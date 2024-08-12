В России запустили новую платформу для поиска работы и подбора персонала GdeRabota.ru ии и воспользоваться редактором вакансий. «Мы стремимся сократить время и ресурсы, затрачиваемые на поиск работы и сотрудников. Наша главная цель — предоставить соискателям возможность быстрого

Поиск работы, реклама, защита авторского права: эксперты «Лаборатории Касперского» изучили, для чего и как люди манипулируют нейросетями ная это, соискатели применяют непрямую инъекцию, чтобы обратить внимание больших языковых моделей на свои резюме. Но делают они это так, чтобы прочитать добавленную инструкцию могли только боты, а не рекрутеры и другие люди. Так, нужные детали и запросы к чат-ботам они указывают мелким шрифтом, окрашивают текст в цвет фона, выносят за пределы окна при помощи отрицательных координат. Как пра

Аналитика Tele2: соискатели стали быстрее находить работу ах ведет к более высокой конкуренции, что в итоге позитивно влияет на срок поиска – он уменьшается. Поиск работы лучше начинать осенью – именно при старте в это время года срок он занимает мень

Рекрутинг и воинский учет — наиболее востребованные HR-навыки тодов оценки, мотивации и удержания персонала. Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 199. Время проведения: 10 июня — 4 июля 2024 г. Исследуемая совокупность: HR-менеджеры, рекрутеры, кадровики. Размер выборки: 500 респондентов.

От разрозненных Excel к единой системе: как Skillaz автоматизировал рекрутмент в группе «Черкизово» льно влияет на бренд работодателя. Внедрение решения «Skillaz.Подбор» помогло автоматизировать весь рекрутмент: от получения заявок, размещения вакансий, сбора всех откликов в едином пространст

«Велесстрой» автоматизировал массовый подбор сотрудников с помощью ИИ и платформы «Поток Рекрутмент» автоматизированный процесс подбора массовых сотрудников в группе компаний с помощью системы «Поток Рекрутмент». Теперь искусственный интеллект помогает рекрутерам на всех этапах подбора на бол

Рекрутмент 2.0: как Skillaz автоматизировали процессы масс- и профподбора в «Ренессанс Банке» дому кандидату. Она открывается по заданным параметрам, когда соискателя направляют на собеседование. В ней все участники могут оставлять свои комментарии и принимать финальное решение. Это позволяет рекрутеру хранить информацию в одном месте и использовать её, если нужно вернуться к кандидату позже. В случае успешного прохождения всех этапов для соискателя автоматически формируется job-офф

Успеть за 40 дней: как «Эй Кей x KFC» автоматизировали рекрутмент совместно со Skillaz адаче и в максимально короткие сроки полностью изменили текущий процесс подбора. Удалось обеспечить рекрутмент необходимыми инструментами для сокращения количества времени на рутинные задачи. М

Компания Health and Nutrition сократила время закрытия вакансий благодаря автоматизации найма и искусственному интеллекту от «Поток» Компания Health and Nutrition (экс-Danone) автоматизировала наем сотрудников, используя систему «Поток рекрутмент». Благодаря внедрению удалось сократить время работы рекрутеров на 23% и снизить время закрытия вакансий на 29% за период 2022-2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Поток».

Hh.ru упростил поиск работы «синим воротничкам» до пары кликов Российская платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru упростила поиск работы для всех категорий соискателей «синих воротничков» — с помощью ответов на несколько вопросов автоматически сгенерируется полноценное резюме и будут предложены наиболее подходящие в

Косметическая сеть «Рив гош» автоматизировала процесс найма кандидатов, увеличив закрытие вакансий на 20% «Рив гош» приняла решение автоматизировать работу HR-департамента с помощью онлайн-платформы «Поток рекрутмент». До этого процесс подбора персонала в компании не был автоматизирован. Рекрутеры

Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются Вы не злоупотребляйте, а решать мы будем сами Рекрутеры в Австралии (а возможно, и в других регионах) всё активнее выступают против того, чтобы соискатели использовали генеративные ИИ, такие как ChatGPT, для написания резюме и сопроводител

S8 Capital уменьшила на 39% внутренние трудозатраты на поиск и подбор персонала с помощью системы «Поток рекрутмент» озрачную HR-аналитику, а также создав бесшовный процесс подбора в холдинге благодаря системе «Поток рекрутмент». Перед компанией стояла задача выстроить процессы рекрутмента таким образом, чтоб

