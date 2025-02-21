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Россия на пороге массового сокращения ИТ-сотрудников, несмотря на их дефицит. На улицу отправят джунов и тех, кто «не вписался в рынок»

До конца 2025 г. российские компании сократят 15-20% ИТ-персонала. В первую очередь увольнения коснутся начинающих специалистов, а также тех, чьи знания лежат в плоскости устаревших и неактуальных в России технологий. Например, под ударом могут оказаться программисты, не знающие Python, или ИТ-специалисты с компетенциями по иностранным СУБД вместо российских.

Ожидаются увольнения

Сокращения сотрудников в российском ИТ-секторе до конца 2025 г. могут достигнуть отметки 15-20%, сообщили CNews представители финтех-разработчика и интегратора Fork-Tech (также предоставляет услуги ИТ-аутстафинга). Они будут происходить, даже несмотря колоссальный дефицит ИТ-специалистов в стране, измеряемый сотнями тысяч человек. Редакция CNews обратилась в Fork-Tech с вопросом, как компании смогут решиться избавиться от ИТ-сотрудников на фоне их повальной нехватки, ведь потом нанять новых будет сложно, и получила такой ответ: «Этому способствует несколько факторов. В первую очередь – это необходимость сокращения расходов для стабилизации финансового положения».

«Вторым по значимости остается оптимизация структуры для повышения эффективности, – сказала CNews директор по подбору и развитию команды Fork-Tech Нина Измайлова. – Также стоит принимать во внимание, что компаниям уже удалось автоматизировать много процессов, что в свою очередь уменьшило потребность в некоторых должностях. Улучшение общей производительности за счет увольнения неэффективных сотрудников и пересмотр cтруктуры в связи с изменением стратегических целей компаний тоже могут быть причинами увольнения».

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Нейросеть «Кандинский»
Уволят в первую очередь джунов, а также непродуктивных и адептов неактуальных технологий

«Хотя уволенные ИТ-специалисты могут быть быстро наняты другими компаниями, это не всегда означает, что компании, проводящие сокращения, делают себе хуже. В долгосрочной перспективе они могут стать более эффективными и устойчивыми, если сокращения приведут к улучшению общей структуры и эффективности» – добавила Нина Измайлова.

Первые на выход

По оценке экспертов Fork-Tech, первыми в очереди на увольнение окажутся стажеры и специалисты начального уровня – джуны. В компании отметили, что на их обучение и развитие работодатели тратят много времени и и денег. В феврале 2025 г. CNews писал, что джунов в России стало избыточно много – это и выпускники профильных вузов, и те, кто решил сменить профессию и прошел один или несколько онлайн-курсов по ИТ. Также CNews сообщал, что новоиспеченные ИТ-специалисты, особенно программисты, целиком зависят от нейросетей и не могут самостоятельно писать код, не обращаясь за помощью к виртуальным ассистентам.

Нет знаний – нет работы

По оценке директора по подбору и развитию команды Fork-Tech Нины Измайловой, угроза увольнения висит не только над джунами и стажерами, но и над теми, чей даже массивный багаж знаний мало ценится в современных российских реалиях. В качестве примера она привела массовый переход российских компаний на отечественные системы управления базами данных (СУБД) на базе PostgreSQL. Разбирающиеся в PostgreSQL специалисты весьма востребованы и могут не бояться сокращения, в отличие от коллег, чьи компетенции ограничиваются лишь СУБД Oracle.

Как сообщал CNews, эта американская компания сбежала из России в начале 2022 г., бросив всех своих клиентов. Через некоторое время ее российское юрлицо было признано банкротом и осталось должно кредиторам миллиарды рублей. Многие крупные компании и госструктуры начали отказываться от ее продуктов в пользу российских аналогов.

Программисты, пишущие на малоизвестных или теряющих популярность языках программирования, тоже рискуют остаться без работы в течение 2025 г. «Разработчики, которые не владеют современными технологиями и языками программирования – например, те, кто не знаком с Python, JavaScript или актуальными фреймворками, – также подвержены риску», – сказала CNews Нина Измайлова.

Также она добавила, что под риск увольнения подпадают работники с низкой производительностью. «В сегодняшних экономических условиях на фоне активного развития искусственного интеллекта, который позволяет автоматизировать часть рутинной работы, сокращения в ИТ-секторе к концу года могут составить 15-20%», – сказала CNews Нина Измайлова.

Редакция обратилась в Fork-Tech с вопросом о вероятности увольнения программистов на С и С++. «Эти языки считаются одними из самых сложных для изучения. В настоящее время они пользуются большим спросом на рынке финтеха и не только, – сказала CNews Нина Измайлова. – Разработчики, владеющие C++ и C, востребованы в разных отраслях. C++ активно применяется в машинном обучении и искусственном интеллекте благодаря своей высокой производительности и эффективности. Эти области являются актуальными трендами, поэтому, скорее всего, спрос на специалистов в них продолжит расти. Однако все может измениться в зависимости от экономической ситуации и развития технологий».

Кто в безопасности

Важным фактором с точки зрения оптимизации ИТ-персонала в российских компаниях станет смещение акцентов в цифровой стратегии бизнеса на укрепление кибербезопасности, развитие искусственного интеллекта и облачных технологий. Другими словами, не бояться быть уволенным могут специалисты в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, а также облачных технологий. Как отметили в Fork-Tech, эти сегменты ИТ-рынка ожидает более активный рост до 20-25%. Специалистам высокой квалификации, то есть сеньорам и лидам, тоже ничего не грозит.

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Бизнес

Также компании будут стремиться удержать сотрудников с уникальными знаниями и опытом, а заодно и тех, кто регулярно демонстрирует высокие результаты и вносит значительный вклад в успех компании.

«Риск увольнения существует для всех сотрудников, независимо от их грейда. Однако сильные и результативные работники представляют большую ценность для компании, и руководство стремится сохранить их и мотивировать на дальнейшую работу. Поэтому сокращение неэффективных сотрудников после оценки их деятельности является разумным шагом для улучшения показателей компании», – сказала CNews Нина Измайлова.

Потенциальная помощь Запада

Стремление российских компаний к оптимизации своего ИТ-персонала может негативно отразиться на рынке аутстафинга и аутсорсинга, считают специалисты Fork-Tech. По их прогнозам, в результате он может сократиться на 10-15% к концу 2025 г.

Впрочем, не исключен и прямо противоположный сценарий, но его условия в нынешних реалиях, после трех лет антироссийских санкций, вполне возможно, будут трудновыполнимыми. «Если часть западных компаний решит вернуться на российский рынок, то потребность в аутстафинге и аутсорсинге может, наоборот, вырасти, а объем рынка увеличится на 20% и более, – сказала CNews Нина Измайлова. – От компаний, предоставляющих этот спектр услуг, потребуются вложения в переобучение команд, чтобы соответствовать новым ожиданиям рынка. При этом, как и в случае с внутренней разработкой, спрос на команды с большим опытом в конкретной отрасли сохранится».

Геннадий Ефремов

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