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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker

 


23.07.2024 Project Lad, российский аналог Oracle Primavera, представил функциональность цифровой модели управления проектами на основе ИИ

Команда Project Lad впервые продемонстрировала цифровую модель управления проектами на основе ИИ. Потенциал цифрового моделирования проекта – сокращение просрочек, перерасхода ресурсов и предотвращение проектных коллизий – оценили руководители крупных энер
24.06.2024 В «РОСА Мобайл» появится система управления проектами от «Диджитал Маркетс»

и вошла в число доверенных разработчиков полноценных российских решений для отечественного смартфона «Р-Фон». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Создание российского решения в области управления проектами и коммуникациями для корпоративных мобильных устройств является важным шагом по наполнению экосистемы «РОСА Мобайл» высокопрофессиональными приложениями, особенно в условия
22.05.2024 Компания PMP Tech заняла 1 место в федеральном конкурсе «Малоэтажный стандарт»

IT-компания PMP Tech заняла 1 место в конкурсе «Малоэтажный стандарт. Цифровая трансформация 23/24» в номинации «Цифровые приложения для малоэтажного строительства». Компания представила мобильное приложен
20.05.2024 GlowByte Soft выступила партнером по переводу на русский язык китайской ALM/ITSM-платформы для управления проектами

GlowByte Soft выступила партнером китайского разработчика ZenTao Software по адаптации и переводу с английского на русский язык интерфейса ALM/ITSM/IPD-платформы для управления проектами ZenTao Max 4.3. Релиз русского языкового пакета состоялся в мае текущего года. Версия для российского пользователя доступна на сайте производителя. Об этом CNews сообщили п
16.05.2024 GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam

табирования бизнеса IconSoft (создан при участии АО «ГЛОНАСС») обеспечили совместимость и интеграцию платформы для разработки программного обеспечения GitFlic и IconTeam — отечественного продукта для управления проектами, командами и бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Интеграционные функции реализованы в новом релизе IconTeam, который был выпущен в начал
15.05.2024 «НЭО Центр» за полгода внедрил «1С:PM Управление проектами» и улучшил продуктивность команд

ода одной из ведущих консалтинговых компаний России с зарубежной системы проектного учета на «1С:PM Управление проектами КОРП». Устранена зависимость от иностранного программного обеспечения, в
18.04.2024 «Яндекс 360» запускает новые тарифы для бизнеса — с системой управления проектами «Яндекс Трекер»

овая среда для командной работы, в которой собраны все необходимые сервисы, упрощающие бизнес-процессы и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Трекер» для управления проектами, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки», «Вики», «Формы» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную
18.03.2024 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами ПРОФ»

Выпущена пятая редакция программного продукта «1С:PM Управление проектами ПРОФ», разработанного совместно компанией ITLand и фирмой «1С». Пользова
21.11.2023 «Диасофт» поможет выстроить процесс управления проектами с новой платформой Digital Q.PM

Компания «Диасофт» разработала платформу развития для управления проектами – Digital Q.PM (Project Management). Платформа обеспечивает простоту и эффективность управления проектами, пр
01.11.2023 Новые возможности линейки «1С:PM Управление проектами» для управления рентабельностью проектно-ориентированной организации

Российская компания ITLand и фирма «1С» выпустили новый релиз линейки «1С:PM Управление проектами» с расширенными возможностями по управлению рентабельностью и аналитикой
25.10.2023 На CNews FORUM 2023 выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы

На 16 ежегодном CNews FORUM 2023 в сессии «Цифровизация торговли» выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов. Тема выступления «Облачные технологии: как ускорить time to market в ритейле». Важной, если не ключевой составляющей ИТ-ландшафта с
12.09.2023 Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПО для управления проектами Spider Project

ате. Об этом CNews сообщили представители компании «Алми-партнер». Spider Project - интегрированная система управления проектами, спроектированная и разработанная с учетом большого практическог
04.09.2023 «СМ-клиника» перешла на российскую систему для управления проектами Directum Projects

o-code-инструментов специалисты холдинга своими силами настроили систему под специфику бизнеса, не привлекая разработчиков вендора. Руководство компании «СМ-клиника» решило перейти с западной системы управления проектами на российскую по нескольким причинам: холдингу требовался общий реестр проектов разных департаментов, которого нет в иностранном решении; из-за «зоопарка» программ «СМ-клин
08.08.2023 «Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами

