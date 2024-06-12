Зарплаты российских ИТ-шников растут гигантскими темпами. Наибольшая прибавка – у тестировщиков и 1С-разработчиков

В России зафиксирован 15-процентный рост медианных зарплат в ИТ-сфере за минувшие два года. Активнее всего ежемесячные доходы росли у 1С-разработчиков и тестировщиков. Программисты не попали даже в топ-5.

Шестизначные зарплаты

За последние два года медианные зарплаты в российской ИТ-отрасли показали 15-процентный рост и составили 244 тыс. руб. в месяц, сообщили CNews представители банка «Точка». Притом сумма указана с учетом вычета НДФЛ в размере 13%, то есть это деньги, которые специалист получает на руки.

Под медианной зарплатой подразумевается величина, разделяющая суммарное количество рабочих мест на две равные части: половина работников получают меньше этого значения, вторая половина – больше.

У 1С-разработчиков дела с увеличением медианной заработной платы за отчетный период обстояли намного лучше, чем у других – у них она подскочила на 42%, составив 142 тыс. руб. (медианная зарплата в целом по профессии с вычетом 13-процентного налога). Для примера, сеньор-разработчик в данном случае получает 310 тыс. руб. ежемесячно.

Государственная Дума России Работая в российской ИТ-сфере, можно получать очень высокую по меркам России зарплату

Как сообщили CNews представители «Точки», на рост зарплат российских ИТ-шников в разрезе последних двух лет повлияли сразу несколько факторов. «Во-первых, спрос на ИТ-специалистов увеличивается вместе с развитием рынка: квалифицированные специалисты становятся все более ценными, – сообщили CNews в «Точке». – Во-вторых, компании конкурируют за лучших сотрудников и готовы предлагать более высокие зарплаты, чтобы привлечь и удержать таланты. Наконец, инфляция и рост цен также влияют на уровень зарплат».

Топ-5 специальностей в ИТ с наибольшим приростом по медианной зарплате за 2022-2024 Специальность Рост зарплаты за два года, % Медианная зарплата (с учётом вычета 13% НДФЛ), руб. Медианная зарплата специалистов с грейдом Senior, руб. 1С-разработчик 46 178 000 310 000 Тестировщик 31 153 000 270 000 Data engineer 29 236 000 372 000 Data scientist 23 223 000 389 000 Product owner 25 305 000 521 000 Источник: Точка

Второе место по росту медианных зарплат заняли тестировщики. В их обязанности входит проверка работоспособности программного обеспечения, поиск недочетов и недоделок, составление отчетов о найденном для разработчиков и пр.

Медианная зарплата тестировщиков в России показала 31-процентный рост по сравнению с 2022 г., составив 153 тыс. руб. сеньор-тестировщик может рассчитывать на 270 тыс. руб.

Кому больше платят

Несмотря на колоссальный рост зарплат, 1С-разработчики не могут похвастаться самыми высокими зарплатами в отрасли. На первом месте в этом плане стоят владельцы продукта, они же Product owner. В их обязанности, помимо прочего, входят: генерация и проверка идея по улучшению продукта, анализ рынка, составление требований к продукту и дорожной карты его развития, и пр. Медианное значение их зарплаты – 305 тыс. руб. в месяц, а сеньор и вовсе получает 521 тыс. руб.

Второе место – у мобильных разработчиков – медианная зарплата 305 руб. у сеньоров – 390 тыс. руб.

Frontend-разработчики замыкают топ-3 самых высокооплачиваемых специальностей в ИТ-сегменте. Их медианная зарплата составляет 239 тыс. руб. в месяц, а сеньор может рассчитывать на 397 тыс. руб. (все цифры указаны за вычетом 13% НДФЛ).

При этом нельзя не отметить, что, по другим исследованиям, в стране есть ИТ-специалисты, которые получают больше владельцев продукта. Как сообщал CNews, это в первую очередь PHP-программисты, зарплата которых, согласно исследованию портала SuperJob, в конце весны 2024 г. достигала 550 тыс. руб.

Что касается мобильных разработчиков, то летом 2023 г. спрос на них резко упал – число вакансий сократилось на 24% год к году. Об этом CNews рассказали аналитики компании «Технократия», занимающейся разработкой мобильных приложений и цифровых сервисов.

Да и в целом ИТ-шники – уже не самые высокооплачиваемые специалисты в России. По данным SuperJob и «Авито Работы», в некоторых случаях работа риелтором, курьером или водителем приносит больше денег.

Чтобы много зарабатывать, нужно много знать и уметь

Размер зарплаты ИТ-специалиста напрямую зависит от уровня его знаний и опыта работы в своей сфере. Как сообщили CNews аналитики сервиса поиска работы hh.ru, в среднем по России в мае 2024 г. новоиспеченный ИТ-шник, пока еще не имеющий опыта работы, рассчитывает на зарплату 42,5 тыс. руб. Специалисты с опытом работы до одного года претендуют на 50 тыс. руб., имеющие за плечами один-три года работы – на 68 тыс. руб., а те, кто проработал от трех лет – на 86,2 тыс. руб. в среднем. Те же, чей опыт в своей сфере деятельности превышает шесть лет, рассчитывают за среднюю ежемесячную зарплату в 125,9 тыс. руб.