«Магнит» запустил Tech-рекрутмент-центр Розничная сеть «Магнит» запустила специализированный рекрутмент-центр для поиска и привлечения ИТ-специалистов. Успешный найм таких сотрудников требует определенных знаний и навыков, поэтому в рамках создания центра розничная сеть открыла школу р

Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опытом, рекрутеры сами будут писать вам ьеру в мировых гигантах не только важно, но и очень интересно, и конечно дает большие возможности для развития. Сбербанк, например, является отличной строчкой в резюме. В LinkedIn мне регулярно пишут рекрутеры из Google, Apple, Amazon и других крупных компаний. CNews: Поделитесь, как получить предложения от таких компаний как Google? Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опы

«Работа.ру» запустила навык поиска работы для виртуальных ассистентов «Салют» ва «Салют» от «Сбера». Воспользоваться навыком можно на умных устройствах от «Сбера», а также в мобильных приложениях «Сбербанк онлайн» и Салют. «Запуск навыка для ассистентов “Салют” поможет сделать поиск работы еще проще и доступнее — в том числе благодаря возможностям голосового управления. Это расширяет возможности сервиса “Работа.ру” как для работодателей, так и для соискателей. Скоро

В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы вонки, заказ такси и продуктов, трекеры здоровья, игры и тд. Однако к этому списку можно добавить и поиск работы. Компании не только ведут свои аккаунты в соцсетях и публикуют там вакансии, но

Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа» Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа». Переименование из Worki в «VK Работа» является логическим продолжением стратегии развития для сервиса, который уже вырос из рамок пр

«Одноклассники» и Worki запустили чат-бота для поиска работы в соцсети дет доступна. Это сделано в интересах людей, которые ищут работу, но не хотят показывать личную информацию. Далее общение с соискателем будет проходить либо по телефону, либо через почту. Возможность поиска работы в «Одноклассниках» стала логичным продолжением развития доступа к получению самых разных онлайн-услуг в экосистеме соцсети: денежных переводов, оплаты ЖКХ, покупки товаров для дом

Экспертиза: почему рекрутинг в ИТ почти никогда не бывает действительно эффективным од рекрутеров, которые своими заготовленными и многократно повторенными фразами напоминают роботов. Рекрутеры направляют скрипт с отказом, чтобы избежать панибратской беседы, однако каждый из н

«Работа.ру» запустила чат-бот на базе ИИ в Viber помимо поиска вакансий, появится возможность создания резюме. «Миссия сервиса «Работа.ру» — сделать поиск работы и сотрудников быстрым и эффективным. Мы внедряем технологии машинного обучения,

Во «Вконтакте» появился раздел для поиска работы удобным способом — в личных сообщениях». Антон Циварев, директор по развитию суперприложения «Вконтакте», сказал: «Вконтакте есть друзья, музыка, сообщества, такси, еда, покупки. А теперь — и удобный поиск работы. Благодаря единой учётной записи VK Connect, которую мы запустили в июне, в разделе «Работа» достаточно одного клика, чтобы автоматически заполнить часть резюме. При этом список ва

«Пятерочка» автоматизировала массовый подбор персонала с помощью Skillaz еднем сократилось в полтора раза, а линейные позиции теперь «закрываются» в среднем за три-четыре дня. При этом 34% кандидатов теперь трудоустраиваются в день обращения. Сейчас решение автоматизирует рекрутинг продавцов-кассиров, пекарей, сборщиков заказов, супервайзеров, директоров и заместителей директоров магазинов, а в ближайшее время через Skillaz также будет подбираться логистический

Cервис поиска работы Worki запустил специальный раздел для удаленной работы В сервисе быстрого поиска работы и сотрудников Worki появилась новая категория «Удаленная работа», в которой будут отображаться вакансии для тех, кто ищет работу из дома. В первую очередь речь идет о линейных поз

Сбербанк запустил бесплатный сервис для поиска работы Сбербанк и сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» запустили бесплатный сервис для быстрого поиска работы — Beremnarabotu.ru. Он поможет компаниям перераспределять трудовые ресурсы в условиях

