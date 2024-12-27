Fork-Tech - Форк-Тек - ФоркТек

Fork-Tech — финтех-разработчик и интегратор. Компания обладает компетенциями в бизнесе и IT, сформированными в процессе решения практических задач для ведущих игроков в таких отраслях, как инвестиции, банки, страхование и телеком.

Fork-Tech предоставляет спектр IT-услуг, включая аутсорсинг IT-услуг (архитектура, анализ, разработка, тестирование, DevOps и другие направления), заказную разработку программного обеспечения, внедрение гибких подходов к разработке, цифровую трансформацию. Компания специализируется на создании решений на базе искусственного интеллекта, проводит аудит IT-архитектуры, процессов производства ПО с последующей разработкой дорожной карты улучшений и занимается проектами по импортозамещению.