Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 159465
ИКТ 12483
Организации 9904
Ведомства 1437
Ассоциации 938
Технологии 3338
Системы 24180
Персоны 66862
География 2625
Статьи 1495
Пресса 1150
ИАА 673
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2493
Мероприятия 842

Человеческие ресурсы Подбор персонала (кадров) Набор персонала Поиск работы Recruitment Рекрутинг Рекрутмент Applicant Tracking System, ATS Система управления кандидатами Система автоматизации рекрутинга



12.08.2024 В России запустили новую платформу для поиска работы и подбора персонала GdeRabota.ru

ии и воспользоваться редактором вакансий. «Мы стремимся сократить время и ресурсы, затрачиваемые на поиск работы и сотрудников. Наша главная цель — предоставить соискателям возможность быстрого
12.08.2024 Поиск работы, реклама, защита авторского права: эксперты «Лаборатории Касперского» изучили, для чего и как люди манипулируют нейросетями

ная это, соискатели применяют непрямую инъекцию, чтобы обратить внимание больших языковых моделей на свои резюме. Но делают они это так, чтобы прочитать добавленную инструкцию могли только боты, а не рекрутеры и другие люди. Так, нужные детали и запросы к чат-ботам они указывают мелким шрифтом, окрашивают текст в цвет фона, выносят за пределы окна при помощи отрицательных координат. Как пра
05.08.2024 Аналитика Tele2: соискатели стали быстрее находить работу

ах ведет к более высокой конкуренции, что в итоге позитивно влияет на срок поиска – он уменьшается. Поиск работы лучше начинать осенью – именно при старте в это время года срок он занимает мень
08.07.2024 Рекрутинг и воинский учет — наиболее востребованные HR-навыки

тодов оценки, мотивации и удержания персонала. Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 199. Время проведения: 10 июня — 4 июля 2024 г. Исследуемая совокупность: HR-менеджеры, рекрутеры, кадровики. Размер выборки: 500 респондентов.
27.06.2024 От разрозненных Excel к единой системе: как Skillaz автоматизировал рекрутмент в группе «Черкизово»

льно влияет на бренд работодателя. Внедрение решения «Skillaz.Подбор» помогло автоматизировать весь рекрутмент: от получения заявок, размещения вакансий, сбора всех откликов в едином пространст
06.06.2024 «Велесстрой» автоматизировал массовый подбор сотрудников с помощью ИИ и платформы «Поток Рекрутмент»

автоматизированный процесс подбора массовых сотрудников в группе компаний с помощью системы «Поток Рекрутмент». Теперь искусственный интеллект помогает рекрутерам на всех этапах подбора на бол
10.04.2024 Рекрутмент 2.0: как Skillaz автоматизировали процессы масс- и профподбора в «Ренессанс Банке»

дому кандидату. Она открывается по заданным параметрам, когда соискателя направляют на собеседование. В ней все участники могут оставлять свои комментарии и принимать финальное решение. Это позволяет рекрутеру хранить информацию в одном месте и использовать её, если нужно вернуться к кандидату позже. В случае успешного прохождения всех этапов для соискателя автоматически формируется job-офф
20.03.2024 Успеть за 40 дней: как «Эй Кей x KFC» автоматизировали рекрутмент совместно со Skillaz

адаче и в максимально короткие сроки полностью изменили текущий процесс подбора. Удалось обеспечить рекрутмент необходимыми инструментами для сокращения количества времени на рутинные задачи. М
29.11.2023 Компания Health and Nutrition сократила время закрытия вакансий благодаря автоматизации найма и искусственному интеллекту от «Поток»

Компания Health and Nutrition (экс-Danone) автоматизировала наем сотрудников, используя систему «Поток рекрутмент». Благодаря внедрению удалось сократить время работы рекрутеров на 23% и снизить время закрытия вакансий на 29% за период 2022-2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Поток».

