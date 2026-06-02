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Черкизово ГК ЧМПЗ Черкизовский мясоперерабатывающий завод Петелинка Куриное царство Пава-Пава Империя вкуса
Группа «Черкизово» — один из крупнейших производителей мясной продукции и комбикормов в России.
Владислав Беляев, CIO, ГК Черкизово "Цифровые технологии. Новые вызовы и новые решения" Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва
СОБЫТИЯ
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|02.06.2026
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Группа «Черкизово» упорядочила работу с ИТ-подрядчиками
иски и получить прозрачность внешних операций. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион». Группа «Черкизово» столкнулась с классической проблемой масштаба. На производственных площадк
|27.06.2024
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От разрозненных Excel к единой системе: как Skillaz автоматизировал рекрутмент в группе «Черкизово»
Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для всех категорий персонала Группы «Черкизово». План по внедрению расписан до 2025 года. Конечная цель — реализация экоси
|18.11.2022
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Группа «Черкизово» свернула базы 1С с помощью «1С-ИжТиСи»
системы, а также нагрузки на сервера предприятия. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи». Группа «Черкизово» — российский производитель мясной продукции и комбикормов в России. В свое
|17.06.2021
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«Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово»
ГК «Корус консалтинг» завершила проект по оптимизации цепочек поставок группы «Черкизово». Результаты проекта позволили пересмотреть формирование текущих потоков пр
|17.10.2019
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Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию
ыступает компания MOLGA Consulting. Приобретение новых активов и увеличение численности сотрудников Группы «Черкизово» привело к принятию руководством Компании стратегического решения по внедре
|07.06.2019
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«Черкизово» повысит эффективность бизнеса с помощью инновационных решений SAP
«Группа Черкизово» и SAP CIS подписали соглашение о стратегическом партнерстве в ходе Петербур
|17.09.2018
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«Первый БИТ» объединил учет шести птицефабрик в единой системе для группы «Черкизово»
риятии отсутствовала единая нормативно-справочная информация (НСИ) по птицефабрикам. Отсутствовали унифицированные подходы к управлению НСИ. Бизнес-показатели компании не соответствовали планируемым. Группой «Черкизово» было принято решение объединить шесть территориально-распределенных птицефабрик в одну информационную базу с едиными принципами учета и управления. Проект реализовывался дву
|22.01.2018
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IBS внедрила SAP FCC в ТД «Черкизово»
аммного продукта SAP Financial Closing Cockpit (SAP FCC) в Торговом доме «Черкизово» (ТД Черкизово).Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов. Группа
|08.11.2017
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Inline Technologies внедрила территориально распределенную СХД в группе «Черкизово»
ine Technologies завершила проект по созданию территориально распределенной системы хранения данных группы «Черкизово» для обеспечения бесперебойной работы основных ИТ-сервисов. Проект стал оче
|13.04.2017
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Группа «Черкизово» доверила IBS поддержку решений SAP
еграция процессов аутсорсинговой компании и клиента. Благодаря высокому уровню зрелости процессов в “Черкизово” и качеству менеджмента — как со стороны ИТ, так и со стороны бизнеса, такая интег
|26.04.2016
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«Инфосистемы Джет» развернули отказоустойчивую сеть Wi-Fi для производственных площадок Группы «Черкизово»
