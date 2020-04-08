ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет

ФНС рассказала CNews об общих принципах импортозамещения в ее информсистемах, а также о положении дел в АИС «Налог-3», указав при этом, когда можно ждать отказа от общесистемного ПО зарубежных вендоров, и с какими сложностями будет сопряжен этот процесс.

Импортозамещение системного ПО в ФНС

Как рассказали CNews в Федеральной налоговой службе (ФНС), переход ведомства на использование российского и открытого общесистемного ПО (ОС, СУБД и пр.) взамен зарубежного проприетарного софта, по его оценкам, возможен в перспективе 10 лет — при условии требуемого ресурсного обеспечения.

Столь существенные сроки в ФНС объясняют крайней сложностью подобного перехода — учитывая «масштабы службы, достигнутый на сегодняшний день высокий уровень автоматизации, а также необходимость непрерывного обеспечения эффективной контрольно-надзорной деятельности и высокого качества предоставления услуг для законного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и формирования финансовой основы деятельности государства».

В ФНС указывают, что уже сейчас при реализации новых проектов, к которым относится создание федеральной ГИС ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС; запущена в октябре 2018 г.) и Федеральной информационной адресной системы, а также при расширении функциональных возможностей АИС «Налог-3» применяются отечественные продукты, в том числе средства обеспечения информационной безопасности (более 98% российского или открытого ПО).

ФНС сможет отказаться от зарубежного общесистемного ПО в перспективе 10 лет

В частности процесс импортозамещения происходит с использованием открытой СУБД PostgreSQL и софта из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи: СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional, ОС «Альт Линукс СПТ 7.0 сервер» и «Альт Линукс СПТ 7.0 рабочая станция» для виртуальных машин компании «Базальт СПО», аналитической платформы компании «Полиматика», а также серверный софт компаний «Росплатформа» и «Тионикс» и др.

В ФНС отмечают, что ее стратегия по импортозамещению наряду с целями и задачами определяет ряд принципов ИТ-развития ведомства. Среди них — исключение ухудшения основных параметров и целевых показателей деятельности ФНС и рисков снижения уровня безопасности продуктов, сохранение (или повышение) уровня удобства использования ПО, функциональных характеристик ИТ-продуктов, уровня обеспечения нефункциональных требований (производительность, надежность), а также экономическая целесообразность и использование взвешенного риск-ориентированного подхода при выборе товаров и услуг.

Что используется сейчас

Вышеприведенные данные представители ФНС рассказали CNews в контексте запуска ведомством 30 марта 2020 г. очередного тендера на развитие АИС «Налог-3» (первая очередь 2020 г.) с начальной ценой контракта в 965,9 млн руб.

Напомним, АИС «Налог-3» представляет собой систему, обеспечивающую автоматизацию всей деятельности ФНС. С ее помощью осуществляется прием, обработка, предоставление данных и анализ информации, формирование информресурсов налоговых органов, статистических данных, сведений для принятия управленческих решений, а также предоставление информации внешним потребителям.

В документации к вышеупомянутому тендеру ФНС помимо прочего ссылается на свой приказ от 18 января 2018 г. № ММВ-7-6/24@ «Об утверждении стратегии ФНС по импортозамещению ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения, применяемых в АИС ФНС, с учетом перехода на преимущественное использование продуктов и решений отечественных производителей».

В принципе слово «импортозамещение» часто встречается в ТЗ и этого, и других аналогичных тендеров, касающихся развития «Налог-3» последних двух с лишним лет: «использовать импортозамещающие технологии в приоритетном порядке (при их наличии)», указано в отношении многих подсистем.

В то же время, сравнивая ТЗ вышеупомянутого тендера и аналогичного тендера трехлетней давности, запущенного ФНС 28 апреля 2017 г., обращает на себя фактически идентичный список системного ПО. Все те же (иногда новых версий) проприетарные зарубежные серверы баз данных Oracle Database и Microsoft SQL Server, операционные системы Solaris (дочки Oracle), AIX (дочки IBM) и Microsoft Windows, серверы приложений Apache Tomcat, ОС облачных вычислений VMware vSphere, платформы Cisco и Teradata и т. д.

Единственным заметным исключением стало упоминание в 2020 г. того факта, что теперь для формирования выходных документов на серверах приложений и рабочих станциях объектов автоматизации федерального, регионального и местного уровней установлены офисные приложения типа не только Microsoft, но и пакет «Мой офис» российской компании «Новые облачные технологии». Однако в отношении офисного ПО с конца 2019 г. закупки для госорганов централизованно осуществляются Минкомсвязи.

Импортозамещение в прикладных системах «Налог-3»

«Следует отметить, что все прикладное ПО (ППО) информационных систем ФНС, и в первую очередь ППО АИС «Налог-3», исторически является на 100% отечественными разработками (все права принадлежат Российской Федерации) », — заверили CNews в ведомстве. В качестве примера создания такого софта было приведено разрабатываемое ФНС прикладное программное обеспечение для Системы управления и мониторинга и Системы управления документами «Электронного архива».

«Службой также начаты работы по импортозамещению платформенных решений, использующихся ФНС (Система управления и мониторинга, Единый системный каталог), и переносу исходного кода приложений на открытый язык .NetCore, — добавляют в ФНС. — Эти работы рассчитаны на среднесрочный период в 3-5 лет».

Российское офисное ПО в ФНС

На тематике использования отечтвенного офисного ПО в ФНС собеседники CNews остановились отдельно. По их словам, в рамках подготовки к использованию вышеупомянутого «Моего офиса» были выполнены определенные доработки АИС «Налог-3».

«В соответствии с поручением Правительства от 1 сентября 2017 г. №АД-П10-5811, а также по итогам участия ФНС в 2017 г. в пилотном проекте Минкомсвязи по переходу на использование отечественного офисного ПО службой были представлены в министерство предложения о необходимости дообработки правообладателями их программных продуктов, — указывают в ведомстве. — ФНС совместно с российскими разработчиками ПО проводит на постоянной основе работы по тестированию программного обеспечения с предоставлением отчетов о его совместимости с АИС, включая такие программные продукты как ПО “Мой офис” и “Р7-офис”, ОС Red OS release MUROM (7,2 (x86-64))», ОС «Альт Линукс 8 СП”, ОС специального назначения AstraLinux Special Edition и др.».

Текущее состояние «Налог-3»

Как отмечается в техзадании последнего из тендеров в отношении АИС «Налог-3», к настоящему моменту ФНС уже были проведены мероприятия по созданию централизованной ИТ-инфраструктуры системы, выполнены работы по разработке и внедрению в промышленную эксплуатацию прикладного ПО функционального блока № 1 (регистрация и учет налогоплательщиков) и функционального блока № 2 (имущественные налоги физических лиц). Были выполнены работы по внедрению прикладного ПО функционального блока № 3 (функции налогового администрирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Также были осуществлены работы по миграции централизованных компонент и баз данных транзакционного и аналитического сегментов АИС «Налог-3» в систему ЦОДов.

На текущий момент основной площадкой для функционирования централизованных компонентов АИС «Налог-3» является федеральный ЦОД (ФЦОД) в подмосковной Дубне, резервной площадкой — ЦОД (РЦОД) в Городце Нижегородской области.