13.11.2023 Hh.ru упростил поиск работы «синим воротничкам» до пары кликов

Российская платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru упростила поиск работы для всех категорий соискателей «синих воротничков» — с помощью ответов на несколько вопросов автоматически сгенерируется полноценное резюме и будут предложены наиболее подходящие в
24.10.2023 Косметическая сеть «Рив гош» автоматизировала процесс найма кандидатов, увеличив закрытие вакансий на 20%

«Рив гош» приняла решение автоматизировать работу HR-департамента с помощью онлайн-платформы «Поток рекрутмент». До этого процесс подбора персонала в компании не был автоматизирован. Рекрутеры

21.09.2023 Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются

Вы не злоупотребляйте, а решать мы будем сами Рекрутеры в Австралии (а возможно, и в других регионах) всё активнее выступают против того, чтобы соискатели использовали генеративные ИИ, такие как ChatGPT, для написания резюме и сопроводител
25.08.2023 S8 Capital уменьшила на 39% внутренние трудозатраты на поиск и подбор персонала с помощью системы «Поток рекрутмент»

озрачную HR-аналитику, а также создав бесшовный процесс подбора в холдинге благодаря системе «Поток рекрутмент». Перед компанией стояла задача выстроить процессы рекрутмента таким образом, чтоб
18.05.2022 «Магнит» запустил Tech-рекрутмент-центр

Розничная сеть «Магнит» запустила специализированный рекрутмент-центр для поиска и привлечения ИТ-специалистов. Успешный найм таких сотрудников требует определенных знаний и навыков, поэтому в рамках создания центра розничная сеть открыла школу р
19.04.2022 Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опытом, рекрутеры сами будут писать вам

ьеру в мировых гигантах не только важно, но и очень интересно, и конечно дает большие возможности для развития. Сбербанк, например, является отличной строчкой в резюме. В LinkedIn мне регулярно пишут рекрутеры из Google, Apple, Amazon и других крупных компаний. CNews: Поделитесь, как получить предложения от таких компаний как Google? Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опы
14.01.2022 «Работа.ру» запустила навык поиска работы для виртуальных ассистентов «Салют»

ва «Салют» от «Сбера». Воспользоваться навыком можно на умных устройствах от «Сбера», а также в мобильных приложениях «Сбербанк онлайн» и Салют. «Запуск навыка для ассистентов “Салют” поможет сделать поиск работы еще проще и доступнее — в том числе благодаря возможностям голосового управления. Это расширяет возможности сервиса “Работа.ру” как для работодателей, так и для соискателей. Скоро

23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы

вонки, заказ такси и продуктов, трекеры здоровья, игры и тд. Однако к этому списку можно добавить и поиск работы. Компании не только ведут свои аккаунты в соцсетях и публикуют там вакансии, но

24.02.2021 Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа»

Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа». Переименование из Worki в «VK Работа» является логическим продолжением стратегии развития для сервиса, который уже вырос из рамок пр
22.10.2020 «Одноклассники» и Worki запустили чат-бота для поиска работы в соцсети

дет доступна. Это сделано в интересах людей, которые ищут работу, но не хотят показывать личную информацию. Далее общение с соискателем будет проходить либо по телефону, либо через почту. Возможность поиска работы в «Одноклассниках» стала логичным продолжением развития доступа к получению самых разных онлайн-услуг в экосистеме соцсети: денежных переводов, оплаты ЖКХ, покупки товаров для дом
31.08.2020 Экспертиза: почему рекрутинг в ИТ почти никогда не бывает действительно эффективным

од рекрутеров, которые своими заготовленными и многократно повторенными фразами напоминают роботов. Рекрутеры направляют скрипт с отказом, чтобы избежать панибратской беседы, однако каждый из н
26.08.2020 «Работа.ру» запустила чат-бот на базе ИИ в Viber

помимо поиска вакансий, появится возможность создания резюме. «Миссия сервиса «Работа.ру» — сделать поиск работы и сотрудников быстрым и эффективным. Мы внедряем технологии машинного обучения,

24.08.2020 Во «Вконтакте» появился раздел для поиска работы

удобным способом — в личных сообщениях». Антон Циварев, директор по развитию суперприложения «Вконтакте», сказал: «Вконтакте есть друзья, музыка, сообщества, такси, еда, покупки. А теперь — и удобный поиск работы. Благодаря единой учётной записи VK Connect, которую мы запустили в июне, в разделе «Работа» достаточно одного клика, чтобы автоматически заполнить часть резюме. При этом список ва
29.06.2020 «Пятерочка» автоматизировала массовый подбор персонала с помощью Skillaz

