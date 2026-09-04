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СХД Ленточная библиотека Tape library LTO Linear Tape-Open DLT Digital Linear Tape CompacTape технология ленточных накопителей магнитная лента VTL Virtual tape library ВЛБ Виртуальная ленточная библиотека

СОБЫТИЯ

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04.09.2026 Нейросети нашли замену жестким дискам и SSD. В мире бум спроса на технологию 100-летней давности

Магия магнитной ленты Технология хранения данных на магнитных лентах стандарта LTO (Linear Tape-Open) снова переживает бум популярности. Всему виной искусственный интеллект
29.07.2026 Nerpa обновила линейку ленточных библиотек и автозагрузчиков Nerpa TL

Российский ИТ-бренд Nerpa модернизировал линейку ленточных библиотек начального и среднего уровня Nerpa TL. Оборудование предназначено для без
19.03.2026 Nerpa выпустила ленточную библиотеку с поддержкой новейшего стандарта LTO-10

ый портфель новой флагманской ленточной библиотекой Nerpa TL AL707 с поддержкой новейшего стандарта LTO-10. Решение создано для компаний и организаций, которым требуется высокопроизводительное

27.05.2024 Древние накопители из середины XX века угрожают жестким дискам и SSD и бьют рекорды продаж

одить с рынка не планирует. По информации издания, поставки накопителей стандарта Linear Tape-Open (LTO) в 2023 г. составили 152,9 эксабайта (ЭБ). 1 ЭБ равен 1000 петабайт (ПБ), а 1 ПБ – это 10
07.03.2024 Huawei грозит расправой HDD и ленточным накопителям. Компания-изгой готовит революционную замену: у нее больше объем, и она меньше потребляет

ему, позиционируется Huawei в качестве не альтернативы, но полноценной замены жестким дискам и даже ленточным накопителям. Фото: Art Wall - Kittenprint / Unsplash Развитие HDD сильно замедлилос
11.09.2023 Мир накопителей, как мы его знали, подходит к концу. SSD, HDD и магнитные ленты заменит сверхнадежная керамическая память

ские» ленты CeraTape, появление которых ожидается в промежутке между 2030 и 2035 гг. Эти ленты, по словам разработчиков, смогут хранить до 1 ЭБ или 1024 ПБ информации. Самые вместительные современные магнитные ленты рассчитаны на хранение до 150 ТБ данных в сжатом виде. Слишком много преимуществ Если верить разработчикам, то их CeraTape и CeraMemory окажутся поистине неубиваемыми носителями
18.08.2023 Древнейшие накопители из середины XX века громят HDD и SSD. Они дешевле в эксплуатации, их продажи бешено растут

и в мире хранилось на жестких дисках, на SSD – 9%, а ленточные накопители, они же Linear Tape Open, LTO, содержали 15% мировой информации. При этом каждый жесткий диск, по данным IEEE Spectrum,
24.05.2023 Древние магнитные ленты снова в строю. Продажи растут, пока винчестеры уходят в небытие

гнитная лента снова в моде В мире зафиксирован рост продаж ленточных накопителей (Linear Tape Open, LTO), применяемых, в основном, для долгосрочного хранения информации – архивов или резервных

18.01.2023 В мире колоссальный бум продаж древнейших накопителей, о которых мало кто помнит

е На мировом рынке зафиксирован колоссальный рост спроса на ленточные накопители (Linear Tape Open, LTO). Согласно статистике аналитической компании Trend Focus (не путать с TrendForce), в 2022
22.09.2021 В мире растет спрос на SSD и облачные хранилища, но «ленту» рано списывать со счетов

генераций — вплоть до LTO-12 с максимальной емкостью накопителя 144/360 ТБ. При этом объемы продаж ленточных CХД должны вырасти с 100 экзабайт в 2021 г. до более чем 350 экзабайт в 2030 г. Кро
08.09.2021 Выпущен накопитель колоссальной емкости на «древних» технологиях

Магнитная лента жива Участники консорциума LTO (Linear Tape-Open) вывели на рынок носители на магнитной ленте стандарта LTO Ultri
02.11.2020 Революция в хранении данных: Древние носители пробудились и готовы уничтожить SSD и жесткие диски

