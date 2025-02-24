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Курицын Алексей
Курицын Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|iConText Group - Ай Контекст 34 2
|Ventra - Вентра 32 1
|Microsoft Corporation 24714 1
|1С 8319 1
|Код Безопасности 630 1
|ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 1
|Autodesk Revit 116 1
|FreePik 1049 1
|Microsoft Office 3768 1
|Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 118 1
|Ахметов Сергей 10 1
|Долженкова Наталья 16 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 1
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