еднем сократилось в полтора раза, а линейные позиции теперь «закрываются» в среднем за три-четыре дня. При этом 34% кандидатов теперь трудоустраиваются в день обращения. Сейчас решение автоматизирует рекрутинг продавцов-кассиров, пекарей, сборщиков заказов, супервайзеров, директоров и заместителей директоров магазинов, а в ближайшее время через Skillaz также будет подбираться логистический

03.04.2020 Cервис поиска работы Worki запустил специальный раздел для удаленной работы

В сервисе быстрого поиска работы и сотрудников Worki появилась новая категория «Удаленная работа», в которой будут отображаться вакансии для тех, кто ищет работу из дома. В первую очередь речь идет о линейных поз
02.04.2020 Сбербанк запустил бесплатный сервис для поиска работы

Сбербанк и сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» запустили бесплатный сервис для быстрого поиска работы — Beremnarabotu.ru. Он поможет компаниям перераспределять трудовые ресурсы в условиях
01.04.2019 Сбербанк выходит на рынок сервисов для поиска работы и подбора сотрудников

Сбербанк объявил о планах по приобретению у текущих владельцев 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Стороны подписали юридически обязывающие документы. Ожидаемый срок закрытия сделки — май 2019 г. Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персо
28.05.2018 «Роскачество» обнаружило небезопасные мобильные приложения для поиска работы

Российская система качества проводит контрольное и более детальное исследование мобильных приложений для поиска работы (первое исследование было проведено в апреле 2017 г.) для того, чтобы отследить динамику и проверить были ли устранены недостатки со стороны разработчиков в течение года. Полные р
20.09.2017 Образовательные проекты Mail.Ru Group подготовят IT-рекрутеров на базе экономического факультета МГУ

доступны стажерские позиции в HR-департаменте.Курс рассчитан на тех, кто планирует работать в сфере IT-рекрутинга. Студенты научатся ориентироваться в рынке информационных технологий, узнают об
18.05.2017 SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения

uccessFactors и позволит HR-департаментам получать информацию о кандидатах, управлять данными и создавать бизнес-процессы по подбору персонала и управлению кадрами.Skillaz помогает проводить массовый подбор персонала компаниям с разветвленной региональной сетью. Онлайн-собеседования Skillaz позволяют оценить соискателя по различным критериям и пригласить на личную встречу с рекрутерами толь
29.11.2016 Программа «Азбука интернета» дополнена разделом «Поиск работы в интернете»

«Ростелеком» объявил о расширении курса обучения по программе «Азбука интернета», разработанного совместно с Пенсионным Фондом России, новым разделом «Поиск работы в интернете и необходимые для трудоустройства программы». Как рассказали CNews в компании, в представленных материалах подробно рассказано об официальных тематических сайтах - обще
02.09.2015 Superjob и Microsoft представили обновленное приложение для поиска работы на Windows Phone

Корпорация Microsoft и компания Superjob представили обновленный мобильный сервис «Поиск работы» российским пользователям смартфонов на базе ОС Windows Phone. Как сообщили CNew
12.03.2015 «Яндекс» создал приложение для поиска работы без резюме

«Яндекс» выпустил мобильное приложение для поиска работы. Оно ориентировано на людей, по роду своей деятельности часто меняющих работу и регулярно просматривающих объявления на ходу. В основном к таким людям относятся работники сфер усл
24.09.2013 Вышло Android-приложение для поиска работы на HeadHunter

Компания HeadHunter — игрок рынка интернет-рекрутмента России, Украины, Казахстана, Беларуси и Азербайджана — выпустила приложение «Поиск работы на HeadHunter» для ОС Android. Теперь поиск работы на hh.ru в удобном формате доступен на устройствах, работающих и под этой операционной системой. Ранее компанией были выпу
08.10.2012 IT-Portfolio запустило приложение «ВКонтакте» для поиска работы у друзей