икаторов эффективности перехода на использование отечественного программного обеспечения по классу «Средства управления проектами», установленных в соответствии с Методическими рекомендациям по
10.07.2023 Корпоративная система для управления проектами Timetta включена в реестр отечественного ПО

но-ориентированного бизнеса Timetta в реестр отечественного ПО под №18250. Запись появилась в реестре 5 июля 2023 г. Timetta по своему классу гораздо ближе к учётным системам, чем к обычным средствам управления проектами. Система позволяет управлять структурой и экономикой проекта, а также ресурсами компании. Например, Timettta умеет контролировать бюджеты на этапе реализации проекта и пока
25.05.2023 Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами

шли на российские решения. Так, 22% используют «Битрикс24», остальные сделали выбор в пользу «1С:PM Управление проектами ПРОФ», Comindware, «Адванта», «Кайтен», «Яндекс.трекер». При этом подавл
18.05.2023 Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации

каждого члена проектной команды, который может быть одновременно занят на 3一5 проектах. По оценкам проектного офиса компании экономический эффект от внедрения ИСУП за год составил около ₽520 м
13.03.2023 Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello

ото: © TarasMalyarevich / Фотобанк Фотодженика При создании IconTeam разработчики, помимо стандартного для task-трекеров функционала, также добавили наиболее востребованные опции Новый игрок на рынке управления проектами и задачами На вебинаре компании IconSoft 15 марта 2023 г. эксперты рынка обсудят сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по

06.03.2023 Пользователи «1С:РM Управление проектами» получили новые возможности

Российская компания ITLand выпустила очередное обновление линейки программных продуктов «1С:РM Управление проектами». Новая функциональность повысит эффективность управленческой деятельнос
24.01.2023 ITLand разработала приложение для интеграции «1С:PM Управление проектами» и «Битрикс24»

ITLand выпустила бесплатное приложение «Интеграция 1С:PM Управление проектами и Битрикс24», предназначенное для двустороннего обмена данными между про
13.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами

фровых решений” специализируется на разработке программного обеспечения. Созданная ей инновационная система управления проектами вошла в реестр российского ПО. Благодаря этому она сможет исполь
29.11.2022 «Сиссофт» будет внедрять «Турбо трекинг»

рстве. В рамках сотрудничества интегратор планирует реализацию проектов по внедрению ИТ-решения для управления проектами и задачами «Турбо трекинг». «Сиссофт» уже 14 лет реализует инфраструктур
17.10.2022 ПНППК внедрила систему управления проектами на базе платформы Advanta

Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) внедрила комплексную систему управления проектами на базе платформы Advanta. ПНППК объединяет три научных института, восемь заводов, 14 образовательных учреждений. В штате компании свыше 3 тыс. сотрудников, из них более 80
27.06.2022 Дилер специальной техники АСТ внедрил систему управления проектами

Стартовал проект внедрения информационной системы управления проектами Advanta в компании АСТ. Об этом CNews сообщили представители Advanta. Компания «Агро-Строительные технологии» (АСТ) специализируется на продаже и сервисном обслуживании сел
24.06.2022 Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server

анизация «Развитие социальной инфраструктуры», которая работает над созданием социальной инфраструктуры мирового уровня в шаговой доступности для жителей г. Москва. На момент внедрения в компании для управления проектами использовалось настольное клиентское приложение Microsoft Project Professional, которое не решало задачи автоматического отслеживания сроков по этапам проектов. Кроме этого
20.06.2022 В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»

, производительности и потенциала для роста и масштабирования. Внедрение автоматизированной системы управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» преследовало сле
01.06.2022 ITLand предлагает для проектных организаций быстрое решение по миграции с зарубежного на российское ПО

оки западных ИТ-решений для проектного управления комплексными российскими системами линейки «1С:РМ Управление проектами». Об этом CNews сообщили представители ITLand. В ответ на возросший спро
13.10.2021 «Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, внедрила в свою практику управления проектами решение Youtrack от компании Jetbrains. «Реализация масштабных проектов с множественными внешними зависимостями диктует повышенные требования к качеству проектного управлен
21.06.2021 «Ростелеком» сокращает издержки при помощи системы управления проектами

Система должна высвободить высококвалифицированные трудовые ресурсы и дать возможность сотрудникам проектного офиса перейти от управления «на коленке» к работе в единой платформе, не уступающе
24.05.2021 Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – компания «Мастерская цифровых решений» – выпустил усовершенствованную версию системы управления проектами Easy Task, которую можно применять для решения корпоративных задач в самых разных сферах деятельности. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной поли
01.02.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе»

