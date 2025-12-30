Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сысоев Александр
СОБЫТИЯ
Сысоев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Богуславский Леонид 38 3
|Пауков Сергей 17 2
|Софронова Наталия 8 2
|Гармаш Вера 2 2
|Губарев Валентин 17 2
|Смирнов Виктор 19 2
|Лагунцов Евгений 6 2
|Кузнецов Сергей 161 2
|Заикин Андрей 33 2
|Зинкевич Сергей 64 2
|Алисов Александр 1 1
|Фетисов Алексей 63 1
|Ликсутов Максим 185 1
|Копосов Максим 73 1
|Перегудов Михаил 4 1
|Комлев Николай 112 1
|Григоренко Дмитрий 195 1
|Терехов Олег 8 1
|Покровский Иван 132 1
|Родионов Иван 71 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|Врублевская Светлана 4 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Мелькова Екатерина 5 1
|Александров Виталий 10 1
|Золотарев Александр 5 1
|Яшин Валерий 79 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Голубева Надежда 43 1
|Чечельницкий Евгений 19 1
|Рудевский Антон 40 1
|Емельянов Дмитрий 8 1
|Муковозов Михаил 4 1
|Мельничек Юрий 11 1
|Карпов Евгений 60 1
|Яшин Роман 7 1
|Девяткина Людмила 3 1
|Говако Виктор 2 1
|Песоцкий Дмитрий 4 1
|Рачицкий Сергей 2 1
