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Черкизово ГК ЧМПЗ Черкизовский мясоперерабатывающий завод Петелинка Куриное царство Пава-Пава Империя вкуса

Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод - Петелинка - Куриное царство - Пава-Пава - Империя вкуса

Группа «Черкизово» — один из крупнейших производителей мясной продукции и комбикормов в России.

 

 

Владислав Беляев, CIO, ГК Черкизово "Цифровые технологии. Новые вызовы и новые решения"  Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва

СОБЫТИЯ

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02.06.2026 Группа «Черкизово» упорядочила работу с ИТ-подрядчиками

иски и получить прозрачность внешних операций. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион». Группа «Черкизово» столкнулась с классической проблемой масштаба. На производственных площадк
27.06.2024 От разрозненных Excel к единой системе: как Skillaz автоматизировал рекрутмент в группе «Черкизово»

Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для всех категорий персонала Группы «Черкизово». План по внедрению расписан до 2025 года. Конечная цель — реализация экоси
18.11.2022 Группа «Черкизово» свернула базы 1С с помощью «1С-ИжТиСи»

системы, а также нагрузки на сервера предприятия. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи». Группа «Черкизово» — российский производитель мясной продукции и комбикормов в России. В свое
17.06.2021 «Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово»

ГК «Корус консалтинг» завершила проект по оптимизации цепочек поставок группы «Черкизово». Результаты проекта позволили пересмотреть формирование текущих потоков пр
17.10.2019 Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию

ыступает компания MOLGA Consulting. Приобретение новых активов и увеличение численности сотрудников Группы «Черкизово» привело к принятию руководством Компании стратегического решения по внедре
07.06.2019 «Черкизово» повысит эффективность бизнеса с помощью инновационных решений SAP

«Группа Черкизово» и SAP CIS подписали соглашение о стратегическом партнерстве в ходе Петербур
17.09.2018 «Первый БИТ» объединил учет шести птицефабрик в единой системе для группы «Черкизово»

риятии отсутствовала единая нормативно-справочная информация (НСИ) по птицефабрикам. Отсутствовали унифицированные подходы к управлению НСИ. Бизнес-показатели компании не соответствовали планируемым. Группой «Черкизово» было принято решение объединить шесть территориально-распределенных птицефабрик в одну информационную базу с едиными принципами учета и управления. Проект реализовывался дву
22.01.2018 IBS внедрила SAP FCC в ТД «Черкизово»

аммного продукта SAP Financial Closing Cockpit (SAP FCC) в Торговом доме «Черкизово» (ТД Черкизово).Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов. Группа
08.11.2017 Inline Technologies внедрила территориально распределенную СХД в группе «Черкизово»

ine Technologies завершила проект по созданию территориально распределенной системы хранения данных группы «Черкизово» для обеспечения бесперебойной работы основных ИТ-сервисов. Проект стал оче
13.04.2017 Группа «Черкизово» доверила IBS поддержку решений SAP

еграция процессов аутсорсинговой компании и клиента. Благодаря высокому уровню зрелости процессов в “Черкизово” и качеству менеджмента — как со стороны ИТ, так и со стороны бизнеса, такая интег
26.04.2016 «Инфосистемы Джет» развернули отказоустойчивую сеть Wi-Fi для производственных площадок Группы «Черкизово»

ия «Инфосистемы Джет» развернули отказоустойчивую сеть Wi-Fi для поддержки учета движения продукции на птицефабриках. Сети Wi-Fi работают в производственных и складских помещениях четырех производств Группы «Черкизово»: комбината в Москве и птицефабрик в Московской и Тульской областях. Беспроводная сеть обеспечивает передачу данных между терминалами сбора данных (сканерами штрих-кодов) и си
28.03.2016 Группа «Черкизово» повысила скорость обработки документов с внедрением решения SAP

кументов, снижения затрат и рисков», — прокомментировал результаты проекта Денис Горбунов, руководитель направления стратегических проектов группы «Черкизово». «Проект по внедрению SAP Extended ECM в “Черкизово” стал важной частью комплекса мер, позволяющих нашему заказчику управлять эффективностью и ростом в соответствии с выбранной стратегией. Переход к электронному документообороту в быс
14.03.2016 «Инфосистемы Джет» поддерживают рабочие места пользователей в группе «Черкизово»

«Инфосистемах Джет». По данным компании, ежемесячно отрабатывается порядка 800 заявок: время реакции на запросы составляет менее 15 минут, при этом решение критичных инцидентов не превышает 4 часов. «Группа “Черкизово” следует примерам мировых производственных компаний не только в организации бизнес-процессов, но и в части оптимизации ИТ-активов. Перевод технической поддержки рабочих мест с
12.08.2015 «Черкизово» автоматизирует внутрикорпоративный документооборот с помощью решений Edisoft

