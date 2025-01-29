Fork-Tech: российский рынок решений для управления проектами вырос на 15% в 2024 году

В 2024 г. российский рынок решений для управления проектами показал динамику роста около 15% относительно 2023 г. В абсолютных числах этот рост оценивается в сотни миллионов рублей. Такие данные приводят эксперты финтех-разработчика и интегратора Fork-Tech. Основным драйвером роста стало импортозамещение, вызванное уходом с российского рынка иностранных систем, таких как Jira и MS Project. Этот тренд способствовал развитию отечественных аналогов, которые увеличили свою долю на рынке до 70%. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

Несмотря на позитивные тенденции, рынок решений для управления проектами столкнулся с рядом сдерживающих факторов. Среди них — долгая подготовка и медленный переход компаний с зарубежных enterprise-решений, занимающий от шести месяцев до года в зависимости от масштаба бизнеса. Ограниченные бюджеты корпораций в условиях нестабильной экономической ситуации также замедлили внедрение новых платформ. Кроме того, отечественные продукты по-прежнему вызывают недоверие со стороны российских компаний, что также сказывается на динамике перехода на российские аналоги. По опросам, проведенным Fork-Tech среди клиентов, у 45% компаний отечественные решения по управлению проектами не вызывают доверия.

Российский рынок ожидает развития отечественных решений по управлению проектами, которые в полной мере смогут заместить функциональность западных систем без снижения уровня удобства для пользователей. Причем эти решения должны поддерживать как классические модели управления проектами, так и гибкие Agile-подходы. Согласно данным Fork-Tech, более 60% компаний заинтересованы в системах управления проектами, способных поддержать оба подхода. В свою очередь финтех-индустрия формирует требование к продуктам по управлению проектами в виде возможности локального развертывания в своей инфраструктуре.

Одним из важных факторов развития отрасли становится применение технологий искусственного интеллекта. В 2024 г. ИИ помог сократить время на управление задачами на 15% и повысить точность прогнозирования сроков выполнения проектов. Эти достижения стали значимым шагом на пути к повышению эффективности работы отечественных платформ.

Несмотря на то, что российские решения пока уступают западным аналогам по ряду параметров, включая пользовательский опыт и функциональность, эксперты прогнозируют, что в 2025 г. российские решения для управления проектами продолжат развиваться, что увеличит долю отечественных продуктов на рынке до 80%. Ожидается, что темпы роста сохранятся на уровне 15%.

В будущем российский рынок сосредоточится на создании комплексных платформ, объединяющих инструменты управления задачами, анализа данных и автоматизации процессов. Уже сегодня видны признаки консолидации: крупные игроки расширяют функциональность своих систем, а стартапы активно работают над нишевыми решениями.

«Российский рынок решений для управления проектами продолжает адаптироваться к вызовам и потребностям современной экономики. Импортозамещение, развитие технологий и акцент на универсальность продуктов стали основными движущими силами роста в 2024 г. Сохранение высоких темпов развития, а также дальнейшее внедрение искусственного интеллекта обеспечат отечественным решениям возможность конкурировать на глобальном уровне в будущем», — сказала Анастасия Ластовкина, директор по цифровой трансформации Fork-Tech.