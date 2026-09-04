Нейросети нашли замену жестким дискам и SSD. В мире бум спроса на технологию 100-летней давности Магия магнитной ленты Технология хранения данных на магнитных лентах стандарта LTO (Linear Tape-Open) снова переживает бум популярности. Всему виной искусственный интеллект

Nerpa обновила линейку ленточных библиотек и автозагрузчиков Nerpa TL Российский ИТ-бренд Nerpa модернизировал линейку ленточных библиотек начального и среднего уровня Nerpa TL. Оборудование предназначено для без

Nerpa выпустила ленточную библиотеку с поддержкой новейшего стандарта LTO-10 ый портфель новой флагманской ленточной библиотекой Nerpa TL AL707 с поддержкой новейшего стандарта LTO-10. Решение создано для компаний и организаций, которым требуется высокопроизводительное

Древние накопители из середины XX века угрожают жестким дискам и SSD и бьют рекорды продаж одить с рынка не планирует. По информации издания, поставки накопителей стандарта Linear Tape-Open (LTO) в 2023 г. составили 152,9 эксабайта (ЭБ). 1 ЭБ равен 1000 петабайт (ПБ), а 1 ПБ – это 10

Huawei грозит расправой HDD и ленточным накопителям. Компания-изгой готовит революционную замену: у нее больше объем, и она меньше потребляет ему, позиционируется Huawei в качестве не альтернативы, но полноценной замены жестким дискам и даже ленточным накопителям. Фото: Art Wall - Kittenprint / Unsplash Развитие HDD сильно замедлилос

Мир накопителей, как мы его знали, подходит к концу. SSD, HDD и магнитные ленты заменит сверхнадежная керамическая память ские» ленты CeraTape, появление которых ожидается в промежутке между 2030 и 2035 гг. Эти ленты, по словам разработчиков, смогут хранить до 1 ЭБ или 1024 ПБ информации. Самые вместительные современные магнитные ленты рассчитаны на хранение до 150 ТБ данных в сжатом виде. Слишком много преимуществ Если верить разработчикам, то их CeraTape и CeraMemory окажутся поистине неубиваемыми носителями

Древнейшие накопители из середины XX века громят HDD и SSD. Они дешевле в эксплуатации, их продажи бешено растут и в мире хранилось на жестких дисках, на SSD – 9%, а ленточные накопители, они же Linear Tape Open, LTO, содержали 15% мировой информации. При этом каждый жесткий диск, по данным IEEE Spectrum,

Древние магнитные ленты снова в строю. Продажи растут, пока винчестеры уходят в небытие гнитная лента снова в моде В мире зафиксирован рост продаж ленточных накопителей (Linear Tape Open, LTO), применяемых, в основном, для долгосрочного хранения информации – архивов или резервных

В мире колоссальный бум продаж древнейших накопителей, о которых мало кто помнит е На мировом рынке зафиксирован колоссальный рост спроса на ленточные накопители (Linear Tape Open, LTO). Согласно статистике аналитической компании Trend Focus (не путать с TrendForce), в 2022

В мире растет спрос на SSD и облачные хранилища, но «ленту» рано списывать со счетов генераций — вплоть до LTO-12 с максимальной емкостью накопителя 144/360 ТБ. При этом объемы продаж ленточных CХД должны вырасти с 100 экзабайт в 2021 г. до более чем 350 экзабайт в 2030 г. Кро

Выпущен накопитель колоссальной емкости на «древних» технологиях Магнитная лента жива Участники консорциума LTO (Linear Tape-Open) вывели на рынок носители на магнитной ленте стандарта LTO Ultri

Революция в хранении данных: Древние носители пробудились и готовы уничтожить SSD и жесткие диски ах их нового материала японские специалисты опубликовали в журнале Advanced Materials. Сама по себе магнитная лента – довольно старый носитель информации. Она была разработана в 30-х годах XX в