07.07.2011 В Рунете появился сервис поиска работы в премиум-сегменте

Сегодня, 7 июля, начала предоставлять услуги компания Upladder — первый в России ресурс для поиска работы в премиальном сегменте, для профессионалов с доходом от 100 тыс. рублей в месяц. Ключевое отличие Upladder от других площадок состоит в размещении исключительно премиальных ваканс
19.05.2011 CNews и HeadHunter запускают новый раздел - "Поиск работы"

набирают персонал? Эти и многие другие вопросы будут регулярно освещаться в новом разделе hh.CNews: Поиск работы. Задача нового раздела, помимо общеинформационной - дать доступ к базе наиболее

12.05.2008 Сайт Webpersonal.ru открыл сервис для поиска работы

onal.ru объявил об открытии новой рубрики «Я ищу работу» для всех желающих найти удаленную работу в интернете. После прохождения регистрации на сайте пользователь сможет получить доступ к системе для поиска работы в Сети. На сайте имеются такие возможности, как поиск партнеров, участие в различных конкурсах и тендерах, быстрый поиск вакансий, добавление собственных проектов и резюме. Также

17.07.2001 Семинар "Поиск и подбор персонала через интернет"

25 июля в Санкт-Петербурге пройдет семинар-тренинг "Электронный рекрутинг: поиск и подбор персонала через интернет". Семинар, проводимый специалистами Career
15.06.2001 Поиск работы через Сеть недостаточно эффективен?

ищущий работу в Сети, считает рекрутерские сайты более удобным инструментом поиска, нежели, скажем, газетные объявления. Кроме того, предпочтения эти базируются и на ряде других причин: - возможность поиска работы, не связанной с переездом - 48%. Готовность к переезду выразила только четверть опрошенных (28%). - 40% респондентов обращается к рекрутерским сайтам за помощью в составлении резю
21.05.2001 Великобритания: онлайновый рекрутинг всех устраивает

а, и многие из них планируют увеличить суммы, которые тратятся на таких сайтах - таковы основные данные нового исследования Forrester Research. Дело в том, что западные сайты, предлагающие онлайновый поиск работы (или работников), в основном, платные для работодателя. Тем не менее, 44% нанимателей, пользующихся услугами таких сайтов, собираются тратить больше денег на поиск новых сотруднико

