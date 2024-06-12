Зарплаты российских ИТ-шников растут гигантскими темпами. Наибольшая прибавка – у тестировщиков и 1С-разработчиков
В России зафиксирован 15-процентный рост медианных зарплат в ИТ-сфере за минувшие два года. Активнее всего ежемесячные доходы росли у 1С-разработчиков и тестировщиков. Программисты не попали даже в топ-5.
Шестизначные зарплаты
За последние два года медианные зарплаты в российской ИТ-отрасли показали 15-процентный рост и составили 244 тыс. руб. в месяц, сообщили CNews представители банка «Точка». Притом сумма указана с учетом вычета НДФЛ в размере 13%, то есть это деньги, которые специалист получает на руки.
Под медианной зарплатой подразумевается величина, разделяющая суммарное количество рабочих мест на две равные части: половина работников получают меньше этого значения, вторая половина – больше.
У 1С-разработчиков дела с увеличением медианной заработной платы за отчетный период обстояли намного лучше, чем у других – у них она подскочила на 42%, составив 142 тыс. руб. (медианная зарплата в целом по профессии с вычетом 13-процентного налога). Для примера, сеньор-разработчик в данном случае получает 310 тыс. руб. ежемесячно.
Как сообщили CNews представители «Точки», на рост зарплат российских ИТ-шников в разрезе последних двух лет повлияли сразу несколько факторов. «Во-первых, спрос на ИТ-специалистов увеличивается вместе с развитием рынка: квалифицированные специалисты становятся все более ценными, – сообщили CNews в «Точке». – Во-вторых, компании конкурируют за лучших сотрудников и готовы предлагать более высокие зарплаты, чтобы привлечь и удержать таланты. Наконец, инфляция и рост цен также влияют на уровень зарплат».
|Специальность
|Рост зарплаты за два года, %
|Медианная зарплата (с учётом вычета 13% НДФЛ), руб.
|Медианная зарплата специалистов с грейдом Senior, руб.
|1С-разработчик
|46
|178 000
|310 000
|Тестировщик
|31
|153 000
|270 000
|Data engineer
|29
|236 000
|372 000
|Data scientist
|23
|223 000
|389 000
|Product owner
|25
|305 000
|521 000
Источник: Точка
Второе место по росту медианных зарплат заняли тестировщики. В их обязанности входит проверка работоспособности программного обеспечения, поиск недочетов и недоделок, составление отчетов о найденном для разработчиков и пр.
Медианная зарплата тестировщиков в России показала 31-процентный рост по сравнению с 2022 г., составив 153 тыс. руб. сеньор-тестировщик может рассчитывать на 270 тыс. руб.
Кому больше платят
Несмотря на колоссальный рост зарплат, 1С-разработчики не могут похвастаться самыми высокими зарплатами в отрасли. На первом месте в этом плане стоят владельцы продукта, они же Product owner. В их обязанности, помимо прочего, входят: генерация и проверка идея по улучшению продукта, анализ рынка, составление требований к продукту и дорожной карты его развития, и пр. Медианное значение их зарплаты – 305 тыс. руб. в месяц, а сеньор и вовсе получает 521 тыс. руб.
Второе место – у мобильных разработчиков – медианная зарплата 305 руб. у сеньоров – 390 тыс. руб.
Frontend-разработчики замыкают топ-3 самых высокооплачиваемых специальностей в ИТ-сегменте. Их медианная зарплата составляет 239 тыс. руб. в месяц, а сеньор может рассчитывать на 397 тыс. руб. (все цифры указаны за вычетом 13% НДФЛ).
При этом нельзя не отметить, что, по другим исследованиям, в стране есть ИТ-специалисты, которые получают больше владельцев продукта. Как сообщал CNews, это в первую очередь PHP-программисты, зарплата которых, согласно исследованию портала SuperJob, в конце весны 2024 г. достигала 550 тыс. руб.
Что касается мобильных разработчиков, то летом 2023 г. спрос на них резко упал – число вакансий сократилось на 24% год к году. Об этом CNews рассказали аналитики компании «Технократия», занимающейся разработкой мобильных приложений и цифровых сервисов.
Да и в целом ИТ-шники – уже не самые высокооплачиваемые специалисты в России. По данным SuperJob и «Авито Работы», в некоторых случаях работа риелтором, курьером или водителем приносит больше денег.
Чтобы много зарабатывать, нужно много знать и уметь
Размер зарплаты ИТ-специалиста напрямую зависит от уровня его знаний и опыта работы в своей сфере. Как сообщили CNews аналитики сервиса поиска работы hh.ru, в среднем по России в мае 2024 г. новоиспеченный ИТ-шник, пока еще не имеющий опыта работы, рассчитывает на зарплату 42,5 тыс. руб. Специалисты с опытом работы до одного года претендуют на 50 тыс. руб., имеющие за плечами один-три года работы – на 68 тыс. руб., а те, кто проработал от трех лет – на 86,2 тыс. руб. в среднем. Те же, чей опыт в своей сфере деятельности превышает шесть лет, рассчитывают за среднюю ежемесячную зарплату в 125,9 тыс. руб.
