 2073 3
ГПБ - Газпромбанк 1051 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 580 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 462 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 459 3
LinkedIn 621 3
Газпром ПАО 1303 3
Airbus Group - Airbus Industries 222 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 969 2
Роснефть НК - нефтяная компания 507 2
Chery Group - Chery Automobile 15 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 2
Volvo Cars 252 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2946 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5269 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11009 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2497 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2372 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4831 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4313 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5687 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1349 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 315 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 362 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 213 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 162 3
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 35 3
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 10 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1330 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1875 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 305 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1810 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 949 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1170 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1112 2
Совет при президенте Российской Федерации 196 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1338 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1162 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 397 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 50 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 331 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3212 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 143 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 180 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 218 2
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 16 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 617 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 315 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3207 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2745 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 533 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 91 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 280 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 2
OpenCAPI Consortium 13 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 17 1
Талант и успех - Общественный фонд 17 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 106 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 58 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 220 1
4CIO 18 1
8K Association - Ассоциация 8K 1 1
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 2 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 4 1
Единая Россия - Политическая партия 288 1
АФТ - Ассоциация Финтех 130 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
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MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4503 166
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MLOps - Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2545 144
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20185 131
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20306 108
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47316 98
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28550 91
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6096 87
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3523 78
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15270 73
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29254 68
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10630 64
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8244 56
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1553 54
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23316 54
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12297 48
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11437 46
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6960 41
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8994 40
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3538 36
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4930 35
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2766 34
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flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 524 31
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16722 28
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3561 25
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 111 27
Nvidia Tesla GPU 152 24
Google TensorFlow 83 22
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 153 19
Intel x86 - архитектура процессора 1779 18
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1320 18
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 18
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 228 18
Microsoft Windows 15301 17
Python - высокоуровневый язык программирования 810 16
Google Android 13663 16
Linux OS 9481 16
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 38 15
Apple iPhone 6 4861 14
Nvidia Volta GV 30 13
Cognitive Agro Pilot 37 12
Microsoft Azure 1384 12
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 986 12
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 36 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4901 11
Nvidia TensorRT 17 9
Python PyTorch 41 9
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 89 9
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 548 8
Apple iOS 7508 8
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 72 8
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 8
Docker - Платформа распределённых приложений 296 7
Oracle Java - язык программирования 2962 7
NVision Барьер 622 7
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 316 7
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 131 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 27 6
Apache Hadoop 419 6
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 93 6
Caffe - среда для глубинного обучения 19 6
Microsoft Cortana 167 6
Torch - Браузер 21 6
Apple Siri - Голосовой помощник 380 6
Ускова Ольга 164 17
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 92 10
Buck Ian - Бак Йэн 11 7
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 5
Тихонов Александр 66 4
Pette Bob - Пэтт Боб 10 4
Путин Владимир 3058 4
Бочарникова Татьяна 83 4
Воронин Павел 115 4
Ливанов Дмитрий 51 4
Конотопов Павел 3 3
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 3
Дюгуров Данила 3 3
Кантор Виктор 19 3
Горпинченко Роман 13 3
Минкин Юрий 14 3
Ханин Александр 49 3
Кораблев Денис 14 3
Калагин Илья 13 3
Чудновский Максим 3 3
Райгородский Андрей 32 3
Греф Герман 407 3
Мотовилов Олег 71 3
Каюмов Шамиль 53 3
Ефимов Альберт 43 2
Королюк Алексей 86 2
Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
Ведяхин Александр 120 2
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 8 2
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 2
Чернов Алексей 4 2
Ульянов Иван 3 2
Хинштейн Александр 122 2
Попов Анатолий 125 2
Мишустин Михаил 630 2
Чернышенко Дмитрий 547 2
Серебряникова Анна 69 2
Голицын Сергей 14 2
Кузнецов Станислав 114 2
Сергунина Наталья 359 2
Россия - РФ - Российская федерация 138195 164
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51455 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41877 51
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