Публикаций - 982, упоминаний - 1108

Человеческие ресурсы и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24467 63
8044 59
SAP SE 5226 52
Yandex - Яндекс 7071 49
Ростелеком 9521 46
Google LLC 11661 39
VK - Mail.ru Group 3432 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3705 32
Oracle Corporation 6634 29
IBM - International Business Machines Corp 9409 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12081 28
Amazon Inc - Amazon.com 2962 24
МегаФон 8506 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8644 23
Meta Platforms - Facebook 4422 22
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 49 21
Telegram Group 1797 21
Directum - Директум 1068 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2134 18
Intel Corporation 12100 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1618 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4769 18
Apple Inc 11937 17
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1450 16
Softline - Софтлайн 2666 16
Cisco Systems 5084 15
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 69 14
Цифра ГК 2374 13
Крок - Croc 1771 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 421 12
HP Inc. 5662 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 842 12
X Corp - Twitter 2839 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 773 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1709 11
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1217 10
Т1 Холдинг - Т1 Группа 208 10
Yahoo! 3693 10
Samsung Electronics 10175 10
Superjob - Суперджоб 450 98
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 687 73
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 404 71
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7068 64
РЖД - Российские железные дороги 1871 25
LinkedIn 629 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2757 20
Лента - Сеть розничной торговли 2033 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2239 19
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1092 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 645 17
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 917 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 16
Газпром нефть 603 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 14
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 229 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1265 11
Северсталь ПАО - Severstal 457 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 996 10
ГПБ - Газпромбанк 1063 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 431 10
Альфа-Банк 1732 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 437 10
Газпром ПАО 1328 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 319 9
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 439 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 504 9
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 28 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 256 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 490 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 448 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1602 8
Русагро Группа Компаний 267 7
Сбер - СберАвто 29 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 168 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 169 6
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 211 6
Совкомбанк Совесть 271 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1062 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11285 70
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5783 34
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4886 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2988 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1906 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4591 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4359 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3063 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1846 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2622 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3274 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3876 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2677 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2823 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 802 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3230 13
Федеральное казначейство России 1745 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1972 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2435 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1370 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5359 10
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 761 9
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 139 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2666 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1652 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 896 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 8
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 299 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2163 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 722 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2953 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 317 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1189 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1476 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1175 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 324 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 333 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1357 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 570 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1344 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 711 21
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 301 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1421 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 300 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6237 5
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 3
Единая Россия - Политическая партия 289 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 96 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 47 2
АФТ - Ассоциация Финтех 140 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 638 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 218 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 251 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 3 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 29 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 6 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 1
ФПКК - Федерация профсоюзов Красноярского края 1 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Velocity Network Foundation 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 18 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63690 303
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48639 255
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2540 236
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29832 224
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12243 170
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18118 140
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26219 131
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20570 123
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10223 115
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12228 107
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15550 95
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12641 91
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9734 88
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11424 79
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12294 79
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23670 75
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10726 75
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5090 74
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1059 70
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12553 70
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3779 70
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5123 69
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10997 67
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6296 66
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20206 66
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29014 65
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6519 65
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11645 63
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6850 59
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6562 57
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3249 57
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4696 55
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6463 55
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7242 52
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4884 49
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2731 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24121 47
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13798 47
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1838 47
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 930 47
Avito - Авито работа - Авито подработка 142 67
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 98 45
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5014 45
Oracle Java - язык программирования 2996 37
Google Android 13830 36
Apple iOS 7621 31
Python - высокоуровневый язык программирования 864 31
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3144 23
Microsoft Office 3684 21
Microsoft Windows 15471 20
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 54 20
Linux OS 9696 19
C/C++ - Язык программирования 723 19
SAP SuccessFactors - SAP SF 160 17
OpenAI ChatGPT 295 16
C# - C Sharp - Язык программирования 319 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4234 16
WhatsApp Messenger 1052 15
Avito - Авито доставка - Авито логистика 75 14
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 539 14
JavaScript - JS - язык программирования 1159 14
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 103 14
VK - Mail.ru Одноклассники 1755 13
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 571 13
Microsoft Windows 2000 8660 13
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 950 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1385 11
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 574 11
Google Play - Google Store - Android Market 3250 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 957 10
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 245 10
Stafory - робот Вера 326 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1498 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2238 9
Новые облачные технологии - МойОфис 732 9
Microsoft SQL Server 1644 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1164 8
Microsoft Exchange 1695 8
FreePik 848 8
