Сысоев Александр


СОБЫТИЯ


30.12.2025 Киберустойчивость как сервис: в России увеличился спрос на услугу восстановления ИТ-инфраструктуры после взлома 1
25.09.2025 Как за три года изменилась роль интегратора на российском ИТ-рынке 1
08.09.2025 «2ГИС» лишился своего основателя. Он внезапно избавился от своей доли и покинул компанию 1
25.08.2025 В России на треть подорожали серверы и СХД. Рост цен втрое опередил инфляцию 1
21.04.2025 В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы с «Яндекс Картами» и 2ГИС 1
23.12.2024 Обновление Windows 11 ломает меню «Пуск» и ломает цветность экрана 1
02.09.2024 Импортозамещение влетит в копеечку. Российские разработчики резко задирают цены на ПО 1
04.03.2024 МТС Travel совместно с лидерами мнений создал «Календарь путешествий» по России 1
15.02.2024 Эксперты «Крок»: Что ждет рынок ИТ в 2024 году 1
18.12.2023 В России создается решение для управления парком компьютеров на Windows и Linux на замену софту Microsoft 1
06.12.2023 Российский рынок «железа» крупно вырос в 2023 году 1
30.08.2023 Продажи лицензионной Windows в России сократились в 10 раз. Россияне переходят на пиратку, бизнес и госструктуры импортозамещаются 1
03.04.2023 «Крок»: как будет развиваться ИТ-рынок России в 2023 году 1
06.02.2023 «Крок» начинает использовать серверы Gagar>n в своих проектах 1
29.12.2022 «Крок» запланировала пилотный проект на «Машине баз данных Скала^р МБД.П» с новой ОС «Скейлер» 1
28.12.2022 Как выбрать подходящего сервисного партнера для обслуживания ИТ-инфраструктуры 1
11.10.2022 «Крок» и разработчик гиперконвергентной платформы vStack подписали соглашение о партнерстве 1
19.09.2022 «Крок» провел импортозамещение для федерального ведомства в дорожной отрасли 1
02.09.2022 Не остаться без серверов. На замену Dell и HPE в Россию пришла куча производителей из Китая 1
29.08.2022 Эксперты «Крок» рассказали об ИТ-трендах на предстоящий бизнес-сезон 1
13.05.2022 Российские госкомпании придумали, как обойти санкции с помощью компонентов из Китая 1
25.04.2022 VK не может купить серверы, потому что на рынке их просто нет 1
13.12.2021 Александр Сысоев, «Крок»: Каким будет 2022 год для ИТ-отрасли и как скажется дефицит полупроводников 1
07.12.2021 «Крок» провела аудит ИТ-инфраструктуры «БКС банка» 1
07.10.2021 «Крок» обеспечила единую систему нотариата адаптивным хранилищем 1
13.09.2021 В российских банках появляются самообучаемые СХД 1
30.07.2021 «Магнит» и «Крок» провели аудит ИТ-систем ритейлера 1
15.03.2021 Почему больше нельзя трансформироваться без гиперконвергенции 1
24.11.2020 ФРИИ инвестирует в маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов 1
02.11.2020 Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой 1
06.10.2020 «Крок» предлагает тестирование флагманской СХД Dell EMC PowerStore на реальных данных 1
03.09.2020 Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС» 2
04.08.2020 КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры 1
11.06.2020 Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» 3
11.06.2020 Картографический сервис 2ГИС стал частью экосистемы Сбербанка 1
04.07.2019 «2ГИС» построила отель, в котором принципиально ловит только «Мегафон» 1
08.09.2011 «Убийца» «Яндекс.Карт» приехал покорять Москву 2
19.05.2011 Вышел электронный справочник «2ГИС» с картой Москвы 1
10.03.2011 Вышла мобильная бета-версия справочника «2ГИС» 1
01.03.2011 Вышел электронный справочник «2ГИС» с картой Санкт-Петербурга 1