венное коробочное решение «КОРУС Five | Управление проектами» и адаптировала систему под требования проектного офиса компании. Решение позволило упорядочить работу и консолидировать данные по б
18.07.2019 «Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами

«Балтика» совместно с российской ИТ-компанией «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами, которые реализует служба логистики, планирования и клиентского сервиса. «Корус | Управление стратегией» поможет пивоваренной компании достигать ключевых стратегических цел
01.07.2019 «Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами

«Системный софт» поставил НКО «Расчетные решения» стек ПО для автоматизации бизнес-процессов. В целях обеспечения НКО инструментами для управления проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах. В рамках реализации
26.11.2018 Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты

года. Ближе к весне мы начнем активное продвижение этого решения. CNews: Третий проект с этими двумя не связан? Андрей Козлов: Нет. В нем речь идет о проектном управлении. Это не классическая система управления проектами: было бы заблуждением думать, что мы делаем аналог MicrosoftProject. В данном случае мы ведем работу в области поддержки документо-ориентированных процессов в рамках проект
11.09.2018 «Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив

и местных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества. Для управления процессом внедрения и настройки траекторий развития инвестклимата в отдельных регионах нам была критически необходима система управления проектами, учитывающая нашу специфику. Она зарекомендовала себя как эффективный инструментарий. В 2018 году мы начали реализовывать на ее основе еще два проекта и планируем использов
18.09.2017 «Системный софт» представил стек решений для управления проектами

«Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удоб
16.08.2017 «Инталев» обновила «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуль «Управление проектами» до версии 7.3.0

«Инталев» представила летний релиз обновлений системы управления предприятием «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуля «Управление проектами».В релизе 7.3.0 появилось более 80 новшеств и изменений по 10 направлениям. Значительными изменениями пополнился модуль «Управление проектами»: расширен функционал д
07.08.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома

Госкорпорации «Росатом», ответственная за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения по сооружению объектов атомной энергетики. Для соответствия международным стандартам в области управления проектами руководство Rusatom Overseas поставило задачу повысить эффективность и прозрачность существующей системы проектного управления. Партнером проекта по созданию системы по рез
12.04.2017 «Проектная практика» автоматизировала управление проектами в Правительстве Омской области

ьство Омской области перешло на механизмы проектного управления в 2016 году. В августе начал работу Проектный офис по реализации Стратегии социально-экономического развития. Стратегия развития

16.03.2017 «Эттон» автоматизировала проектное управление Агентства регионального развития Калужской области

Компания «Эттон» внедрила автоматизированную информационную систему управления проектами для Агентства регионального развития Калужской области (АРРКО). Решение помогает планировать реализацию проектов и контролировать ход работ, сообщили CNews в «Эттон». Агент