ах их нового материала японские специалисты опубликовали в журнале Advanced Materials. Сама по себе магнитная лента – довольно старый носитель информации. Она была разработана в 30-х годах XX в
30.10.2020 Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

но новые решения для хранения информации обеспечивают высокую скорость записи и чтения данных, но у них все еще есть проблемы с плотностью хранения — одной из важнейших характеристик таких устройств. Магнитная лента просто незаменима для центров обработки данных и крупных архивов Спрос на хранилища огромной емкости продолжает расти, и тут низкая скорость записи и чтения у магнитной ленты от
11.12.2018 Seagate и Tape Ark обеспечат перенос архивных данных с ленточных носителей в облако

Seagate Technology объявила о начале сотрудничества с компанией Tape Ark. Партнеры предоставят предприятиям по всему миру проверенные технологии переноса архивных данных с ленточных носителей в облако. Отныне ценные неактивные данные можно восстановить для дальнейшего использования, вернув возможность мгновенного доступа к ним. При помощи технологий Tape Ark служ
21.05.2018 Fujitsu сообщила о поддержке системами хранения данных ETERNUS LT технологии LTO 8

Fujitsu объявила о том, что теперь семейство систем хранения ETERNUS LT поддерживает технологию ленточных накопителей последнего поколения LTO-8. Эти накопители, как правило, предназначены

13.12.2016 DSCon предложила ленточные библиотеки Quantum Scalar нового поколения

на экономию времени и денег. Scalar i3 может масштабироваться от 25 до 200 слотов, или 3 петабайт (LTO-7 со сжатием), в устройстве форм-фактора всего 12U. Масштабирование осуществляется с помо
01.02.2016 Fujitsu представила ленточные системы хранения Eternus LT на базе технологии Linear Tape Open

точные системы хранения Fujitsu Eternus LT на базе новейшего поколения технологии Linear Tape Open (LTO). Эти системы обеспечивают доступное по стоимости, масштабируемое и долгосрочное хранение
27.07.2015 DSCon начала поставки ленточных библиотек Overland Storage серии NEOxl

стоящий момент часть объединенной корпорации Sphere 3D Corp.), объявила о начале поставок модульных ленточных библиотек корпоративного класса серии NEOxl. Как сообщили CNews в DSCon, модульные

08.10.2014 Fujitsu представила новую ленточную библиотеку для СМБ

архивирования данных организациям, использующим средства автоматизации на базе ленточной технологии LTO для хранения своей информации, рассказали в компании. Eternus LT260 имеет горизонтально м
27.02.2014 90% пользователей лояльны к ленточным библиотекам

казчиков таких набралось целых 90%! В настоящий момент НР выпускает две линейки библиотек стандарта LTO: MSL и ESL. Первая линейка позволяет средним организациям подобрать походящее устройство

21.03.2013 Fujitsu удвоила емкость новых ленточных библиотек Eternus LT

теперь ленточные библиотеки Eternus LT — благодаря новейшему поколению технологии Linear Tape-Open, LTO-6 — обеспечивают вдвое большую емкость хранения (при использовании сжатия) и на 40% более
18.01.2013 DSCon представила ленточные библиотеки Quantum Scalar i500 и i6000 с приводами LTO-6

ициальный дистрибьютор корпорации Quantum в России и странах СНГ, объявила о доступности технологии LTO Ultrium 6 (LTO-6) в ленточных библиотеках Quantum Scalar i500 и i6000. Внедрение н
27.11.2012 Oracle анонсировала Sun Storage Archive Manager и Sun QFS 5.3

Storage Archive Manager 5.3 и Sun QFS 5.3, призванные упростить ИТ-инфраструктуры заказчиков и оптимизировать управление средами хранения данных. «С выходом этим решений Oracle становится поставщиком ленточных систем со сквозной проверкой целостности данных, которая поможет заказчикам упростить и ускорить длительный процесс верификации цифрового архива на отсутствие повреждений и возможност
19.11.2010 EMC покупает американского производителя виртуальных ленточных библиотек Bus-Tech

льные ленточные библиотеки (Virtual Tape Library, VTL), в которых для хранения и получения данных с ленточных накопителей для мэйнфреймов используются открытые дисковые системы хранения. Как ож
17.11.2010 Oracle представила систему хранения данных второго уровня StorageTek Virtual Library Extension

on (VLE) – высокомасштабируемую систему хранения данных второго уровня, которая оптимизирует работу ленточных накопителей в средах мэйнфреймов. В новой системе Oracle удвоила масштабируемость,

