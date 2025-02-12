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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ахметов Сергей



12.02.2025 «Поток Рекрутмент» расширила возможности HR-аналитики с помощью интеграции с Yandex DataLens 1
12.02.2025 Джунов стало слишком много. Программисты-новички атакуют компании, но их не берут на работу. Всем нужны мидлы и сеньоры 1
24.06.2024 HRTech-компания «Поток» интегрировала YandexGPT в опросы вовлеченности 1
02.04.2024 47% HR-специалистов считают эффективным применение ИИ в работе 1
13.03.2024 HR-tech компания «Поток» внедрила генеративные нейросети в решение для поиска персонала 1
18.12.2023 Как усилить поток кандидатов и удерживать сотрудников: Обзор современных HR-решений 1
12.07.2023 В России появился сервис для автоматизации подбора и приема сотрудников 1
01.03.2023 ИТ-холдинг TalentTech объединит свои HRTech-решения под брендом «Поток» 1
01.06.2021 Talenttech перенесла свои проекты в облако «Яндекса» 1
16.05.2016 «Норбит» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2016 в ivi 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Ахметов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 3
Yandex - Яндекс 7398 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Directum - Директум 1098 1
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 13 1
VK - Цифриум - Цифровое Образование - ВК Образовательные технологии 8 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1082 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3038 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1759 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6815 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2497 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 821 2
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 265 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7122 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 153 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4731 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2922 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 277 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1068 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5075 1
Скрининг 152 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5317 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7033 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1866 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 83 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 359 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 59 6
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 202 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 473 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Huawei FreeLace - Наушники 15 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 142 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 162 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB 17 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 47 1
Чехонин Антон 65 1
Даскал Анна 5 1
Пермяков Артем 17 1
Рагозин Вадим 1 1
Долженкова Наталья 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2823 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2323 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4839 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 732 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2264 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2951 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2740 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 593 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1791 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1231 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1240 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2420 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1260 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 256 1
Ведомости 1016 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3219 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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