ия «Инфосистемы Джет» развернули отказоустойчивую сеть Wi-Fi для поддержки учета движения продукции на птицефабриках. Сети Wi-Fi работают в производственных и складских помещениях четырех производств Группы «Черкизово»: комбината в Москве и птицефабрик в Московской и Тульской областях. Беспроводная сеть обеспечивает передачу данных между терминалами сбора данных (сканерами штрих-кодов) и си
|28.03.2016
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Группа «Черкизово» повысила скорость обработки документов с внедрением решения SAP
кументов, снижения затрат и рисков», — прокомментировал результаты проекта Денис Горбунов, руководитель направления стратегических проектов группы «Черкизово». «Проект по внедрению SAP Extended ECM в “Черкизово” стал важной частью комплекса мер, позволяющих нашему заказчику управлять эффективностью и ростом в соответствии с выбранной стратегией. Переход к электронному документообороту в быс
|14.03.2016
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«Инфосистемы Джет» поддерживают рабочие места пользователей в группе «Черкизово»
«Инфосистемах Джет». По данным компании, ежемесячно отрабатывается порядка 800 заявок: время реакции на запросы составляет менее 15 минут, при этом решение критичных инцидентов не превышает 4 часов. «Группа “Черкизово” следует примерам мировых производственных компаний не только в организации бизнес-процессов, но и в части оптимизации ИТ-активов. Перевод технической поддержки рабочих мест с
|12.08.2015
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«Черкизово» автоматизирует внутрикорпоративный документооборот с помощью решений Edisoft
ли в компании. «Этот проект был лишь первым этапом автоматизации документооборота в группе компаний “Черкизово”. Дальше у нас огромные планы. Они включают увеличение доли документов в электронн
|19.02.2015
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«Инфосистемы Джет» модернизировали вычислительную сеть группы «Черкизово»
Группа «Черкизово» и компания «Инфосистемы Джет» завершили модернизацию комплекса кабельных систем Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве на базе оборудования Telegärtner. СКС явл
|23.12.2013
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CPM в агропромышленном секторе: опыт Группы «Черкизово»
CNews: Какие стратегические задачи стоят перед ИТ-департаментом Группы «Черкизово»? Денис Горбунов: Наши стратегические задачи на 2013–2015 года следующие: ц
|23.12.2013
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AT Consulting внедрила в группе «Черкизово» решение для бюджетирования и GAAP-отчетности
, фактические данные необходимо было дополнить управленческими аналитиками. Полагаю, мы успешно справились с этими задачами благодаря слаженной работе команды внедрения, состоящей из экспертов группы “Черкизово” и наших специалистов, и предоставили руководству группы удобный инструмент для качественного управления и развития бизнеса», — заявил Антон Шубин, партнер компании AT Consulting, ди
|24.10.2007
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«Весть» внедрит MES-систему в ОАО «Куриное Царство»
а оперативного управления производством Wonderware Factelligence будет внедрена на предприятии ОАО «Куриное Царство». В сентябре 2007 года ОАО «Куриное Царство» подписало договор о внедр
Черкизово ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Беляев Владислав 104 70
|Натрусов Артем 316 33
|Лигачев Глеб 120 26
|Меньшов Кирилл 141 24
|Чаркин Евгений 318 24
|Воронин Петр 37 23
|Аксаков Анатолий 164 22
|Бокучава Тариэл 21 19
|Ягнятинский Евгений 32 19
|Нагаев Олег 30 18
|Попов Андрей 116 18
|Клепиков Алексей 121 18
|Кучугин Илья 42 18
|Шевченко Владимир 153 17
|Нестеров Алексей 177 17
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 17
|Размахаев Сергей 49 16
|Ушацкий Андрей 105 16
|Кузьмич Всеволод 31 16
|Чамара Денис 59 16
|Потапкин Михаил 26 15
|Суворов Антон 22 15
|Галкин Николай 141 14
|Фридман Илья 42 14
|Шипов Савва 102 14
|Сотин Денис 216 14
|Михалев Евгений 98 13
|Хасин Михаил 27 12
|Бычков Александр 41 12
|Алексин Михаил 18 11
|Горбунов Денис 25 11
|Алифанов Кирилл 86 11
|Плешков Алексей 68 11
|Гребельный Антон 21 10
|Уткин Владислав 48 10
|Карпенко Ирина 12 10
|Щербинко Тимур 12 10
|Челидзе Джимшер 44 10
|Киреев Кирилл 20 10
|Петров Михаил 139 10
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