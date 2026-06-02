Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод - Петелинка - Куриное царство - Пава-Пава - Империя вкуса

Группа «Черкизово» упорядочила работу с ИТ-подрядчиками иски и получить прозрачность внешних операций. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион». Группа «Черкизово» столкнулась с классической проблемой масштаба. На производственных площадк

От разрозненных Excel к единой системе: как Skillaz автоматизировал рекрутмент в группе «Черкизово» Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для всех категорий персонала Группы «Черкизово». План по внедрению расписан до 2025 года. Конечная цель — реализация экоси

Группа «Черкизово» свернула базы 1С с помощью «1С-ИжТиСи» системы, а также нагрузки на сервера предприятия. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи». Группа «Черкизово» — российский производитель мясной продукции и комбикормов в России. В свое

«Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово» ГК «Корус консалтинг» завершила проект по оптимизации цепочек поставок группы «Черкизово». Результаты проекта позволили пересмотреть формирование текущих потоков пр

Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию ыступает компания MOLGA Consulting. Приобретение новых активов и увеличение численности сотрудников Группы «Черкизово» привело к принятию руководством Компании стратегического решения по внедре

«Черкизово» повысит эффективность бизнеса с помощью инновационных решений SAP «Группа Черкизово» и SAP CIS подписали соглашение о стратегическом партнерстве в ходе Петербур

«Первый БИТ» объединил учет шести птицефабрик в единой системе для группы «Черкизово» риятии отсутствовала единая нормативно-справочная информация (НСИ) по птицефабрикам. Отсутствовали унифицированные подходы к управлению НСИ. Бизнес-показатели компании не соответствовали планируемым. Группой «Черкизово» было принято решение объединить шесть территориально-распределенных птицефабрик в одну информационную базу с едиными принципами учета и управления. Проект реализовывался дву

IBS внедрила SAP FCC в ТД «Черкизово» аммного продукта SAP Financial Closing Cockpit (SAP FCC) в Торговом доме «Черкизово» (ТД Черкизово).Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов. Группа

Inline Technologies внедрила территориально распределенную СХД в группе «Черкизово» ine Technologies завершила проект по созданию территориально распределенной системы хранения данных группы «Черкизово» для обеспечения бесперебойной работы основных ИТ-сервисов. Проект стал оче

Группа «Черкизово» доверила IBS поддержку решений SAP еграция процессов аутсорсинговой компании и клиента. Благодаря высокому уровню зрелости процессов в “Черкизово” и качеству менеджмента — как со стороны ИТ, так и со стороны бизнеса, такая интег

«Инфосистемы Джет» развернули отказоустойчивую сеть Wi-Fi для производственных площадок Группы «Черкизово» ия «Инфосистемы Джет» развернули отказоустойчивую сеть Wi-Fi для поддержки учета движения продукции на птицефабриках. Сети Wi-Fi работают в производственных и складских помещениях четырех производств Группы «Черкизово»: комбината в Москве и птицефабрик в Московской и Тульской областях. Беспроводная сеть обеспечивает передачу данных между терминалами сбора данных (сканерами штрих-кодов) и си

Группа «Черкизово» повысила скорость обработки документов с внедрением решения SAP кументов, снижения затрат и рисков», — прокомментировал результаты проекта Денис Горбунов, руководитель направления стратегических проектов группы «Черкизово». «Проект по внедрению SAP Extended ECM в “Черкизово” стал важной частью комплекса мер, позволяющих нашему заказчику управлять эффективностью и ростом в соответствии с выбранной стратегией. Переход к электронному документообороту в быс

«Инфосистемы Джет» поддерживают рабочие места пользователей в группе «Черкизово» «Инфосистемах Джет». По данным компании, ежемесячно отрабатывается порядка 800 заявок: время реакции на запросы составляет менее 15 минут, при этом решение критичных инцидентов не превышает 4 часов. «Группа “Черкизово” следует примерам мировых производственных компаний не только в организации бизнес-процессов, но и в части оптимизации ИТ-активов. Перевод технической поддержки рабочих мест с

«Черкизово» автоматизирует внутрикорпоративный документооборот с помощью решений Edisoft ли в компании. «Этот проект был лишь первым этапом автоматизации документооборота в группе компаний “Черкизово”. Дальше у нас огромные планы. Они включают увеличение доли документов в электронн

«Инфосистемы Джет» модернизировали вычислительную сеть группы «Черкизово» Группа «Черкизово» и компания «Инфосистемы Джет» завершили модернизацию комплекса кабельных систем Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве на базе оборудования Telegärtner. СКС явл

CPM в агропромышленном секторе: опыт Группы «Черкизово» CNews: Какие стратегические задачи стоят перед ИТ-департаментом Группы «Черкизово»? Денис Горбунов: Наши стратегические задачи на 2013–2015 года следующие: ц

AT Consulting внедрила в группе «Черкизово» решение для бюджетирования и GAAP-отчетности , фактические данные необходимо было дополнить управленческими аналитиками. Полагаю, мы успешно справились с этими задачами благодаря слаженной работе команды внедрения, состоящей из экспертов группы “Черкизово” и наших специалистов, и предоставили руководству группы удобный инструмент для качественного управления и развития бизнеса», — заявил Антон Шубин, партнер компании AT Consulting, ди