ли в компании. «Этот проект был лишь первым этапом автоматизации документооборота в группе компаний “Черкизово”. Дальше у нас огромные планы. Они включают увеличение доли документов в электронн
19.02.2015 «Инфосистемы Джет» модернизировали вычислительную сеть группы «Черкизово»

Группа «Черкизово» и компания «Инфосистемы Джет» завершили модернизацию комплекса кабельных систем Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве на базе оборудования Telegärtner. СКС явл
23.12.2013 CPM в агропромышленном секторе: опыт Группы «Черкизово»

CNews: Какие стратегические задачи стоят перед ИТ-департаментом Группы «Черкизово»? Денис Горбунов: Наши стратегические задачи на 2013–2015 года следующие: ц
23.12.2013 AT Consulting внедрила в группе «Черкизово» решение для бюджетирования и GAAP-отчетности

, фактические данные необходимо было дополнить управленческими аналитиками. Полагаю, мы успешно справились с этими задачами благодаря слаженной работе команды внедрения, состоящей из экспертов группы “Черкизово” и наших специалистов, и предоставили руководству группы удобный инструмент для качественного управления и развития бизнеса», — заявил Антон Шубин, партнер компании AT Consulting, ди
24.10.2007 «Весть» внедрит MES-систему в ОАО «Куриное Царство»

а оперативного управления производством Wonderware Factelligence будет внедрена на предприятии ОАО «Куриное Царство». В сентябре 2007 года ОАО «Куриное Царство» подписало договор о внедр

Публикаций - 140, упоминаний - 188

Черкизово ГК и организации, системы, технологии, персоны:

9666 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 28
Ростелеком 11019 23
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 21
SAP SE 5624 17
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 16
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 233 14
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 129 14
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 12 10
Oracle Corporation 7099 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 822 9
Robokassa - Робокасса 54 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1275 9
Schneider Electric 615 9
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 21 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1116 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 7
HERE Technologies 113 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
ССТ - Специальные системы и технологии 29 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 7
ОТР ГК - ОТР 2000 228 7
Inline Group - Инлайн Груп 106 6
IBM - International Business Machines Corp 9717 6
Программный Продукт ГК 106 6
Google LLC 12761 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 561 5
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 18 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 5
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 140 5
IBM Европа 7 4
Русэлпром - Русэлпром. Электрические Машины - Ленинградский электромашиностроительный завод - Производственное объединение - ВЭМЗ - Владимирский электромоторный завод 9 4
МегаФон 10894 4
SAP CIS - САП СНГ 868 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 4
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 73 4
Comindware - Колловэар 207 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 557 39
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 35
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 33
МКБ - Московский кредитный банк 659 33
Ингосстрах СПАО 482 27
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 26
ПСБ - Промсвязьбанк 972 25
РЖД - Российские железные дороги 2105 24
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 23
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 22
Русагро Группа Компаний 386 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2983 21
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 205 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3158 20
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 245 19
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 19
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 19
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 84 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 18
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 18
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 410 18
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 626 17
ОМК - Объединенная металлургическая компания 237 17
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 17
Coca-Cola Company 261 15
Кофемания 85 14
ГПБ - Газпромбанк 1283 14
Фора Банк 86 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1074 12
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 12
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 82 11
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 73 10
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 60 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 144 10
Cotton Club - Коттон Клаб 30 10
Селигдар - Золото Селигдара 14 10
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 10
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 9
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 144 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2359 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 11
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 20 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 10
Федеральное казначейство России 1953 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3451 9
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 52 9
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 105 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 4
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2890 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 185 1
Мосгортранс ГУП 141 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 97 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 311 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 173 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 207 1
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Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 9 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4424 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3615 10
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 7
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 10 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
Microsoft Office 4207 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 234 5
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 4
Oracle Hyperion 261 3
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1017 3
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 12 3
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 21 3
Баланс-Платформа - Decision Flow 8 3
MOLGA Consulting - HRroom 8 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 324 3
1С:ERP Управление предприятием 857 3
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 2
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1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 262 2
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение 18 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 2
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Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 1
Pure Storage FlashArray 22 1
Беляев Владислав 104 70
Натрусов Артем 316 33
Лигачев Глеб 120 26
Меньшов Кирилл 141 24
Чаркин Евгений 318 24
Воронин Петр 37 23
Аксаков Анатолий 164 22
Бокучава Тариэл 21 19
Ягнятинский Евгений 32 19
Нагаев Олег 30 18
Попов Андрей 116 18
Клепиков Алексей 121 18
Кучугин Илья 42 18
Шевченко Владимир 153 17
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Потапкин Михаил 26 15
Суворов Антон 22 15
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Россия - РФ - Российская федерация 167662 118
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 39
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 27
Европа Восточная 3140 23
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 539 19
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 15
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8645 6
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Европа 25012 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19290 3
Казахстан - Республика 6087 2
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Украина - Киев 1154 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 93 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Правдинск 12 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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