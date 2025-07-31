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Parsec

Parsec

УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 PassOffice от «ААМ Системз» в Президентской академии РАНХиГС 1
14.05.2024 Российскую DLP-систему протестировали на совместимость с ОС Astra Linux 1
29.01.2024 МТС получила государственную аккредитацию для работы с биометрическими данными 1
21.12.2023 Как выбрать между FreeIPA и Samba для управления доменом Linux 1
28.12.2022 Как выбрать подходящего сервисного партнера для обслуживания ИТ-инфраструктуры 1
19.12.2022 «Идис ИБ» выходит на рынок с документно-ориентированной СУБД «Лира-Д» 1
14.06.2022 OCS предлагает системы контроля доступа и идентификации Parsec 1
14.03.2022 Parsec внедрила Okdesk 1
14.05.2021 Модель безопасности Astra Linux — основа для апробации новых ГОСТов 1
08.02.2021 «Тринити» завершила создание локального ЦОД для «Балттранссервис» 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
26.04.2019 НИИ «Масштаб» завершил монтаж решения по двухфакторной аутентификации на проходной главного корпуса СПбПУ 1
17.05.2017 Smart IDReader ускорит распознавание паспортов РФ в продуктах «Инсайрес» 1
26.02.2013 «Белтел» построил систему автоматизированного контроля и управления доступом в аэропорту Грозного 1
29.08.2011 Продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!» 1
28.05.2008 Дружба MMO гигантов 1
31.05.2004 RFiKey не допустит в сеть чужаков 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Parsec и организации, системы, технологии, персоны:

PERCo 19 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2202 3
IBM - International Business Machines Corp 9490 3
Huawei 4067 2
Cisco Systems 5174 2
Microsoft Corporation 24975 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 240 2
Fujitsu 2054 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 2
Сигурд-Айти - Sigur 16 2
Болид НВП - Bolid 91 2
Vocord - Вокорд 183 1
HP Inc. 5726 1
Google LLC 12033 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 856 1
8618 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 482 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 394 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 854 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 1
Samsung Electronics 10425 1
Oracle Corporation 6783 1
Broadcom - VMware 2420 1
Lenovo Group 2319 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
ХайТэк - Hi-Tech 212 1
Dell EMC 5055 1
Meta Platforms - Facebook 4484 1
Крок - Croc 1788 1
LG Electronics 3647 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Citrix Systems 827 1
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 23 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 272 1
Extron Electronics 62 1
Beltel - Белтел 145 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 123 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1238 3
IKEA - ИКЕА 162 1
Газпром нефть 646 1
Роснефть НК - нефтяная компания 521 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Hugo Boss 9 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 494 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 213 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК 4 1
Daikin Industries 46 1
Венчурный фонд Пермского края - Пермский венчурный фонд 1 1
Международный аэропорт Грозный имени Ахмата Кадырова 1 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12290 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4567 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3174 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3389 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5124 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 355 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4675 1
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1353 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21491 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26371 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69692 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31007 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11718 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11924 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8256 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54302 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10912 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29848 3
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 442 3
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 911 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10745 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14106 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21373 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13076 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9808 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3565 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25228 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2580 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4224 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6046 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3603 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6438 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4223 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1959 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32566 2
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 660 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5459 2
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 869 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7860 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 844 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10179 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1906 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 455 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11573 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3892 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 82 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 582 3
Linux OS 10395 2
Google Android 14401 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2360 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 237 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 615 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 212 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 57 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 468 1
Okdesk - Облачные Решения 57 1
Apple iPhone 6 4863 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 31 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 1
ФизТехСофт - StrongNet 2 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
Vocord FaceControl 38 1
Vocord Android SDK 4 1
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 31 1
Nvidia SLI 163 1
Релвест НПО - ParsecNET - Интегрированная система безопасности 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1878 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1433 1
Microsoft Windows 16045 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1045 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 362 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 1
Docker - Платформа распределённых приложений 390 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 294 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
ЕС-пром - Elsys СКУД 4 1
НППКТ - Лира-Р СУБД 6 1
Арлазаров Владимир 246 1
Абрамов Игорь 6 1
Сысоев Александр 42 1
Закиев Валерий 1 1
Девянин Петр 10 1
Соколов Вячеслав 4 1
Губарев Валентин 16 1
Муравьев Сергей 3 1
Коробков Александр 7 1
Пауков Сергей 17 1
Дьяконова Наталия 19 1
Кудинов Игорь 17 1
Разумков Артем 3 1
Каткова Кристина 3 1
Марков Дмитрий 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 151466 6
Казахстан - Республика 5701 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1548 1
Италия - Итальянская Республика 4400 1
Испания - Королевство 3743 1
Украина 7706 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1574 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44660 1
Азия - Азиатский регион 5650 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1197 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4030 1
Франция - Французская Республика 7926 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2004 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14321 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53380 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30734 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49863 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19597 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6595 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1008 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5109 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5089 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10332 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5429 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6461 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7564 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1774 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4197 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 309 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9478 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5724 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3746 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6076 1
Паспорт - Паспортные данные 2640 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2379 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25133 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3474 1
Импортозамещение - параллельный импорт 534 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7119 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1472 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16915 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11417 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2697 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 215 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2614 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 692 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3576 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2530 1
N+1 - Издание 172 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3375 1
Juniper Research 537 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 1
РАН - Российская академия наук 1956 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 53 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 624 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374955, в очереди разбора - 747835.
Создано именных указателей - 179399.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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