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray но новые решения для хранения информации обеспечивают высокую скорость записи и чтения данных, но у них все еще есть проблемы с плотностью хранения — одной из важнейших характеристик таких устройств. Магнитная лента просто незаменима для центров обработки данных и крупных архивов Спрос на хранилища огромной емкости продолжает расти, и тут низкая скорость записи и чтения у магнитной ленты от

Seagate и Tape Ark обеспечат перенос архивных данных с ленточных носителей в облако Seagate Technology объявила о начале сотрудничества с компанией Tape Ark. Партнеры предоставят предприятиям по всему миру проверенные технологии переноса архивных данных с ленточных носителей в облако. Отныне ценные неактивные данные можно восстановить для дальнейшего использования, вернув возможность мгновенного доступа к ним. При помощи технологий Tape Ark служ

Fujitsu сообщила о поддержке системами хранения данных ETERNUS LT технологии LTO 8 Fujitsu объявила о том, что теперь семейство систем хранения ETERNUS LT поддерживает технологию ленточных накопителей последнего поколения LTO-8. Эти накопители, как правило, предназначены

DSCon предложила ленточные библиотеки Quantum Scalar нового поколения на экономию времени и денег. Scalar i3 может масштабироваться от 25 до 200 слотов, или 3 петабайт (LTO-7 со сжатием), в устройстве форм-фактора всего 12U. Масштабирование осуществляется с помо

Fujitsu представила ленточные системы хранения Eternus LT на базе технологии Linear Tape Open точные системы хранения Fujitsu Eternus LT на базе новейшего поколения технологии Linear Tape Open (LTO). Эти системы обеспечивают доступное по стоимости, масштабируемое и долгосрочное хранение

DSCon начала поставки ленточных библиотек Overland Storage серии NEOxl стоящий момент часть объединенной корпорации Sphere 3D Corp.), объявила о начале поставок модульных ленточных библиотек корпоративного класса серии NEOxl. Как сообщили CNews в DSCon, модульные

Fujitsu представила новую ленточную библиотеку для СМБ архивирования данных организациям, использующим средства автоматизации на базе ленточной технологии LTO для хранения своей информации, рассказали в компании. Eternus LT260 имеет горизонтально м

90% пользователей лояльны к ленточным библиотекам казчиков таких набралось целых 90%! В настоящий момент НР выпускает две линейки библиотек стандарта LTO: MSL и ESL. Первая линейка позволяет средним организациям подобрать походящее устройство

Fujitsu удвоила емкость новых ленточных библиотек Eternus LT теперь ленточные библиотеки Eternus LT — благодаря новейшему поколению технологии Linear Tape-Open, LTO-6 — обеспечивают вдвое большую емкость хранения (при использовании сжатия) и на 40% более

DSCon представила ленточные библиотеки Quantum Scalar i500 и i6000 с приводами LTO-6 ициальный дистрибьютор корпорации Quantum в России и странах СНГ, объявила о доступности технологии LTO Ultrium 6 (LTO-6) в ленточных библиотеках Quantum Scalar i500 и i6000. Внедрение н

Oracle анонсировала Sun Storage Archive Manager и Sun QFS 5.3 Storage Archive Manager 5.3 и Sun QFS 5.3, призванные упростить ИТ-инфраструктуры заказчиков и оптимизировать управление средами хранения данных. «С выходом этим решений Oracle становится поставщиком ленточных систем со сквозной проверкой целостности данных, которая поможет заказчикам упростить и ускорить длительный процесс верификации цифрового архива на отсутствие повреждений и возможност

EMC покупает американского производителя виртуальных ленточных библиотек Bus-Tech льные ленточные библиотеки (Virtual Tape Library, VTL), в которых для хранения и получения данных с ленточных накопителей для мэйнфреймов используются открытые дисковые системы хранения. Как ож

Oracle представила систему хранения данных второго уровня StorageTek Virtual Library Extension on (VLE) – высокомасштабируемую систему хранения данных второго уровня, которая оптимизирует работу ленточных накопителей в средах мэйнфреймов. В новой системе Oracle удвоила масштабируемость,