13.08.2010 Oracle увеличила емкость и доступность ленточных библиотек и накопителей StorageTek

ь доступность и снизить риски, говорится в сообщении Oracle. Ленточные накопители Oracle StorageTek LTO-5 объемом до 1,5 ТБ уже поставляются и, кроме того, поддерживаются во всех ленточных библ
02.04.2010 HP представила ленточные решения нового поколения StorageWorks LTO-5 Ultrium

Компания НР представила ленточные решения нового поколения HP StorageWorks LTO-5 Ultrium, которые дополнили портфель предложений НР в области ленточных накопителей Line
30.03.2010 HP представила ленточные решения нового поколения HP StorageWorks LTO-5 Ultrium

Компания НР представила ленточные решения нового поколения HP StorageWorks LTO-5 Ultrium, которые дополнили портфель предложений НР в области ленточных накопителей Line
18.11.2009 DSCon представила ленточные библиотеки начального уровня Quantum Scalar i40/i80

Компания DSCon, официальный дистрибьютор ленточных и дисковых систем хранения данных Quantum, представила новые ленточные библиотеки н
05.10.2009 Oracle начала поставки Secure Backup 10.3

иртуальных на физические ленточные носители по протоколу NDMP, как это поддерживается в виртуальных ленточных библиотеках (VTL). Шифрование резервных копий данных может теперь выполняться либо

13.08.2008 HP и Sony объединили усилия для разработки новых ленточных накопителей

ли о заключении соглашения, согласно которому они будут совместно разрабатывать следующее поколение ленточных накопителей Digital Audio Tape (DAT) под названием DAT 320, которое будет обладать

12.03.2008 IBM лидирует на мировом рынке дисковых и ленточных систем хранения данных

Корпорация IBM сообщила, что аналитическая компания IDC назвала IBM «поставщиком №1» по уровню доходов, полученных в объединенном секторе фирменных дисковых и ленточных систем хранения данных. Это утверждение основано на отчете Worldwide Combined Disk and Tape Storage 3Q07 Market Share Update («Анализ объединенного мирового рынка дисковых и ленточ
08.11.2007 Разработан GPS-монитор для ленточных носителей

компания Fujifilm разработала и продемонстрировала на международной конференции по высокопроизводительным вычислениям в Рено (штат Невада, США) систему GPS-мониторинга в реальном времени перемещений ленточных носителей данных. Использование системы позволит повысить защищенность данных в период транспортировки и отслеживать их местонахождение.
25.10.2007 IBM лидирует на мировом рынке ленточных решений

и длительному сохранению данных, – рассказал Синди Гроссман (Cindy Grossman), вице-президент IBM по ленточным системам хранения. – Применение многоуровневых иерархических инфраструктур, объедин
11.10.2007 Fujitsu Siemens представил новые системы хранения данных

и среднего бизнеса сделать новый шаг на пути к автоматическим ленточным системам на базе технологии LTO. Обе новые системы хранения данных уже доступны потребителям. Новая система FibreCAT SX88
29.06.2007 НР представила новые системы хранения данных

geWorks Enterprise Virtual Array (EVA), ленточных накопителей на основе стандарта Linear Tape Open (LTO) 4, новых ленточных накопителей DAT 160 для СМБ-предприятий, а также первого ленточного н
28.04.2007 IBM представила новые ленточные решения для хранения данных

ция IBM представила новые ленточные решения для хранения данных на базе стандарта Linear Tape Open (LTO) Generation 4, которые обеспечат заказчикам более высокий уровень емкости, производительн
16.03.2007 Imation и Sun Microsystems заключили соглашение о международной дистрибуции

хранения данных Sun по всему миру. По условиям этого соглашения Imation станет дистрибьютором всех ленточных решений под брендом Sun начального и среднего уровня, а также решений, рассчитанных
30.01.2007 Storus представила дисковое устройство резервного копирования

500 легко настраивается для работы в режиме виртуальной ленточной библиотеки, виртуальных отдельных ленточных накопителей и/или дисковых томов (LUNs) и может адаптироваться к изменяющимся требо
23.10.2006 Network Appliance анонсировала три виртуальные ленточные библиотеки