Сбербанк выходит на рынок сервисов для поиска работы и подбора сотрудников Сбербанк объявил о планах по приобретению у текущих владельцев 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Стороны подписали юридически обязывающие документы. Ожидаемый срок закрытия сделки — май 2019 г. Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персо

«Роскачество» обнаружило небезопасные мобильные приложения для поиска работы Российская система качества проводит контрольное и более детальное исследование мобильных приложений для поиска работы (первое исследование было проведено в апреле 2017 г.) для того, чтобы отследить динамику и проверить были ли устранены недостатки со стороны разработчиков в течение года. Полные р

Образовательные проекты Mail.Ru Group подготовят IT-рекрутеров на базе экономического факультета МГУ доступны стажерские позиции в HR-департаменте.Курс рассчитан на тех, кто планирует работать в сфере IT-рекрутинга. Студенты научатся ориентироваться в рынке информационных технологий, узнают об

SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения uccessFactors и позволит HR-департаментам получать информацию о кандидатах, управлять данными и создавать бизнес-процессы по подбору персонала и управлению кадрами.Skillaz помогает проводить массовый подбор персонала компаниям с разветвленной региональной сетью. Онлайн-собеседования Skillaz позволяют оценить соискателя по различным критериям и пригласить на личную встречу с рекрутерами толь

Программа «Азбука интернета» дополнена разделом «Поиск работы в интернете» «Ростелеком» объявил о расширении курса обучения по программе «Азбука интернета», разработанного совместно с Пенсионным Фондом России, новым разделом «Поиск работы в интернете и необходимые для трудоустройства программы». Как рассказали CNews в компании, в представленных материалах подробно рассказано об официальных тематических сайтах - обще

Superjob и Microsoft представили обновленное приложение для поиска работы на Windows Phone Корпорация Microsoft и компания Superjob представили обновленный мобильный сервис «Поиск работы» российским пользователям смартфонов на базе ОС Windows Phone. Как сообщили CNew

«Яндекс» создал приложение для поиска работы без резюме «Яндекс» выпустил мобильное приложение для поиска работы. Оно ориентировано на людей, по роду своей деятельности часто меняющих работу и регулярно просматривающих объявления на ходу. В основном к таким людям относятся работники сфер усл

Вышло Android-приложение для поиска работы на HeadHunter Компания HeadHunter — игрок рынка интернет-рекрутмента России, Украины, Казахстана, Беларуси и Азербайджана — выпустила приложение «Поиск работы на HeadHunter» для ОС Android. Теперь поиск работы на hh.ru в удобном формате доступен на устройствах, работающих и под этой операционной системой. Ранее компанией были выпу

В Рунете появился сервис поиска работы в премиум-сегменте Сегодня, 7 июля, начала предоставлять услуги компания Upladder — первый в России ресурс для поиска работы в премиальном сегменте, для профессионалов с доходом от 100 тыс. рублей в месяц. Ключевое отличие Upladder от других площадок состоит в размещении исключительно премиальных ваканс

CNews и HeadHunter запускают новый раздел - "Поиск работы" набирают персонал? Эти и многие другие вопросы будут регулярно освещаться в новом разделе hh.CNews: Поиск работы. Задача нового раздела, помимо общеинформационной - дать доступ к базе наиболее

Сайт Webpersonal.ru открыл сервис для поиска работы onal.ru объявил об открытии новой рубрики «Я ищу работу» для всех желающих найти удаленную работу в интернете. После прохождения регистрации на сайте пользователь сможет получить доступ к системе для поиска работы в Сети. На сайте имеются такие возможности, как поиск партнеров, участие в различных конкурсах и тендерах, быстрый поиск вакансий, добавление собственных проектов и резюме. Также

Семинар "Поиск и подбор персонала через интернет" 25 июля в Санкт-Петербурге пройдет семинар-тренинг "Электронный рекрутинг: поиск и подбор персонала через интернет". Семинар, проводимый специалистами Career

Поиск работы через Сеть недостаточно эффективен? ищущий работу в Сети, считает рекрутерские сайты более удобным инструментом поиска, нежели, скажем, газетные объявления. Кроме того, предпочтения эти базируются и на ряде других причин: - возможность поиска работы, не связанной с переездом - 48%. Готовность к переезду выразила только четверть опрошенных (28%). - 40% респондентов обращается к рекрутерским сайтам за помощью в составлении резю