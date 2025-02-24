Человеческие ресурсы Трудовые ресурсы Blue-collar worker Синий воротничок
Человеческие ресурсы и организации, системы, технологии, персоны:
|Серебряков Дмитрий 5 3
|Гусев Михаил 23 2
|Сбитинков Михаил 13 2
|Александров Александр 70 1
|Меденцев Константин 98 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 51 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Богданов Андрей 41 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Натрусов Артем 284 1
|Бабкин Николай 24 1
|Ильина Наталья 18 1
|Верисов Михаил 22 1
|Тятюшев Максим 100 1
|Порошин Тимур 30 1
|Шадаев Максут 1016 1
|Шаев Виталий 43 1
|Сотин Денис 205 1
|Холодов Евгений 1 1
|Украинцева Евгения 6 1
|Кузнецов Станислав 130 1
|Тихонова Божена 16 1
|Егорова Эльза 4 1
|Фролкин Михаил 17 1
|Королёв Дмитрий 18 1
|Петров Алексей 34 1
|Курилович Евгений 9 1
|Черепанов Андрей 6 1
|Наумов Владимир 17 1
|Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 274 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1282 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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