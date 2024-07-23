PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker

Project Lad, российский аналог Oracle Primavera, представил функциональность цифровой модели управления проектами на основе ИИ Команда Project Lad впервые продемонстрировала цифровую модель управления проектами на основе ИИ. Потенциал цифрового моделирования проекта – сокращение просрочек, перерасхода ресурсов и предотвращение проектных коллизий – оценили руководители крупных энер

В «РОСА Мобайл» появится система управления проектами от «Диджитал Маркетс» и вошла в число доверенных разработчиков полноценных российских решений для отечественного смартфона «Р-Фон». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Создание российского решения в области управления проектами и коммуникациями для корпоративных мобильных устройств является важным шагом по наполнению экосистемы «РОСА Мобайл» высокопрофессиональными приложениями, особенно в условия

Компания PMP Tech заняла 1 место в федеральном конкурсе «Малоэтажный стандарт» IT-компания PMP Tech заняла 1 место в конкурсе «Малоэтажный стандарт. Цифровая трансформация 23/24» в номинации «Цифровые приложения для малоэтажного строительства». Компания представила мобильное приложен

GlowByte Soft выступила партнером по переводу на русский язык китайской ALM/ITSM-платформы для управления проектами GlowByte Soft выступила партнером китайского разработчика ZenTao Software по адаптации и переводу с английского на русский язык интерфейса ALM/ITSM/IPD-платформы для управления проектами ZenTao Max 4.3. Релиз русского языкового пакета состоялся в мае текущего года. Версия для российского пользователя доступна на сайте производителя. Об этом CNews сообщили п

GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam табирования бизнеса IconSoft (создан при участии АО «ГЛОНАСС») обеспечили совместимость и интеграцию платформы для разработки программного обеспечения GitFlic и IconTeam — отечественного продукта для управления проектами, командами и бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Интеграционные функции реализованы в новом релизе IconTeam, который был выпущен в начал

«НЭО Центр» за полгода внедрил «1С:PM Управление проектами» и улучшил продуктивность команд ода одной из ведущих консалтинговых компаний России с зарубежной системы проектного учета на «1С:PM Управление проектами КОРП». Устранена зависимость от иностранного программного обеспечения, в

«Яндекс 360» запускает новые тарифы для бизнеса — с системой управления проектами «Яндекс Трекер» овая среда для командной работы, в которой собраны все необходимые сервисы, упрощающие бизнес-процессы и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Трекер» для управления проектами, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки», «Вики», «Формы» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную

Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами ПРОФ» Выпущена пятая редакция программного продукта «1С:PM Управление проектами ПРОФ», разработанного совместно компанией ITLand и фирмой «1С». Пользова

«Диасофт» поможет выстроить процесс управления проектами с новой платформой Digital Q.PM Компания «Диасофт» разработала платформу развития для управления проектами – Digital Q.PM (Project Management). Платформа обеспечивает простоту и эффективность управления проектами, пр

Новые возможности линейки «1С:PM Управление проектами» для управления рентабельностью проектно-ориентированной организации Российская компания ITLand и фирма «1С» выпустили новый релиз линейки «1С:PM Управление проектами» с расширенными возможностями по управлению рентабельностью и аналитикой

На CNews FORUM 2023 выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы На 16 ежегодном CNews FORUM 2023 в сессии «Цифровизация торговли» выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов. Тема выступления «Облачные технологии: как ускорить time to market в ритейле». Важной, если не ключевой составляющей ИТ-ландшафта с

Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПО для управления проектами Spider Project ате. Об этом CNews сообщили представители компании «Алми-партнер». Spider Project - интегрированная система управления проектами, спроектированная и разработанная с учетом большого практическог

«СМ-клиника» перешла на российскую систему для управления проектами Directum Projects o-code-инструментов специалисты холдинга своими силами настроили систему под специфику бизнеса, не привлекая разработчиков вендора. Руководство компании «СМ-клиника» решило перейти с западной системы управления проектами на российскую по нескольким причинам: холдингу требовался общий реестр проектов разных департаментов, которого нет в иностранном решении; из-за «зоопарка» программ «СМ-клин

«Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами икаторов эффективности перехода на использование отечественного программного обеспечения по классу «Средства управления проектами», установленных в соответствии с Методическими рекомендациям по

Корпоративная система для управления проектами Timetta включена в реестр отечественного ПО но-ориентированного бизнеса Timetta в реестр отечественного ПО под №18250. Запись появилась в реестре 5 июля 2023 г. Timetta по своему классу гораздо ближе к учётным системам, чем к обычным средствам управления проектами. Система позволяет управлять структурой и экономикой проекта, а также ресурсами компании. Например, Timettta умеет контролировать бюджеты на этапе реализации проекта и пока

Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами шли на российские решения. Так, 22% используют «Битрикс24», остальные сделали выбор в пользу «1С:PM Управление проектами ПРОФ», Comindware, «Адванта», «Кайтен», «Яндекс.трекер». При этом подавл

Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации каждого члена проектной команды, который может быть одновременно занят на 3一5 проектах. По оценкам проектного офиса компании экономический эффект от внедрения ИСУП за год составил около ₽520 м

Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello ото: © TarasMalyarevich / Фотобанк Фотодженика При создании IconTeam разработчики, помимо стандартного для task-трекеров функционала, также добавили наиболее востребованные опции Новый игрок на рынке управления проектами и задачами На вебинаре компании IconSoft 15 марта 2023 г. эксперты рынка обсудят сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по

Пользователи «1С:РM Управление проектами» получили новые возможности Российская компания ITLand выпустила очередное обновление линейки программных продуктов «1С:РM Управление проектами». Новая функциональность повысит эффективность управленческой деятельнос

ITLand разработала приложение для интеграции «1С:PM Управление проектами» и «Битрикс24» ITLand выпустила бесплатное приложение «Интеграция 1С:PM Управление проектами и Битрикс24», предназначенное для двустороннего обмена данными между про

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами фровых решений” специализируется на разработке программного обеспечения. Созданная ей инновационная система управления проектами вошла в реестр российского ПО. Благодаря этому она сможет исполь

«Сиссофт» будет внедрять «Турбо трекинг» рстве. В рамках сотрудничества интегратор планирует реализацию проектов по внедрению ИТ-решения для управления проектами и задачами «Турбо трекинг». «Сиссофт» уже 14 лет реализует инфраструктур

ПНППК внедрила систему управления проектами на базе платформы Advanta Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) внедрила комплексную систему управления проектами на базе платформы Advanta. ПНППК объединяет три научных института, восемь заводов, 14 образовательных учреждений. В штате компании свыше 3 тыс. сотрудников, из них более 80

Дилер специальной техники АСТ внедрил систему управления проектами Стартовал проект внедрения информационной системы управления проектами Advanta в компании АСТ. Об этом CNews сообщили представители Advanta. Компания «Агро-Строительные технологии» (АСТ) специализируется на продаже и сервисном обслуживании сел

Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server анизация «Развитие социальной инфраструктуры», которая работает над созданием социальной инфраструктуры мирового уровня в шаговой доступности для жителей г. Москва. На момент внедрения в компании для управления проектами использовалось настольное клиентское приложение Microsoft Project Professional, которое не решало задачи автоматического отслеживания сроков по этапам проектов. Кроме этого

В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» , производительности и потенциала для роста и масштабирования. Внедрение автоматизированной системы управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» преследовало сле

ITLand предлагает для проектных организаций быстрое решение по миграции с зарубежного на российское ПО оки западных ИТ-решений для проектного управления комплексными российскими системами линейки «1С:РМ Управление проектами». Об этом CNews сообщили представители ITLand. В ответ на возросший спро

«Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, внедрила в свою практику управления проектами решение Youtrack от компании Jetbrains. «Реализация масштабных проектов с множественными внешними зависимостями диктует повышенные требования к качеству проектного управлен

«Ростелеком» сокращает издержки при помощи системы управления проектами Система должна высвободить высококвалифицированные трудовые ресурсы и дать возможность сотрудникам проектного офиса перейти от управления «на коленке» к работе в единой платформе, не уступающе

Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва» Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – компания «Мастерская цифровых решений» – выпустил усовершенствованную версию системы управления проектами Easy Task, которую можно применять для решения корпоративных задач в самых разных сферах деятельности. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной поли

«Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе» венное коробочное решение «КОРУС Five | Управление проектами» и адаптировала систему под требования проектного офиса компании. Решение позволило упорядочить работу и консолидировать данные по б

«Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами «Балтика» совместно с российской ИТ-компанией «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами, которые реализует служба логистики, планирования и клиентского сервиса. «Корус | Управление стратегией» поможет пивоваренной компании достигать ключевых стратегических цел

«Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами «Системный софт» поставил НКО «Расчетные решения» стек ПО для автоматизации бизнес-процессов. В целях обеспечения НКО инструментами для управления проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах. В рамках реализации

Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты года. Ближе к весне мы начнем активное продвижение этого решения. CNews: Третий проект с этими двумя не связан? Андрей Козлов: Нет. В нем речь идет о проектном управлении. Это не классическая система управления проектами: было бы заблуждением думать, что мы делаем аналог MicrosoftProject. В данном случае мы ведем работу в области поддержки документо-ориентированных процессов в рамках проект

«Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив и местных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества. Для управления процессом внедрения и настройки траекторий развития инвестклимата в отдельных регионах нам была критически необходима система управления проектами, учитывающая нашу специфику. Она зарекомендовала себя как эффективный инструментарий. В 2018 году мы начали реализовывать на ее основе еще два проекта и планируем использов

«Системный софт» представил стек решений для управления проектами «Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удоб

«Инталев» обновила «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуль «Управление проектами» до версии 7.3.0 «Инталев» представила летний релиз обновлений системы управления предприятием «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуля «Управление проектами».В релизе 7.3.0 появилось более 80 новшеств и изменений по 10 направлениям. Значительными изменениями пополнился модуль «Управление проектами»: расширен функционал д

«Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома Госкорпорации «Росатом», ответственная за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения по сооружению объектов атомной энергетики. Для соответствия международным стандартам в области управления проектами руководство Rusatom Overseas поставило задачу повысить эффективность и прозрачность существующей системы проектного управления. Партнером проекта по созданию системы по рез

«Проектная практика» автоматизировала управление проектами в Правительстве Омской области ьство Омской области перешло на механизмы проектного управления в 2016 году. В августе начал работу Проектный офис по реализации Стратегии социально-экономического развития. Стратегия развития