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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8642 59
HP Inc. 5662 56
Softline - Софтлайн 2660 55
Directum - Директум 1068 54
Yandex - Яндекс 7063 53
Корус Консалтинг ГК 1195 52
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ПМСофт 60 48
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АйТи 1357 47
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IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1618 42
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Инталев - Intalev 273 35
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Apple Inc 11935 32
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Альфа-Банк 1732 34
Почта Банк 459 29
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Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 787 22
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1602 20
Роснефть НК - нефтяная компания 511 19
Газпром нефть 603 19
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ВТБ - ВТБ24 664 16
ПСБ - Промсвязьбанк 837 16
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 5
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 4
ASF - Apache Software Foundation 203 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 96 3
Ассоциация менеджеров 88 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 2
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 10 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 123 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 301 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 47 1
SPMGuild - Гильдия менеджеров программных проектов 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63646 1480
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29814 890
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48608 578
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9729 493
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12291 464
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6458 436
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18097 403
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20551 341
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28993 331
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6558 326
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23663 319
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15533 299
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 5983 266
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11419 246
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26194 228
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10990 224
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11637 215
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9638 210
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12225 204
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12630 200
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10793 197
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12223 196
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4460 188
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24782 168
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9128 150
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12553 148
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7657 147
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10721 141
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3643 141
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5146 130
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1677 130
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3248 130
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6846 128
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13796 127
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7121 127
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20201 123
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5088 120
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3889 118
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6294 108
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6516 104
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 236 126
Microsoft Office 3683 105
Linux OS 9686 92
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 114 89
Google Android 13827 81
Microsoft Dynamics 1170 70
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 220 70
Microsoft Windows 15468 67
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 870 67
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2236 66
Apple iOS 7618 61
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 61
Microsoft Windows 2000 8660 55
НКТ - Р7-Офис 347 52
Microsoft SQL Server 1644 50
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5013 49
Oracle E-Business Suite - OEBS 581 49
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1162 45
Oracle Java - язык программирования 2995 44
Microsoft SharePoint Server 703 43
1С:ERP Управление предприятием 519 40
Microsoft SharePoint Products and Technologies 805 38
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 446 37
Microsoft Office Excel 1177 37
Microsoft Exchange 1694 34
Новые облачные технологии - МойОфис 732 34
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1278 32
Atlassian - Confluence 103 31
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 929 30
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 559 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3144 29
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1979 29
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 555 29
Apple iPhone 6 4861 28
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 270 27
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 539 26
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 311 26
Apple iPad 3844 25
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1004 25
Microsoft Azure 1394 25
Кутузов Александр 39 33
Шадаев Максут 952 29
Чаркин Евгений 291 28
Урусов Виктор 104 24
Абакумов Евгений 197 24
Воронин Павел 127 23
Шаев Виталий 38 22
Желнова Алина 22 21
Каушанский Александр 28 21
Макаров Станислав 117 20
Денисов Анатолий 26 20
Натрусов Артем 279 19
Соловьев Виталий 31 19
Врацкий Андрей 125 17
Оберемок Надежда 25 17
Нестеров Алексей 124 17
Павлов Александр 86 16
Ульянов Николай 104 16
Петухов Антон 33 14
Артюхов Сергей 37 14
Солдатенкова Ксения 21 13
Калякин Павел 61 13
Путин Владимир 3108 12
Теплицкий Дмитрий 68 12
Новикова Елена 83 12
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Кузовкин Алексей 155 12
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Милованов Андрей 26 11
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Нальский Максим 31 11
Малышев Сергей 78 11
Михалев Евгений 83 11
Аникин Дмитрий 25 11
Распопов Алексей 29 11
Белан Иван 21 11
Россия - РФ - Российская федерация 140746 1545
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42477 518
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14018 247
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51729 222
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17081 200
Европа 21650 134
Казахстан - Республика 5459 88
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14109 82
Беларусь - Белоруссия 5551 73
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13263 69
Украина 7555 69
Германия - Федеративная Республика 12609 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16704 64
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7257 53
Россия - СФО - Новосибирск 4212 46
Россия - УФО - Екатеринбург 3865 40
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2860 39
Азия - Азиатский регион 5435 36
Франция - Французская Республика 7793 33
Япония 13231 32
Европа Восточная 3065 32
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3054 31
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3027 31
Индия - Bharat 5381 30
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2884 29
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3505 23
Южная Корея - Республика 6591 23
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1535 21
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Канада 4849 20
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1435 20
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Intelligent Enterprise 27 8
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Bloomberg 1245 3
PC Magazine - PCMag 88 3
ComputerWorld 144 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 472 3
23ABC News 170 3
Sports.ru - Спортс.ру 27 2
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ComNews - Медиа-бизнес 106 2
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СК Пресс 17 2
FT - Financial Times 1208 2
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ZDnet 657 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3106 108
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Interthink Consulting - Organizational Project Management Baseline Study 6 6
Juniper Research 520 5
CNews Рынок ИТ-услуг 163 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 968 5
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Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
IHS iSuppli 397 3
BCG - Boston Consulting Group 106 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Standish Group International - Standish Group 10 2
Fortune Global 500 285 2
Интерфакс-100 20 2
Datamonitor 83 2
Tagline - Тэглайн 27 2
Gartner - Marketvisio Consulting 20 2
Microsoft Research 139 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 62 2
Forbes Insights 18 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Discovery Research Group 22 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 1
CNews Fast рейтинг 46 1
ABI Research 233 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant Cloud Financial Close Solutions - Cloud Core Financial Management Suites - Cloud Financial Planning and Analysis Solutions 3 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 63 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 517 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1472 18
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 281 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 973 15
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 806 14
РАН - Российская академия наук 1836 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 573 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 877 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 358 10
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 8
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 206 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 196 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 151 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 315 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 6
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 77 5
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 519 5
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 297 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 358 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 140 4
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 63 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 236 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
МЭИ - Московский энергетический институт 132 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 280 4
СФУ - Сибирский федеральный университет 71 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 163 4
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 77 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 207 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 174 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 92 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 91 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 227 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 425 3
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HP - Программные миры HP 9 3
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 3
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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