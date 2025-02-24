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Индексная книга (каталог) CNews*
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Человеческие ресурсы Трудовые ресурсы Blue-collar worker Синий воротничок



24.02.2025 Компьютерная грамотность больше не нужна. Работодатели стали активно нанимать людей, не умеющих включать ПК 1
29.11.2024 Сбербанк: средняя зарплата россиян с начала 2024 г. выросла на 13,3% до 83,2 тыс. рублей 1
26.11.2024 К концу III квартала 2024 г. дефицит кадров вышел на максимум 1
20.11.2024 Talantix: Самыми востребованными сотрудниками, которых нанимали в 2024 г., стали менеджеры по продажам и развитию клиентов 2
31.07.2024 «К2Тех»: привлечь и удержать линейных рабочих помогут HRTech-решения 1
27.06.2024 От разрозненных Excel к единой системе: как Skillaz автоматизировал рекрутмент в группе «Черкизово» 1
28.05.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских HRM-систем 2024 1
21.05.2024 ИИ-помощник по подбору массового персонала CraftTalk обеспечивает бесшовную интеграцию «Авито» и Telegram 1
13.05.2024 R-Style Softlab и CraftTalk объединяют усилия в работе над HR-решениями  1
21.03.2024 Заработок – не главный фактор в подработке для «синих воротничков» 2
20.03.2024 Разработка резидента «Сколково» экономит до 70% времени HR-специалиста 1
19.03.2024 CraftTalk выходит на рынок HR-систем для массового рекрутинга с ИИ-помощником кадровой службы 1
13.11.2023 Hh.ru упростил поиск работы «синим воротничкам» до пары кликов 1
12.10.2023 Как немецкие технологии рекрутинга решают проблемы массового подбора в российском ритейле и общепите 1
26.12.2022 Фонд Softline Venture Partners вложился в сингапурский HR-стартап с российскими корнями Workclass 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 2
18.10.2022 Какие HR-процессы можно перевести в цифровой вид прямо сейчас 1
04.10.2022 Цифровая HR платформа о бизнесе в новых реалиях на конференции CNews "Цифровизация в HR-сфере: актуальные задачи" 2
20.06.2022 В Telegram появился первый маркетплейс заданий для самозанятых 1
18.04.2022 Эльза Егорова -

Тренд на автоматизацию подогревает запуск российских HR-Tech-проектов

 1
12.04.2022 ИТ-гиганты массово берут на работу сотрудников без высшего образования. Наниматься в ИТ кинулись грузчики и рабочие 2
01.12.2021 «VK работа» запустила проверку компаний 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 2
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 1
03.04.2020 Cервис поиска работы Worki запустил специальный раздел для удаленной работы 1
27.02.2019 ГК «Аплана» открывает «кадровое агентство» программных роботов 1
23.05.2017 Panasonic представила новое поколение полузащищенных бизнес-ноутбуков Toughbook CF-54 mk3 1
19.12.2008 Интернет-СМИ нуждаются в рабочих руках 1
05.09.2007 Видеоочки – карманная альтернатива 35-дюймовому экрану 1
28.10.2005 Российские "топы" готовы платить за ПО? 1