Легче всего найти работу специалистам с опытом работы от трех лет – на них приходится 47,5% от общего объема объявлений о поиске работников. Втрое место занимают ИТ-специалисты с шестилетним опытом – 37,5%, а замыкают топ-3 работники, у которых вообще нет опыта (12%). ИТ-шников с опытом более шести лет ищут 4,5% работодателей.
Вакансий хватит на всех, но только в России
Согласно статистике hh.ru, с января по май 2024 г. ИТ-специалисты разместили на этой площадки приблизительно 1,3 млн резюме, из которых 20,7% принадлежало специалистам с опытом работы более 15 лет. За ними идут соискатели с опытом работы от трех до шести лет, (19%), а на третьем месте находятся специалисты с опытом 9-12 лет (11%). Резюме от соискателей без опыта в ИТ-сфере за отчетный период составило 10% от общего числа объявлений о поиске работы.
Чаще всего работодатели искали в свой штат программистов – таких за отчетный вакансий было 14,9 тыс. или 25,8% от общего числа. На втором месте – специалист технической поддержки (6,8 тыс., 11,8%), на третьем – аналитик (5,2 тыс., 9%).
|Топ-5 вакансий
|Количество объявлений за период январь-май 2024
|Доля от общего числа вакансий в сегменте, %
|Программист, разработчик
|14,9 тыс.
|25,8
|Специалист технической поддержки
|6,8 тыс.
|11,8
|Аналитик
|5,2 тыс.
|9
|Руководитель проектов
|4,9 тыс.
|8,6
|Системный администратор
|4,5 тыс.
|7,8
Источник: hh.ru
При этом, как сообщили CNews в «Точке», за последние два года иностранные компании стали ощутимо реже принимать на работу сотрудников из России. «Параллельно с этим в стране появилось много успешных компаний, развивающих импортозамещение. Они довольно быстро растут и активно инвестируют в свои продукты. Для них важно быстро расширить команду, и они готовы платить высокие зарплаты, чтобы привлечь к себе лучших специалистов на рынке», – сказала CNews лидер команды HR в «Точке» Эльвира Фарвазова.
Большие изменения за год
На вопрос редакции CNews об изменениях в зарплатах российских ИТ-шников, произошедших не за два года, а за год, в «Точке» ответили, что медианные зарплаты в российской ИТ-сфере за последний год показали рост на уровне 11%. Теперь «на руки» специалисты получают 244 тыс. руб. в месяц.
Если за два года наибольший рост зарплат зафиксирован у 1С-разработчиков, то в данном случае на первом месте дата-инженеры, они же специалисты по обработке данных – их зарплата подскочила на 33% относительно 2023 г. 1С-специалисты здесь на третьем месте с результатом 28%, лишь немного уступив тестировщикам с их 30% и слегка опережая системных аналитиков (26%).
«Повышение зарплат специалистов по обработке данных можно объяснить не только ростом потребности компаний в обработке и анализе данных, но и дефицитом специалистов в этой области, – сказала CNews Эльвира Фарвазова. – Большой объем данных, с которыми сегодня работают компании, требует специализированных навыков по их обработке. Поэтому специалисты, обладающие соответствующими навыками, становятся все более ценными на рынке труда, что отражается в их росте заработной платы»
|Специальность
|Рост зарплаты за год (январь-июнь 2024 относительно аналогичного периода 2023), %
|Медианная зарплата (с учётом вычета 13% НДФЛ), руб.
|Медианная зарплата специалистов с грейдом Senior, руб.
|Data engineer
|33
|236 000
|372 000
|Тестировщик
|30
|153 000
|270 000
|1С-разработчик
|28
|178 000
|310 000
|Системный аналитик
|26
|177 000
|250 000
|Data scientist
|23
|223 000
|389 000
Источник: Точка
Если оценивать ИТ-специалистов по частоте повышения зарплаты, то здесь безоговорочным лидером являются системные аналитики, подчеркнули в «Точке». По данным банка, их оклад в среднем индексируется раз в пять месяцев.
«Этот тренд связан с быстрым развитием цифровых технологий и увеличением числа проектов, требующих ИТ-компетенций, – сказала CNews Эльвира Фарвазова. – Компании все больше осознают важность квалифицированных специалистов в этой сфере, так как без них уже практически невозможно успешное развитие бизнеса. А это, в свою очередь, стимулирует увеличение зарплат в сфере ИТ. Кроме того, во многих крупных компаниях появляются свои ИИ-решения, которые они развивают самостоятельно и создают целые R&D-команды. Поэтому на ограниченном в плане кандидатов рынке, первое решение — перекупать лучшие кадры, предлагая им более высокую зарплату».