VTL представляют собой специализированные устройства хранения данных, эмулирующие работу физических ленточных библиотек. Они предоставляют большие объемы для хранения резервных копий и возможно

Публикаций - 539, упоминаний - 789

СХД и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9721 124
HP Inc. 5911 56
Oracle Corporation 7123 50
Dell EMC 5210 48
Microsoft Corporation 25900 46
Fujitsu 2111 43
Seagate Technology 769 36
HP - Hewlett-Packard 3667 34
Intel Corporation 12891 32
Broadcom - VMware 2633 29
Cisco Systems 5386 29
SAP SE 5634 24
Huawei 4733 24
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 23
Sony 6763 22
NetApp - Network Appliance 668 21
Samsung Electronics 11167 20
SAS Institute 1090 19
Hitachi - Хитачи 1504 18
HPE - Hewlett Packard Enterprise 742 17
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 17
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 16
Fujifilm - Fuji Photo Film 352 15
Commvault 188 14
Toshiba Corporation 2988 14
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 356 14
Western Digital Corporation - WDC 590 13
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 13
Ростелеком 11079 12
9754 12
Red Hat 1383 12
Veeam Software 345 11
Dell Technologies - Dell Computer 2226 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 829 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1721 11
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 11
МегаФон 11031 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3233 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 389 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1967 85
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3171 14
РЖД - Российские железные дороги 2113 8
ГПБ - Газпромбанк 1299 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9140 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 6
Россети Ленэнерго 1699 6
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 4
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3018 3
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ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
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Gen-Z Consortium 11 8
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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 3
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 2
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НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
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КПП АНО - Консорциум печатных плат - Консорциум производителей печатных плат 23 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
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IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 134 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 26 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16855 54
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11667 54
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22874 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 48
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12422 47
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3319 42
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 42
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 759 40
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8006 39
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18394 39
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5333 39
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2954 38
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5306 37
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 850 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27158 36
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17140 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13705 33
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 462 32
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3296 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24271 31
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10390 31
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14516 31
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10560 30
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13848 28
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8550 27
Linux OS 11712 46
Microsoft Windows 17059 43
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 26
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 317 24
Oracle StorageTek 85 24
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 254 23
Fujitsu Eternus - Серия СХД 76 22
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 21
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1863 20
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 19
Microsoft Windows 2000 8675 19
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 18
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 18
IBM Storage - IBM DS servers 61 17
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1734 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2581 16
Киберпротект - Кибер Бэкап 209 15
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1817 15
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1324 15
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 127 15
Microsoft Office 4251 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3745 13
Intel x86 - архитектура процессора 2189 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 12
Broadcom - VMware vSphere 620 11
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 695 11
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 11
IBM System Z - IBM eServer zSeries 208 11
IBM Storage - IBM System Storage 46 11
Microsoft Azure 1534 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1452 10
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 869 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1079 9
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 9
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 9
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 9
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 9
IBM Storage - IBM TotalStorage SAN 32 9
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1054 8
Ковалев Александр 166 6
Кузнецов Андрей 120 5
Широков Сергей 26 5
Бочарникова Татьяна 83 4
Черепенников Антон 86 4
Лебедев Михаил 72 4
Яковлев Александр 25 4
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 4
Ананьин Алексей 90 4
Макаров Станислав 118 4
Brown Michael - Браун Майкл 36 3
Amatruda Robert - Аматруда Роберт 5 3
Трояновский Владимир 63 3
Степанов Владимир 92 3
Макаров Иван 33 3
Удалов Сергей 8 3
Царев Георгий 3 2
Виноградов Борис 2 2
Полозова Анна 2 2
Митин Филипп 2 2
Fowler John - Фаулер Джон 22 2
Мосин Алексей 9 2
Лымарь Алексей 4 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 63 2
Дудоров Иван 3 2
Дудник Александр 4 2
Царфин Вадим 5 2
Фильченков Александр 43 2
Вихровский Кирилл 20 2
Schule Beat - Шуле Беат 2 2
Ruden Wolfgang - Рюден Вольфганг 2 2
Walia Amit - Валиа Амит 8 2
Жаров Денис 4 2
Cates Jim - Гейтс Джим 2 2
Cates James - Гейтс Джеймс 2 2
Белоусов Сергей 255 2
Лысенко Эдуард 319 2
Володкович Вячеслав 104 2
Паршин Константин 64 2
Калугин Сергей 169 2
Россия - РФ - Российская федерация 169203 217
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 57
Европа 25052 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 28
Германия - Федеративная Республика 13318 25
Япония 13869 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8716 14
Франция - Французская Республика 8217 12
Земля - планета Солнечной системы 10927 11
Азия - Азиатский регион 5965 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4250 9
Африка - Африканский регион 3652 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 7
Индия - Bharat 5927 7
Ближний Восток 3172 7
Южная Корея - Республика 7127 6