Публикаций - 30, упоминаний - 36

Человеческие ресурсы и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 5
8269 5
CraftTalk - Крафт-Толк 55 4
Telegram Group 2026 3
VK - Mail.ru Group 3458 2
Diasoft - Диасофт 885 2
SAP SE 5284 2
Directum - Директум 1101 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 2
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 2
Softline - Софтлайн 2850 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
IBM - International Business Machines Corp 9448 1
Газинформсервис - ГИС 280 1
ММК Информсервис 52 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 177 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
MONT - МОНТ 146 1
Yandex - Яндекс 7423 1
МегаФон 8951 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
БАРС Груп 546 1
IBS Dunice - Дунайс 4 1
Vertica 39 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 189 1
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 70 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Panasonic Computer Product Solutions 14 1
ДОК 829 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
PTC Vuforia 7 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 447 5
Лента - Сеть розничной торговли 2091 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 2
Ак Барс Банк 272 2
Почта России ПАО 2119 2
Unilever - Юнилевер Русь 154 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 2
McDonald’s - Макдоналдс 198 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 857 2
Superjob - Суперджоб 528 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Альфа-Банк 1778 1
Связной ГК 1372 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2731 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Visa International 1950 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 267 1
Ренессанс Страхование 162 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 49 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
ПромСвязьКапитал 83 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2903 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 1
Федеральное казначейство России 1783 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 316 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 311 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 12 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2847 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 10
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 826 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4183 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 8
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1090 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7074 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10573 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12595 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1975 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12100 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6840 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5079 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6288 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1211 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3070 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1312 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11119 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5336 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2511 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3847 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1069 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2014 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 538 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 637 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2966 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4720 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1208 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 4
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1117 2
Rakuten Viber 628 2
WhatsApp Messenger 1090 2
CraftTalk GPT 9 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 928 1
Microsoft Teams - MS Teams 550 1
Microsoft Windows 10 1770 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4987 1
Google YouTube - Видеохостинг 2760 1
Google Android 14068 1
Apple iOS 7847 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1343 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Intel Core - Семейство процессоров 1206 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 711 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Росатом - Гринатом - Атомкор 5 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Microsoft Azure 1411 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 102 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 1
Apple iPod 1537 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 36 1
VK Mini Apps 58 1
Jooble.org 3 1
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 87 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 73 1
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 1
BBK DL - серия DVD-плееров 8 1
Apple iPod video 49 1
Data Storage Distribution - DaZed - портативный медиаплеер 10 1
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Серебряков Дмитрий 5 3
Гусев Михаил 23 2
Сбитинков Михаил 13 2
Александров Александр 70 1
Меденцев Константин 98 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Пустарнаков Роман 45 1
Харитонов Дмитрий 51 1
Свиридов Владимир 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Солопов Вячеслав 37 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Феоктистов Вадим 35 1
Абакумов Евгений 206 1
Чаркин Владимир 16 1
Богданов Андрей 41 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Свинцов Андрей 46 1
Сергеев Сергей 138 1
Чаркин Евгений 296 1
Натрусов Артем 284 1
Бабкин Николай 24 1
Ильина Наталья 18 1
Верисов Михаил 22 1
Тятюшев Максим 100 1
Порошин Тимур 30 1
Шадаев Максут 1016 1
Шаев Виталий 43 1
Сотин Денис 205 1
Холодов Евгений 1 1
Украинцева Евгения 6 1
Кузнецов Станислав 130 1
Тихонова Божена 16 1
Егорова Эльза 4 1
Фролкин Михаил 17 1
Королёв Дмитрий 18 1
Петров Алексей 34 1
Курилович Евгений 9 1
Черепанов Андрей 6 1
Наумов Владимир 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 3
Германия - Федеративная Республика 12708 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7502 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3971 2
Россия - СФО - Новосибирск 4328 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1035 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 139 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2928 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Беларусь - Белоруссия 5713 1
Узбекистан - Республика 1745 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Украина 7628 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 1
Европа 21808 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 1
Азия - Азиатский регион 5557 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2986 1
Польша - Республика 1964 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Сербия - Белград 58 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 1
Болгария - Республика 776 1
Сербия - Республика 338 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13345 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Сингапур - Республика 1855 1
Малайзия 868 1
Филиппины - Республика 565 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 857 1
Россия - ЦФО - Орловская область 324 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2439 1
Россия - УФО - Челябинская область 1230 1
Россия - ЦФО - Калужская область 987 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1529 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 19
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2846 13
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2336 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5996 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 509 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3673 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6001 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 37 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1090 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1200 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9891 3
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5870 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2938 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 2
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