Легче всего найти работу специалистам с опытом работы от трех лет – на них приходится 47,5% от общего объема объявлений о поиске работников. Втрое место занимают ИТ-специалисты с шестилетним опытом – 37,5%, а замыкают топ-3 работники, у которых вообще нет опыта (12%). ИТ-шников с опытом более шести лет ищут 4,5% работодателей.

Вакансий хватит на всех, но только в России

Согласно статистике hh.ru, с января по май 2024 г. ИТ-специалисты разместили на этой площадки приблизительно 1,3 млн резюме, из которых 20,7% принадлежало специалистам с опытом работы более 15 лет. За ними идут соискатели с опытом работы от трех до шести лет, (19%), а на третьем месте находятся специалисты с опытом 9-12 лет (11%). Резюме от соискателей без опыта в ИТ-сфере за отчетный период составило 10% от общего числа объявлений о поиске работы.

Чаще всего работодатели искали в свой штат программистов – таких за отчетный вакансий было 14,9 тыс. или 25,8% от общего числа. На втором месте – специалист технической поддержки (6,8 тыс., 11,8%), на третьем – аналитик (5,2 тыс., 9%).

Топ вакансий в ИТ-сфере в 2024 году

Топ-5 вакансий Количество объявлений за период январь-май 2024 Доля от общего числа вакансий в сегменте, % Программист, разработчик 14,9 тыс. 25,8 Специалист технической поддержки 6,8 тыс. 11,8 Аналитик 5,2 тыс. 9 Руководитель проектов 4,9 тыс. 8,6 Системный администратор 4,5 тыс. 7,8

При этом, как сообщили CNews в «Точке», за последние два года иностранные компании стали ощутимо реже принимать на работу сотрудников из России. «Параллельно с этим в стране появилось много успешных компаний, развивающих импортозамещение. Они довольно быстро растут и активно инвестируют в свои продукты. Для них важно быстро расширить команду, и они готовы платить высокие зарплаты, чтобы привлечь к себе лучших специалистов на рынке», – сказала CNews лидер команды HR в «Точке» Эльвира Фарвазова.

Большие изменения за год

На вопрос редакции CNews об изменениях в зарплатах российских ИТ-шников, произошедших не за два года, а за год, в «Точке» ответили, что медианные зарплаты в российской ИТ-сфере за последний год показали рост на уровне 11%. Теперь «на руки» специалисты получают 244 тыс. руб. в месяц.

Если за два года наибольший рост зарплат зафиксирован у 1С-разработчиков, то в данном случае на первом месте дата-инженеры, они же специалисты по обработке данных – их зарплата подскочила на 33% относительно 2023 г. 1С-специалисты здесь на третьем месте с результатом 28%, лишь немного уступив тестировщикам с их 30% и слегка опережая системных аналитиков (26%).

«Повышение зарплат специалистов по обработке данных можно объяснить не только ростом потребности компаний в обработке и анализе данных, но и дефицитом специалистов в этой области, – сказала CNews Эльвира Фарвазова. – Большой объем данных, с которыми сегодня работают компании, требует специализированных навыков по их обработке. Поэтому специалисты, обладающие соответствующими навыками, становятся все более ценными на рынке труда, что отражается в их росте заработной платы»

Топ-5 специальностей в ИТ с наибольшим приростом по медианной зарплате в 2023-2024

Специальность Рост зарплаты за год (январь-июнь 2024 относительно аналогичного периода 2023), % Медианная зарплата (с учётом вычета 13% НДФЛ), руб. Медианная зарплата специалистов с грейдом Senior, руб. Data engineer 33 236 000 372 000 Тестировщик 30 153 000 270 000 1С-разработчик 28 178 000 310 000 Системный аналитик 26 177 000 250 000 Data scientist 23 223 000 389 000

Источник: Точка

Если оценивать ИТ-специалистов по частоте повышения зарплаты, то здесь безоговорочным лидером являются системные аналитики, подчеркнули в «Точке». По данным банка, их оклад в среднем индексируется раз в пять месяцев.

«Этот тренд связан с быстрым развитием цифровых технологий и увеличением числа проектов, требующих ИТ-компетенций, – сказала CNews Эльвира Фарвазова. – Компании все больше осознают важность квалифицированных специалистов в этой сфере, так как без них уже практически невозможно успешное развитие бизнеса. А это, в свою очередь, стимулирует увеличение зарплат в сфере ИТ. Кроме того, во многих крупных компаниях появляются свои ИИ-решения, которые они развивают самостоятельно и создают целые R&D-команды. Поэтому на ограниченном в плане кандидатов рынке, первое решение — перекупать лучшие кадры, предлагая им более высокую зарплату».