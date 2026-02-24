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Росстандарт РВК ТК 362 Технический комитет по стандартизации 362 Защита информации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 16
Росстандарт и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1506 3
|АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 40 2
|Шустиков Сергей 18 2
|Боглай Павел 1 1
|Панченко Иван 190 1
|Белокрылов Александр 27 1
|Гусев Дмитрий 84 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Бондарь Дмитрий 37 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Девянин Петр 10 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Уздемир Сергей 8 1
|Мелехин Иван 24 1
|Акатьева Мария 2 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Сафрошкин Олег 3 1
|Хмельницкий Алексей 21 1
|Федосеев Роман 6 1
|Корсаков Константин 23 1
|Полунин Сергей 28 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3892 2
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 176 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.