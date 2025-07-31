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Parsec
УПОМИНАНИЯ
Parsec и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 246 1
|Абрамов Игорь 6 1
|Сысоев Александр 42 1
|Закиев Валерий 1 1
|Девянин Петр 10 1
|Соколов Вячеслав 4 1
|Губарев Валентин 16 1
|Муравьев Сергей 3 1
|Коробков Александр 7 1
|Пауков Сергей 17 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|Кудинов Игорь 17 1
|Разумков Артем 3 1
|Каткова Кристина 3 1
|Марков Дмитрий 66 1
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|Juniper Research 537 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 1
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