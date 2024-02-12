ИИ-тренер от выпускницы ИТМО даст уроки публичных выступлений сотрудникам Сбербанка сональные уроки публичных выступлений. В основе разработки — анализирующие речь и мимику нейросети. Проект получил грант в один млн руб. от Сбербанка и предложение на 12 млн руб. от инвесторов. Также ИИ-тренер уже готовится к тестированию сервиса на сотрудниках корпорации. Об этом CNews сообщили представители ИТМО. Speech Up — это виртуальный помощник для тренировки навыка публичных выступл

«Яндекс», ВШЭ и «Сириус» запустили бесплатный курс по ИИ для школьников тировали материал для школьников старших классов, чтобы они смогли в полной мере погрузиться в тему deep learning и попробовать на практике ML-инструменты. Все слушатели смогут провести небольш

Axis представила камеры на базе чипа Artpec-8 с технологией глубокого обучения Axis Q3536-LVE на базе новейшего чипа собственной разработки Artpec-8, поддерживающих мощные аналитические приложения непосредственно на устройстве и включающих модуль обработки данных с технологией глубокого обучения. Камеры рекомендуются для уличного применения, на дорогах, в аэропортах, на стадионах и на вокзалах, на важных промышленных объектах инфраструктуры. Камеры поддерживают платф

3iTech выпустила систему голосовой биометрии, построенную на технологии Deep Learning ранить и обрабатывать сотни миллионов образцов и создавать как корпоративные системы, так сервисы национального масштаба. Новый сервис текстонезависимой идентификации по голосу построен на технологии Deep Learning (DL). 3i VoiceID работает с высокой точностью (до 98%) независимо от языка, стабилен в условиях зашумления. Для идентификации говорящего достаточно пятисекундного образца голоса.

Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel ных целей». Dell EMC расширила свой портфель готовых решений для ИИ за счет нового готового решения Deep Learning with Intel, которое поможет организациям удовлетворить потребности аналитиков и

Teradata и NVIDIA займутся совместными разработками ИИ и глубокого обучения Консалтинговая группа корпорации Teradata Think Big Analytics присоединилась к партнерской программе компании NVIDIA. Графические процессоры NVIDIA широко используются в задачах глубокого обучения и искусственного интеллекта (ИИ), а также в приложениях для ускоренного анализа данных. Благодаря сотрудничеству, Think Big Analytics поможет клиентам, которые нацелены на ра

Fujitsu заяила о поддержке технологий глубинного обучения своими новыми рабочими станциями и серверами мобилестроение, сектор финансовых услуг, науку и производство. «Искусственный интеллект, машинное и глубокое обучение – ключевые технологии цифровой эпохи и основа для проектирования действител

IBM представила серверы для ИИ на процессорах POWER9 е на базе процессора POWER9. Процессор разработан специально для работы с интенсивными вычислительными нагрузками технологий искусственного интеллекта и способен улучшить время тренировки фреймворков глубокого обучения почти в четыре раза. Заказчики теперь смогут быстрее создавать более точные приложения сферы ИИ.Новые серверы AC922 на базе процессора POWER9 впервые в отрасли включили такие

Nvidia представила контейнеры для глубокого обучения, Volta дебютируют в AWS Nvidia объявила о доступности репозитария контейнеров Nvidia GPU Cloud (NGC) для разработчиков ИИ-решений во всем мире. NGC поможет разработчикам быстрее приступить к разработке программ глубокого обучения благодаря бесплатному доступу к полноценному, простому в использовании и полностью оптимизированному программному стеку для задач глубокого обучения. Облачный сервис у

В России создается искусственный интеллект для ведения осмысленных разговоров опс (FP16). Nvidia утверждает, что это первый в мире суперкомпьютер, у которого хватает мощности на глубокое обучение искусственного интеллекта, и который был целенаправленно именно для этого р

Nvidia и Facebook ускорили работу ИИ в рамках фреймворка глубокого обучения Caffe2 Компании Nvidia и Facebook представили результаты совместной работы в области искусственного интеллекта вместе с анонсом Caffe2 — нового фреймворка глубокого обучения с открытым кодом, созданного Facebook. Каждый день в мире генерируется новая информация — тексты, картинки, видео и другие формы контента. Facebook разрабатывает новые систем

В России представлен суперкомпьютер Nvidia DGX-1 для задач ИИ тему искусственного интеллекта Nvidia DGX-1. Система разработана специально для глубокого обучения (Deep Learning) и GPU-ускоренного анализа данных и сравнима по производительности с 250 сервер

AMD представила графический ускоритель Radeon Instinct для процессов глубокого обучения редставила стратегию по ускорению перехода в эпоху искусственного интеллекта для серверов, предложив новый набор аппаратных и открытых программных продуктов для повышения производительности процессов глубокого обучения. Как рассказали CNews в компании, новый ускоритель Radeon Instinct поможет организациям создавать решения на базе графики, реализуя процессы глубокого обучения и приме

Nvidia Tesla P100 ускоряет приложения глубокого обучения и высокопроизводительные вычисления хитектурой Maxwell. Новые алгоритмы искусственного интеллекта для пиковой производительности Новые инструкции половинной точности обеспечивают пиковую производительность свыше 21 терафлопса в задачах глубокого обучения, указали в Nvidia. «Графический ускоритель Tesla P100 поднимает на новый уровень производительность в ряде приложений высокопроизводительных вычислений и глубокого обучени