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Курицын Алексей


24.02.2025 Компьютерная грамотность больше не нужна. Работодатели стали активно нанимать людей, не умеющих включать ПК 1
12.02.2025 Джунов стало слишком много. Программисты-новички атакуют компании, но их не берут на работу. Всем нужны мидлы и сеньоры 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Курицын Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

iConText Group - Ай Контекст 34 2
Ventra - Вентра 32 1
Microsoft Corporation 24714 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 170931.
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