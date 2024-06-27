От разрозненных Excel к единой системе: как Skillaz автоматизировал рекрутмент в группе «Черкизово»

Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для всех категорий персонала Группы «Черкизово». План по внедрению расписан до 2025 года. Конечная цель — реализация экосистемы решений. Об этом CNews сообщили представители Skillaz.

В результате получилось: минимизировать количество ручных операций, снизить риски потери информации, сократить срок найма персонала; настроить получение достоверной аналитики; усилить бренд работодателя за счет быстрого и диджитального подбора, а также предоставления всем кандидатам обратной связи.

Основной задачей на первом этапе стало создание единого и прозрачного процесса подбора с расширенной аналитикой по кандидатам, вакансиям, а также источникам привлечения: сколько они стоят и насколько они валидны.

Андрей Синякин, руководитель проектного офиса Skillaz: «Проект амбициозный и интересный в плане реализации. Перед нами стояло несколько задач: проанализировать все пользовательские пути всех направлений подбора, мигрировать объекты разных форм и типов, провести интеграции с внешними и внутренними мастер-системами, завести всех участников процесса подбора, при этом сохранив облачное решение безопасным. Звучит как вызов, правда? У нас такие задачи вызывают явный интерес, мы знаем, как их обрабатывать и покрывать, сделать решение оптимальным для всех участников процесса, привнеся в него изюминку. Спасибо проектной команде с обеих сторон за сплоченность, генерацию идей и партнерство!»

Когда данные находятся в разрозненных источниках, увеличивается срок найма. Играет роль и человеческий фактор (забыли вовремя написать кандидату, не сохранены контакты, потерялось письмо), и отсутствие полноценной аналитики. Без единой системы было сложно проанализировать всю информацию, а также отследить, сколько человек занимается подбором, какая нагрузка у рекрутеров, сколько кандидатов сейчас на стадии интервью.

Skillaz изучили текущие бизнес-процессы и составили карту, где учли все юридические лица и департаменты, а также различные варианты подбора: массовый, профессиональный, набор стажёров, работу с рекрутерами-фрилансерами и кадровыми агентствами.

Далее с помощью мастер-системы Skillaz совместили все используемые системы и сервисы: мастер-система, где хранится штатное расписание, интранет, в котором представлены карточки сотрудников, чат-боты, работные и карьерный сайты, SMS-сервис и т.д. Это позволило организовать работу в режиме единого окна.

Система Skillaz — это полностью отечественное ПО и отвечает российским требованиям безопасности. Однако для Группы «Черкизово» Skillaz дополнительно провел пентест с внешним аудитором для защиты облачного решения перед информационной безопасностью.

Еще один важный момент — это повышение культуры ведения кандидатов. Благодаря автонотификациям и триггерным действиям ни один кандидат не остается без внимания рекрутеров. Отклики кандидатов из любых источников агрегируются в Skillaz. HR-менеджер продвигает кандидатов по воронке подбора, назначает собеседования с нанимающим менеджером, запускает оценочные мероприятия и дает кандидату обратную связь. Это положительно влияет на бренд работодателя.

Внедрение решения «Skillaz.Подбор» помогло автоматизировать весь рекрутмент: от получения заявок, размещения вакансий, сбора всех откликов в едином пространстве до автоматических напоминаний, перемещения кандидатов на нужные этапы и оформления на работу. Также для удобства работы были разделены профили видимости, а для каждой роли выстроен свой «путь» (к примеру, сотрудник СБ, который проверяет анкеты кандидата, подключается на определенном этапе). Это позволило разграничить зоны ответственности и разработать схему взаимодействия между специалистами.

Екатерина Жарикова, руководитель направления по интеграции бизнес-процессов управления персоналом: «Группа «Черкизово» – это вертикально-интегрированный холдинг, контролирующий весь цикл производства мяса - от растениеводства до выпуска готовой продукции. Численность сотрудников составляет 45 тыс. человек, 80% из которых – «синие воротнички». При текущем дефиците данной категории персонала на рынке труда одним из приоритетных для нас направлений стала автоматизация процесса подбора. Нам было важно не только внедрить ИT-систему для рекрутмента, но и создать удобный сервис для всех участников процесса. Своевременное информирование о проекте, обучение в нескольких форматах и полноценная PR-кампания позволили обеспечить быстрое масштабирование системы и легкий вход для нанимающих менеджеров».

Сейчас более 30 тыс. кандидатов уже в базе Skillaz в Группе «Черкизово». С системой работает более 2,5 тыс. пользователей. Ожидается, что внедрение поможет на 25% сократить отток персонала на испытательном сроке, а также на 13% снизить затраты на подбор персонала.

Автоматизация рекрутмента стала первым шагом к автоматизации основных процессов HR и созданию единой экосистемы ИT-решений.

Следующий важный шаг — автоматизация карьерного развития и оффбординга. ИT-решения будут сопровождать сотрудника от момента отклика на вакансию на протяжении всей работы в компании. Это поможет выстроить максимально комфортный процесс для всех участников и сделать так, чтобы ушедшие сотрудники могли вновь вернуться в группу «Черкизово». Партнерство со Skillaz позволит реализовать все эти планы.