Украина 7979 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4574 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3396 5
США - Калифорния 4847 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1319 5
Россия - ДФО - Амурская область 987 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5531 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1237 4
Европа Восточная 3141 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 4
Бельгия - Королевство 1202 4
Италия - Итальянская Республика 4528 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1499 4
Нидерланды 3781 4
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 573 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 1118 4
США - Флорида 789 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1479 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2560 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 87
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 80
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12480 55
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16432 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 34
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2539 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27780 29
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4067 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6717 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7999 24
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1582 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6258 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11557 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 6645 22
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3642 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12104 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10612 19
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5571 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5185 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22152 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6294 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11797 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7611 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8598 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3825 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9314 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6908 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3175 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5699 11
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3111 11
Английский язык 7091 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8938 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3343 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4786 10
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2600 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5877 10
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9020 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4827 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11021 9
Infosan 75 10
The Register - The Register Hardware 1806 8
Tom’s Hardware 627 6
CNews - ZOOM.CNews 1913 4
Blocks & Files 14 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6137 3
N+1 - Издание 191 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2519 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 3
TechSpot 193 3
Ведомости 1542 2
23ABC News 186 2
InformationWeek 241 2
Computer Weekly 376 2
LiveScience 154 2
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
TNW - The Next Web 90 1
GPS Daily 9 1
Informa PLC - UBM Technology Group - CMP Publications - CMP Technology - CMP Media - CSI - Computer Security Institute 43 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1304 1
ZDnet 666 1
NYT - The New York Times 1104 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
SlashGear 134 1
Ars Technica 453 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 97 1
Fortune 211 1
TechRadar 99 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Nature 835 1
ComNews - Медиа-бизнес 146 1
Ubergizmo 8 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 130 1
Science Advances 36 1
IEEE Spectrum 16 1
MIT Technology Review 66 1
Мобильные системы 118 1
Quartz 25 1
CNews TV 747 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 1
IDC - International Data Corporation 5001 43
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8692 26
Gartner - Гартнер 3678 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4290 7
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Forrester Research 837 3
IBM Research 111 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 156 2
Microsoft Research 145 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 377 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
FMI - Future Market Insights 11 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
CNews 500 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 35 1
Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров 207 1
Markets&Markets Research 114 1
Research and Markets 26 1
TrendForce 197 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 94 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
CNews Инновация года - награда 161 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
IDC Semiannual Software Tracker 5 1
Vanson Bourne 49 1
Fortune Global 100 142 1
Allied Market Research 22 1
IDC DATa readiness CONdition - DATCON - Оценка готовности индустрий к управлению, анализу и хранению больших данных 1 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
In-Stat/MDR 74 1
Aberdeen Group 53 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1748 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 1
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 14 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 52 1
УралНИИАС - Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства 1 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 1
KAUST - King Abdullah University of Science and Technology - Научно-технологический университет имени короля Абдаллы 16 1
ХГУЭП - Хабаровский государственный университет экономики и права 5 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 68 1
Radboud Universiteit Nijmegen - Katholieke Universiteit Nijmegen - Radboud University Nijmegen - Университет Неймегена имени святого Радбода Утрехтского 14 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 305 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 474 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 308 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 65 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 1
РАН - Российская академия наук 2150 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 344 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 141 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 202 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 19 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 66 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 21 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 78 1
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 7
CeBIT 614 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Gartner Symposium ITxpo 27 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1295 1
CNews FORUM Кейсы 317 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 1
CiscoLive! 10 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
VeeamON Forum 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2702 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 406 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Violin Forum 4 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
День молодёжи - 27 июня 1120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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