Публикаций - 46, упоминаний - 50

Сысоев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1816 26
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 375 12
VK - Mail.ru Group 3536 7
Ростелеком 10357 5
Yandex - Яндекс 8517 5
Softline - Софтлайн 3295 5
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 4
Broadcom - VMware 2502 4
Microsoft Corporation 25272 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 359 3
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 198 3
Dell EMC 5098 3
Cisco Systems 5227 3
Huawei 4236 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4552 3
Lenovo Group 2366 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2528 3
9038 3
Google LLC 12288 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 2
МегаФон 9961 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
NetApp - Network Appliance 648 2
SAP SE 5442 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 2
Oracle Corporation 6884 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 340 1
Yeastar Information Technology - Yeastar Digital Technology 14 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 166 1
МКД 74 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
Foody 2 1
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 34 1
Biamp Systems 14 1
NICE Systems 65 1
Daegu Limited 1 1
Mustcom 37 1
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 34 1
Verint Systems 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8242 6
RTP Global 11 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 4
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 4
О2О Холдинг 59 4
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 3
Сбер - СберЛогистика 71 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 291 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 985 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 189 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 54 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Daikin Industries 46 1
Klever Resort & Spa - Алтайский отель 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 1
Ruvento Ventures 1 1
AIG-Brunswick Capital Management 8 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 1
Altay Village Teletskoe - Курорт 1 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Татнефть 239 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 442 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
X5 Group - Перекрёсток 606 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12917 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5273 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4949 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 48 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3470 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1140 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2938 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6310 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 551 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4807 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2737 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Международная академия связи - МАС 43 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 162 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73492 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12018 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31854 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 7
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18375 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25556 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1707 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 4
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 349 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2244 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4513 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2175 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 463 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13008 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1065 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7304 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4295 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8929 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1722 3
Google Android 14740 6
Microsoft Windows 16371 6
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 609 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 4
Nokia Symbian OS 1403 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 4
Сбер - СберФуд - SberFood 19 3
Apple iPhone 6 4862 3
Linux OS 10947 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 698 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 2
Apple Maps 35 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 226 2
FreePik 1456 2
Apple iOS 8277 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3444 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1177 2
Яндекс.Радар 31 2
Яндекс.Навигатор 111 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1332 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 48 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 122 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 92 1
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 20 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 28 1
Cisco Intersight 8 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 1
Huawei AirEngine 12 1
Veritas Infoscale 11 1
Veritas EDSP - Veritas Enterprise Data Services Platform - Veritas Data Insight 5 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 1
Huawei IdeaHub - сенсорная презентационная доска 6 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 185 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault - IMlogic 36 1
Dell EMC PowerStore 1 1
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 20 1
Богуславский Леонид 38 3
Пауков Сергей 17 2
Софронова Наталия 8 2
Гармаш Вера 2 2
Губарев Валентин 17 2
Смирнов Виктор 19 2
Лагунцов Евгений 6 2
Кузнецов Сергей 161 2
Заикин Андрей 33 2
Зинкевич Сергей 64 2
Алисов Александр 1 1
Фетисов Алексей 63 1
Ликсутов Максим 185 1
Копосов Максим 73 1
Перегудов Михаил 4 1
Комлев Николай 112 1
Григоренко Дмитрий 195 1
Терехов Олег 8 1
Покровский Иван 132 1
Родионов Иван 71 1
Дьяконова Наталия 19 1
Врублевская Светлана 4 1
Брыкин Арсений 57 1
Мелькова Екатерина 5 1
Александров Виталий 10 1
Золотарев Александр 5 1
Яшин Валерий 79 1
Аммосов Юрий 46 1
Голубева Надежда 43 1
Чечельницкий Евгений 19 1
Рудевский Антон 40 1
Емельянов Дмитрий 8 1
Муковозов Михаил 4 1
Мельничек Юрий 11 1
Карпов Евгений 60 1
Яшин Роман 7 1
Девяткина Людмила 3 1
Говако Виктор 2 1
Песоцкий Дмитрий 4 1
Рачицкий Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157523 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53500 7
Россия - СФО - Новосибирск 4675 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 6
Украина 7801 5
Азия - Азиатский регион 5753 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1714 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1578 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1885 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1432 2
Беларусь - Белоруссия 6044 2
Кипр - Республика 579 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1824 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2217 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1215 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 352 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 891 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 2
Европа 24654 2
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 32 1
Украина - Одесса 196 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Чемал 28 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Катунь 23 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Швейцария - Цюрих 273 1
Беларусь - Минск 675 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3287 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4298 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2429 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2920 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3397 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10357 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5881 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15183 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 4
Аудит - аудиторский услуги 3113 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5409 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3168 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 2
Импортозамещение - параллельный импорт 566 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2329 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2496 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11419 5
Forbes - Форбс 916 3
Ведомости 1260 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1145 1
Crunchbase 74 1
Fortune 210 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6024 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
BleepingComputer - Издание 418 1
РИА Новости 990 1
Reddit 361 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Fortune Global 100 142 1
Gartner - Гартнер 3615 1
Fortune Global 500 287 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 828 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
Juniper Research 551 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 350 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8397 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1411645, в очереди разбора - 730601.
Создано именных указателей - 188425.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
