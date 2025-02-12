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Джунов стало слишком много. Программисты-новички атакуют компании, но их не берут на работу. Всем нужны мидлы и сеньоры

В российской ИТ-сфере возник дисбаланс между джунами и более опытными сотрудниками. Первых стало слишком много, компании тонут под их резюме, но не хотят нанимать их на работу. Им нужны более опытные сотрудники. Потому что для «прокачки» джуна хотя бы до мидла нужны годы.

Нет опыта – нет работы

Российские компании столкнулись с ростом числа ИТ-джунов – начинающих специалистов или с минимальным, или вовсе с полностью отсутствующим опытом работы. Как пишут «Ведомости», джуны заваливают потенциальных работодателей своими резюме, но те не особо желают принимать их в свой штат.

Российский бизнес в значительной своей части косо смотрит в сторону джунов. «Ведомости» со ссылкой на холдинг Ventra пишут, что в ноябре 2024 г. 45% компаний откровенно не желали нанимать начинающих специалистов в свой штат.

Почти 50-процентная вероятность провала

Но и те начинающие специалисты, кто все же нашел работу, могут потерять ее в любой момент. Если компания начинает оптимизацию своих расходов и прибегает к сокращению численности персонала, то она, как правило, в первую очередь избавляется от джунов, сообщила изданию директор компании-разработчика систем управления бизнес-процессами Elma Наталия Долженкова.

В некоторых случаях компании закрывают целые команды, которые на 60% состоят из начинающих специалистов. При этом для бизнеса потеря одного джуна или даже группы едва ли будет критичной, сказал изданию генеральный директор HRtech-компании «Поток» Сергей Ахметов.

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senivpetro / FreePik
На работу джунов не берут, потому что нет опыта, а опыта у них нет, потому что никто не берет их на работу

По его словам, специалистов более высокого уровня ценят гораздо выше. У него и опыта больше, и знаний в конкретном продукте компании.

Одна из причин, из-за которой компании не хотят нанимать джунов – необходимость потратить годы на доучивание специалиста. К примеру, чтобы программисту подняться хотя бы до мидла, не говоря уже о сеньоре или лиде, потребуется три-пять лет. Путь до сеньора займет дополнительные два года, сообщили изданию в HR-холдинге Ventra.

Тратить время на доучивание ИТ-специалистов готовы лишь крупные ИТ-компании. Малому и среднему бизнесу связываться с этим не хочется.

Нейросеть – не друг

Сложившаяся на рынке ИТ-кадров ситуация привела к тому, что джунам крайне трудно найти работу в сфере ИТ. Если их и принимают на работу, то, как правило, на массовые позиции, и их при первой возможности могут уволить.

Свою лепту вносит и искусственный интеллект. По мере своего развития нейросети все лучше выполняют задачи, которые раньше решали начинающие ИТ-специалисты.

Дефицит никуда не делся

Такое отношение бизнеса к начинающим ИТ-специалистам не решает проблему всероссийского дефицита ИТ-кадров. Опрошенные «Ведомостями» компании заявили, что заинтересованы в найме в первую очередь мидлов и сеньоров, но проблема в том, что таких специалистов самих по себе очень мало, а свободных, то есть ищущих работу – еще меньше.

В 2024 г. на Российском интернет-форуме (РИФ) упоминался дефицит ИТ-кадров в размере около 1 млн человек. Приведенная изданием статистика сервиса по поиску работы HeadHunter мало чем отличается – в 2024 г. количество открытых ИТ-вакансий составило около 708,2 тыс., что на 12% больше на фоне 2023 г.

Чаще всего компаниям требуются дата-сайентисты, спрос на которых в 2024 г. подскочил на 70%, а также BI-аналитики и аналитики данных (61%), методологи (53%), системные аналитики (47%) и DevOps-инженеры (41%).

Компании даже стали предлагать ИТ-работникам больше денег – средняя зарплата в отрасли выросла с 77,3 тыс. руб. в 2023 г. до 87,5 тыс. руб. в 2024 г. Однако побороть дефицит это не помогло.

Резерв кадров есть

При всем вышесказанном ИТ-специалисты в стране есть, но это в первую очередь начинающие работники, которые мало интересуют потенциальных работодателей. Как пишут «Ведомости», число молодых претендентов на работу в ИТ-отрасли за последние пять лет показало двукратный рост.

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Для примера, количество резюме несовершеннолетних ИТ-специалистов в 2024 г. составило 20,6 тыс. против 10,6 тыс. в ковидный 2020 г. (статистика HeadHunter), и столь же стремительно за пять лет выросло число резюме ИТ-шников в возрасте от 18 до 24 лет – с 121,5 тыс. до 256 тыс.

Свою лепту в пополнение запасов ИТ-работников в России вносят и вузы, выпускающие соответствующих молодых специалистов, в 2023 г. лишь 18% сотрудников ИТ-сферы были в возрасте 18-24лет, то теперь их 20%. а вот тех, кто старше 35 лет, стало меньше – 38% в 2024 г. и 41% годом ранее.

Онлайн-школы тоже не остались безучастными. Они выпускают новых ИТ-специалистов, преимущественно молодых. Также в ИТ-сферу часто переходят специалисты из других областей – юрист, администраторы и пр. Но все они, не имея опыта в ИТ, после выпуска тоже становятся джунами.

Геннадий Ефремов

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