Oracle увеличила емкость и доступность ленточных библиотек и накопителей StorageTek ь доступность и снизить риски, говорится в сообщении Oracle. Ленточные накопители Oracle StorageTek LTO-5 объемом до 1,5 ТБ уже поставляются и, кроме того, поддерживаются во всех ленточных библ

HP представила ленточные решения нового поколения StorageWorks LTO-5 Ultrium Компания НР представила ленточные решения нового поколения HP StorageWorks LTO-5 Ultrium, которые дополнили портфель предложений НР в области ленточных накопителей Line

HP представила ленточные решения нового поколения HP StorageWorks LTO-5 Ultrium Компания НР представила ленточные решения нового поколения HP StorageWorks LTO-5 Ultrium, которые дополнили портфель предложений НР в области ленточных накопителей Line

DSCon представила ленточные библиотеки начального уровня Quantum Scalar i40/i80 Компания DSCon, официальный дистрибьютор ленточных и дисковых систем хранения данных Quantum, представила новые ленточные библиотеки н

Oracle начала поставки Secure Backup 10.3 иртуальных на физические ленточные носители по протоколу NDMP, как это поддерживается в виртуальных ленточных библиотеках (VTL). Шифрование резервных копий данных может теперь выполняться либо

HP и Sony объединили усилия для разработки новых ленточных накопителей ли о заключении соглашения, согласно которому они будут совместно разрабатывать следующее поколение ленточных накопителей Digital Audio Tape (DAT) под названием DAT 320, которое будет обладать

IBM лидирует на мировом рынке дисковых и ленточных систем хранения данных Корпорация IBM сообщила, что аналитическая компания IDC назвала IBM «поставщиком №1» по уровню доходов, полученных в объединенном секторе фирменных дисковых и ленточных систем хранения данных. Это утверждение основано на отчете Worldwide Combined Disk and Tape Storage 3Q07 Market Share Update («Анализ объединенного мирового рынка дисковых и ленточ

Разработан GPS-монитор для ленточных носителей компания Fujifilm разработала и продемонстрировала на международной конференции по высокопроизводительным вычислениям в Рено (штат Невада, США) систему GPS-мониторинга в реальном времени перемещений ленточных носителей данных. Использование системы позволит повысить защищенность данных в период транспортировки и отслеживать их местонахождение.

IBM лидирует на мировом рынке ленточных решений и длительному сохранению данных, – рассказал Синди Гроссман (Cindy Grossman), вице-президент IBM по ленточным системам хранения. – Применение многоуровневых иерархических инфраструктур, объедин

Fujitsu Siemens представил новые системы хранения данных и среднего бизнеса сделать новый шаг на пути к автоматическим ленточным системам на базе технологии LTO. Обе новые системы хранения данных уже доступны потребителям. Новая система FibreCAT SX88

НР представила новые системы хранения данных geWorks Enterprise Virtual Array (EVA), ленточных накопителей на основе стандарта Linear Tape Open (LTO) 4, новых ленточных накопителей DAT 160 для СМБ-предприятий, а также первого ленточного н

IBM представила новые ленточные решения для хранения данных ция IBM представила новые ленточные решения для хранения данных на базе стандарта Linear Tape Open (LTO) Generation 4, которые обеспечат заказчикам более высокий уровень емкости, производительн

Imation и Sun Microsystems заключили соглашение о международной дистрибуции хранения данных Sun по всему миру. По условиям этого соглашения Imation станет дистрибьютором всех ленточных решений под брендом Sun начального и среднего уровня, а также решений, рассчитанных

Storus представила дисковое устройство резервного копирования 500 легко настраивается для работы в режиме виртуальной ленточной библиотеки, виртуальных отдельных ленточных накопителей и/или дисковых томов (LUNs) и может адаптироваться к изменяющимся требо