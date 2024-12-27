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Fork-Tech Форк-Тек ФоркТек

Fork-Tech - Форк-Тек - ФоркТек

Fork-Tech —   финтех-разработчик и интегратор. Компания обладает  компетенциями в бизнесе и IT, сформированными в процессе решения практических задач для ведущих игроков в таких отраслях, как инвестиции, банки, страхование и телеком.  

Fork-Tech предоставляет   спектр IT-услуг, включая аутсорсинг IT-услуг (архитектура, анализ, разработка, тестирование, DevOps и другие направления), заказную разработку программного обеспечения, внедрение гибких подходов к разработке, цифровую трансформацию. Компания специализируется на создании решений на базе искусственного интеллекта, проводит аудит IT-архитектуры, процессов производства ПО с последующей разработкой дорожной карты улучшений и  занимается проектами по импортозамещению.  

 


27.12.2024 Компания Fork-Tech вступила в ассоциацию «Руссофт» 1
26.12.2024 Fork-Tech начал подготовку к формированию собственной продуктовой линейки 1
19.12.2024 Fork-Tech: финтех-рынок в России в 2025 г. продемонстрирует рост на 10% 1
27.11.2024 Компания Fork-Tech разработала Telegram Event Assistant для «Ростелекома» 1
20.11.2024 Центробанк требует четверть миллиарда со своего ИТ-поставщика, который обогатился, используя деньги ЦБ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Fork-Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростелеком 9701 1
Бизнес Телеком-Импорт 4 1
Терн ГК - Tern Group 75 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
Терна ТПГ - Терна Светотехника 6 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
A.T.Legal 13 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 1
BaaS - Backend as a service 111 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 71 1
Оповещение и уведомление - Notification 4606 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 535 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Node.js - программная платформа - Express.js 103 1
Yandex Database - YDB 24 1
Notion Labs - Notion 26 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
IBM DB2 371 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Коваленко Кристина 5 2
Титов Николай 1 1
Барабанова Екатерина 2 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 40 1
Лозовая Екатерина 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Украина 7608 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
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Ведомости 996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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