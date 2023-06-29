Налоговая служба России вкладывает миллиарды в спешную миграцию с Oracle и Windows на отечественные СУБД и ОС

ФНС начала перевод своей основной информсистемы «Налог-3» на российское системное ПО. На первую очередь проекта выделено без малого 1,5 млрд руб. и отведено меньше четырех месяцев. В 2020 г. представители ФНС считали, что раньше чем через 10 лет тотальное импортозамещение им провести не удастся.

Миграция «Налога-3»

Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается провести импортозамещение ПО в своей ключевой информсистеме «Налог-3». В первую очередь речь идет об отказе от СУБД Oracle и Microsoft, а также ОС Microsoft в пользу российских аналогов. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

АИС «Налог-3» представляет собой систему, обеспечивающую автоматизацию всей деятельности ФНС. С ее помощью осуществляется прием, обработка, предоставление данных и анализ информации, формирование информресурсов налоговых органов, статистических данных, сведений для принятия управленческих решений, а также предоставление информации внешним потребителям.

Импортозамещение в «Налог-3» будет осуществляться в несколько этапов. Тендер на проведение работ первой очереди проекта был объявлен ФНС 19 июня 2023 г. Прием заявок продлится до 6 июля. Подведение итогов намечено на 11 июля. Начальная цена контракта выставлена на уровне 1,49 млрд руб.

Сверхускорившиеся чиновники

Напомним, после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. большая часть западных софтверных вендоров свернула свою деятельность в России. Вышеупомянутые американские корпорации Oracle и Microsoft оказались в их числе. По всей видимости, именно это обстоятельство заставило ФНС форсировать свои изначальные планы относительно импортозамещения.

Фото: ФНС Информсистема ФНС переезжает с Oracle и Microsoft на российское ПО

Немногим более трех лет назад, в апреле 2020 г. представители ФНС заверяли CNews, что переход ведомства на использование российского и открытого общесистемного ПО (ОС, СУБД и пр.) взамен зарубежного проприетарного софта, по их оценкам, возможен в перспективе 10 лет (то есть к 2030 г.), причем «при условии требуемого ресурсного обеспечения».

Этими планами чиновники тогда поделились с CNews в контексте запуска ведомством очередного тендера на развитие АИС «Налог-3».

Столь существенные сроки в ФНС в тот момент объясняли крайней сложностью подобного перехода — учитывая «масштабы службы, достигнутый на сегодняшний день высокий уровень автоматизации, а также необходимость непрерывного обеспечения эффективной контрольно-надзорной деятельности и высокого качества предоставления услуг для законного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и формирования финансовой основы деятельности государства».

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Сейчас фронт работ на первую очередь импортозамещения в АИС «Налог-3» рассчитан на срок до 15 ноября 2023 г. То есть с учетом времени, которое потребуется на подписание контракта, на данную часть проекта подрядчику отведено менее четырех месяцев. Практика изучения CNews гостендеров по линии ИТ позволяет говорить о том, что это более чем сжатые сроки для проектов такой финансовой емкости.

На момент публикации данного материала представители ФНС не смогли ответить на вопрос CNews о том, сколько всего у проекта будет очередей, и каким может быть его общий бюджет.

С учетом сроков и финансирования первой очереди можно предположить, что бюджет перехода на отечественное ПО будет измеряться миллиардами, в то время как миграция явно должна завершиться существенно раньше намеченного ранее 2030 г.

Некоторые подробности проекта

Названия конкретных российских продуктов, которые придут на смену зарубежным, в тендерных документах не приводятся. Решения должен предложить будущий подрядчик; они должны быть включенный в реестр отечественного ПО при Минцифры.

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Что касается задействованного сейчас западного софта, то в части СУБД налоговики преимущественно используют различные релизы Oracle Database и Microsoft SQL Server, а по линии ОС — Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux.

При этом, судя по ТЗ и прошлым высказываниям представителей ФНС, опыт использования российских СУБД Postgres Pro компании Postgres Professional, а также отечественных ОС «Альт» компании «Базальт СПО» и Astra Linux группы «Астра» у ведомства также имеется.