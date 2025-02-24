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Коробков Александр



24.02.2025 Пермский разработчик из реестра Минцифры перешел в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
25.11.2020 Резидент «Сколково» начал развивать облачную видеоаналитику 1
27.10.2020 Резидент «Сколково» выпустил виртуального ассистента для системы видеонаблюдения 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 2
11.06.2020 Резидент «Сколково» представил систему видеоаналитики для массового использования 1
06.04.2020 Резидент «Сколково» запустил видеоаналитику для профилактики коронавируса 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Коробков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Macroscop - Сателлит Инновация - Eocortex 23 6
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 4
Meta Platforms - Facebook 4444 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
Vocord - Вокорд 183 1
Google LLC 11829 1
Сигурд-Айти - Sigur 12 1
Datadvance - Датадванс 21 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
Болид НВП - Bolid 91 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 1
Parsec 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
IKEA - ИКЕА 156 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Венчурный фонд Пермского края - Пермский венчурный фонд 1 1
Hugo Boss 9 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4054 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5336 4
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1792 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8615 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2478 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6840 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 262 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12710 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 426 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3419 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 436 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3768 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 789 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 987 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 1
Умные платформы 1699 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3010 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5093 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13969 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4034 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7639 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3070 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8506 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3234 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3349 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5079 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1331 1
Apple iPhone 6 4862 2
Google Android 14068 1
Vocord Android SDK 4 1
Vocord FaceControl 38 1
Datadvance pSeven 12 1
Macroscop Cloud 1 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1117 1
Macroscop ULTRA 1 1
Кривозубов Павел 27 4
Дворкович Аркадий 210 1
Вексельберг Виктор 153 1
Морозов Сергей 59 1
Юнусов Руслан 20 1
Захаренко Инна 1 1
Зуев Евгений 4 1
Разумков Артем 3 1
Шахрай Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 1
Казахстан - Республика 5566 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
Сингапур - Республика 1855 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 1
Бельгия - Королевство 1151 1
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Италия - Итальянская Республика 4361 1
Украина 7628 1
Испания - Королевство 3717 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1471 1
Китай - Шанхай 787 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5196 1
Китай - Хэйлунцзян 19 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3673 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5811 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3562 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
Английский язык 6659 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4387 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8089 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2612 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5426 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7652 1
Энергетика - Energy - Energetically 5124 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2405 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4848 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6299 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2745 1
Nature 811 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 337 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 52 1
CeBIT 612 1
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