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Parsec внедрила Okdesk

Производитель систем контроля и управления доступом Parsec внедрил специализированное helpdesk-решение Okdesk. Это позволило компании омниканально взаимодействовать с заявителями и комфортно работать тем же штатом при увеличении нагрузки на 15%.

Поскольку Parsec рассматривает техническую поддержку как одно из своих конкурентных преимуществ, руководство компании решило внедрить специализированную helpdesk-систему Okdesk.

Благодаря облачной системе обращения из разных каналов коммуникации поступают в единую базу. Это позволяет сотрудникам техподдержки взаимодействовать с клиентами в едином окне. Чтобы повысить качество взаимодействия с клиентами, система была интегрирована с виртуальной АТС.

Руководитель службы техподдержки теперь может контролировать работу отдела, отслеживать обратную связь от заявителей для развития бизнеса компании и контролировать соблюдение нормативов.

«Использование Okdesk позволяет мультиканально взаимодейтствать с заявителями, отслеживать обратную связь и комфортно работать тем же штатом при увеличении нагрузки на 15%», – отметил руководитель технической поддержки продукции Parsec Вячеслав Соколов.

«Для оказания качественной и эффективной технической поддержки сложных продуктов необходимо использовать профессиональный инструмент. Okdesk как нельзя лучше подходит для решения такого вопроса», – отметил руководитель отдела развития отраслевых решений и интеграции Okdesk Игорь Кудинов.

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