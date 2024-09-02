Импортозамещение влетит в копеечку. Российские разработчики резко задирают цены на ПО

Повышение Центробанком ключевой ставки моментально отразилось на стоимости отечественного ПО. Но если ставка выросла всего на 1%, то ПО российских разработчиков подскочило в цене сразу на 15% (в среднем). Свою роль в удорожании российского ПО сыграли и другие факторы, и нет гарантии, что цены в обозримом будущем не поменяют снова.

Отечественное стоит денег

Российское ПО с начала осени 2024 г. взлетело в цене в среднем на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику компании «Информзащита». Новые цены поставили не все компании, но 15% – это далеко не предельный показатель роста.

Как сообщили изданию в ГК «Цифра», процесс индексирования цен на российское ПО уже начался. В некоторых случаях удорожание может достичь и 20%.

Но пенять только лишь на разработчиков ПО не стоит, поскольку не они одни решили брать за плоды своего труда больше денег. По данным ГК «Цифра», в России станут менее доступными различные ИТ-услуги («Коммерсант» не уточняет, о каких именно услугах речь), а также смежные с ними работы, и связано это с тем, что «основная часть оплаты за услуги компаний происходит после выполнения работ».

Выполнение этих работ и оказание ИТ-услуг может растянуться на несколько месяцев, в связи с чем исполнители закладывают в стоимость свои расходы на зарплату и пр.

Marc Tollas / Pexels Переход на российское ПО и экономия бюджета компании - вещи все более трудносовместимые

Еще одна причина роста стоимости российского ПО – это повышение ключевой ставки, что приводит к росту стоимости заемных средств компании. Центробанк на протяжении последних двух лет регулярно увеличивает ее – в марте 2022 г., когда курс рубля обвалился до исторически низких значений, Банк России поднял ключевую ставку до 20%, что стало рекордом за последние 11 лет. К февралю 2023 г. ее удалось опустить до 7,5%, но уже в декабре 2023 г. она выросла до 16%. В августе 2024 г. произошел очередной рост, на этот раз до 18%, то есть вновь почти до максимальных значений за более чем 10 лет.

Второй раз за год

Нынешнее повышение цен – уже минимум второе за 2024 г. Весной 2024 г. стало известно, что с 1 января 2025 г. в России отменяется нулевой налог на прибыль для ИТ-компаний – он вырастет до 5%. На тот момент информация о повышении налога была лишь на уровне предложения властей, и лишь через некоторое время ее облекли в форму принятого закона, но российские разработчики ПО отреагировали незамедлительно, начав переписывать цены.

Некоторые из опрошенных участников рынка, несмотря на происходящее, уверены, что пока что ожидать еще более резкого роста цен на отечественное ПО не стоит. Они мотивируют это тем, что «в отрасли практикуются долгосрочные контракты, в том числе многолетние и форвардные».

На удорожание российского ПО также может влиять и рост стоимости услуг разработчиков, которая каждый растет увеличивается на 14,5-17%, и это еще без учета экономических факторов, сообщил «Коммерсанту руководитель направления «Инфраструктурные решения» интегратора «Крок» Александр Сысоев. По его словам, в 2024 г. было сразу несколько таких экономических факторов, и первый – это повышение с 2025 г. НДФЛ для россиян с доходами от 2,4 млн руб. Для них НДФЛ вместо стандартных 13% составит 15%. те, кто получают от 5 млн руб. в год, будут выплачивать 18%. «Многие компании будут вынуждены повысить зарплаты, чтобы компенсировать потери для сотрудников», – добавил Сысоев.

Что предпринимают власти

Поднимать цены на свое ПО российские разработчики стали сразу же, как только сложившаяся геополитическая обстановка избавила их от крайне серьезных конкурентов в лице иностранных корпораций. С марта 2022 г. они одна за другой бегут с российского рынка, высвобождая огромные ниши.

Чтобы хоть как-то сдержать рост цен на российское ПО, в июне 2023 г. Минцифры России подписало «цифровую хартию», которая ограничивает рост цен на уровне 15% в год. К хартии присоединились многие отечественные разработчики ПО, но далеко не все.

Как сообщили «Коммерсанту» в Минцифры, сейчас у разработчиков ПО, подписавших хартию, «рост цен не превышает 15% с учетом инфляции». «При этом в случае необходимости мы готовы оперативно отреагировать и рассмотреть и другие инструменты регулирования», – добавили представители ведомства.

Согласно опросу ассоциации «Отечественный софт», 70% участников ассоциации не повышали цены на свое ПО с 2023 г. Оставшиеся 30% заявили, что увеличивали цены согласно условиям хартии.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует ИТ-отрасль) сказали изданию, что в настоящее время «взаимодействуют с отраслевыми экспертными сообществами и оперативно собирают обратную связь по действующим мерам поддержки ИT». «При необходимости и запросе со стороны отрасли готовы обсуждать усиление, корректировку мер поддержки, в том числе для разработчиков ПО», – отметили в аппарате Григоренко.

Подчеркнем, что пользоваться российским ПО обязаны только госструктуры и компании с госучастием. Власти даже ищут различные пути, чтобы не допустить иностранное ПО к госзакупкам. Частный бизнес пока волен работать в иностранном ПО без каких-либо ограничений со стороны государства – на него программа принудительного импортозамещения пока не распространяется. То же касается физлиц – на свои домашние ПК, ноутбуки, смартфоны, планшеты и пр. они могут устанавливать ПО из любой страны мира.