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 46 8
Шадаев Максут 952 18
Пучков Дмитрий 61 18
Путин Владимир 3109 14
Сирота Юрий 67 9
Аршевская Алла 10 8
Натрусов Артем 279 8
Аршавский Анджей 31 8
Мишустин Михаил 650 8
Чернышенко Дмитрий 558 8
Абакумов Евгений 197 7
Кумпель Артем 32 7
Крылов Андрей 26 7
Щиров Илья 45 7
Чаркин Евгений 291 6
Шпак Василий 209 6
Врацкий Андрей 125 6
Захаров Алексей 47 6
Владимирская Алена 22 6
Глазков Александр 110 5
Теплицкий Дмитрий 68 5
Харитонов Дмитрий 45 5
Милек Татьяна 9 5
Гаранин Евгений 34 5
Галкин Николай 79 5
Хадина Марина 13 5
Сергеев Сергей 136 5
Медведев Дмитрий 1652 5
Лебедев Георгий 53 5
Валиуллин Адель 10 5
Зингерман Борис 38 5
Паршин Максим 315 5
Андрианов Павел 84 5
Вировец Юрий 20 5
Сотин Денис 205 5
Годжаева Наталия 7 4
Петров Михаил 138 4
Голубцов Олег 8 4
Верисов Михаил 21 4
Полунина Полина 5 4
Шингарев Павел 14 4
Россия - РФ - Российская федерация 140813 714
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42499 194
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51735 117
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17088 96
Европа 21650 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14019 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16706 34
Германия - Федеративная Республика 12610 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13265 33
Казахстан - Республика 5459 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14109 31
Украина 7557 30
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1537 28
Россия - УФО - Екатеринбург 3866 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7259 27
Россия - СФО - Новосибирск 4215 24
Азия - Азиатский регион 5435 23
Беларусь - Белоруссия 5551 22
Индия - Bharat 5381 21
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2862 20
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1429 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3029 16
Земля - планета Солнечной системы 10309 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2817 14
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1610 14
Япония 13231 14
Южная Корея - Республика 6593 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2198 13
Ближний Восток 2905 12
Россия - ПФО - Нижегородская область 1816 12
Франция - Французская Республика 7794 12
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2392 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2665 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1522 11
Канада 4849 11
Турция - Турецкая республика 2316 11
Израиль 2711 10
Африка - Африканский регион 3435 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1907 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 986 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13035 450
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2146 296
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47074 245
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28294 214
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49865 207
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2694 193
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10730 137
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23516 108
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17973 100
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13725 92
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16016 82
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5191 79
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7718 76
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7743 72
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5540 68
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1144 63
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4653 60
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7421 59
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4973 58
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3605 57
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5864 56
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9767 53
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6682 53
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9541 53
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5295 49
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7874 47
Страхование - Страховое дело - Insurance 5687 45
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6793 45
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5891 44
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8394 40
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3412 40
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1711 36
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2864 36
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3028 36
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1060 36
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3824 35
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2699 34
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5624 34
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4694 32
Кредитование - Сrediting - Заём 6584 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11191 10
Forbes - Форбс 790 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1761 6
Bloomberg 1245 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 80 5
The Register - The Register Hardware 1515 5
ZDnet 657 5
Business Insider - Бизнес инсайдер 237 5
РИА Новости 897 5
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 101 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1273 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 979 3
Из рук в руки - irr.ru 65 3
Ведомости 928 3
Hacker News 34 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 45 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 908 2
TechMedia - Мегамозг 5 2
Fortune 204 2
CNews - ZOOM.CNews 1845 2
Reddit 301 2
Известия ИД 604 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 2
23ABC News 170 2
The Verge - Издание 543 2
TAdviser - Центр выбора технологий 385 2
Times 616 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 189 2
Mashable 370 2
Roem.ru - Роем.ру 47 2
The Washington Post 328 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 1
McClatchy 8 1
Chicago Tribune 13 1
Wired - Издание 231 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 1
The Guardian - Британская газета 359 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5887 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7959 61
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3111 46
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 594 15
Gartner - Гартнер 3538 13
IDC - International Data Corporation 4899 12
Forrester Research 821 6
CNews Рынок ИТ-услуг 163 4
CNews Инновация года - награда 110 4
Fortune Global 500 285 4
comScore 379 3
Fortune Global 100 140 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 324 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 62 2
Oxford Economics 12 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
The Network 8 1
Current Analysis 24 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
CNews Fast рейтинг 46 1
eMarketer 203 1
Gartner - Dataquest 347 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 1
ITResearch 118 1
Индекс потребительского доверия 20 1
Grand View Research 17 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 130 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 30 1
Samsung Research 18 1
Frost & Sullivan 203 1
Рустелеком ТК 303 1
SimilarWeb 49 1
ResearchMe 14 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 63 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 125 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 112 1
BCG - Boston Consulting Group 106 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 112 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 974 15
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 74 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1472 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 877 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 574 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 358 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 808 7
РАН - Российская академия наук 1836 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 140 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 517 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 297 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 21 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 92 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 589 4
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 3
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 208 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 227 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 520 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 185 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 174 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 425 3
VK Skillbox - Скилбокс 103 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 317 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 63 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 38 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 60 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 196 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 280 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 163 2
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 20 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 31 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2371 50
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 27
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1970 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1048 15
День молодёжи - 27 июня 860 11
CNews AWARDS - награда 480 11
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 304 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1201 8
CNews FORUM Кейсы 221 7
Международный женский день - 8 марта 323 4
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 38 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 370 3
РИФ - Российский Интернет Форум 69 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 53 2
ComNews Awards 8 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 53 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 26 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 2
IT World Awards 2 1
IT&Security Forum 10 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 92 1
Венчурная ярмарка 25 1
World Summit Awards 6 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 1
МТС Телеком Идея 52 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
CNews HR Tech 1 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 1
CNews Большие данные 4 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 25 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 20 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1317103, в очереди разбора - 781428.
Создано именных указателей - 159465.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: