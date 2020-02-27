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Microsoft .NET Framework Microsoft .NET Core Microsoft .NET CLR Microsoft Common Language Runtime модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом 

Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом 


27.02.2020 «Барс груп» переводит «Своды» на .NET Core 3.1

няя компания Национального Центра Информатизации, выпустила новую версию своего самого тиражируемого решения для сбора отчетности – «Своды» 4.0. Отличительной чертой новой версии является переход на .NET Core 3.1, который позволяет работать с различными операционными системами на web-серверах приложений, в том числе, и на операционных системах на основе ядра Linux. Также поддерживается рабо
25.08.2017 Red Hat оптимизирует переносимость приложений в гибридных средах с использованием .NET Core 2.0

Red Hat объявила о планах обеспечить поддержку .NET Core 2.0, новейшей версии одноименного проекта с отрытым кодом, в рамках своего семейства
24.02.2012 Бета-версии Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5 выйдут 1 марта

Компания Microsoft объявила о дате выхода бета-версий своих ключевых продуктов для разработки Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5. Они станут доступны для скачивания 1 марта 2012 г. в центре загрузок для подписчиков MSDN и на продуктовом сайте Visual Studio. «Перед нами стояла задача предложить современн
12.04.2010 Microsoft Visual Studio 2010 и .NET Framework 4 уже в России

icrosoft объявила о выходе новой версии платформы разработки Visual Studio 2010 и среды выполнения .NET Framework 4. Эти технологии призваны упростить весь процесс разработки, предоставляя необ
19.11.2009 Microsoft реализует концепцию «три экрана и облако» на базе Windows Azure

Боб Муглиа. – Благодаря этой конвергенции разработчики могут использовать традиционные технологии .NET Framework и Visual Studio совместно с дополнительными инструментами (такими, как Eclipse)
13.11.2009 Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET»

ET 4.5», - новая версия русскоязычного сайта сообщества разработчиков проектов на основе платформы .NET Framework – beta.gotdotnet.ru. Сегодня на сайте насчитывается 50 тыс. пользователей, 1,5

20.10.2009 Вышли вторые бета-версии Visual Studio 2010 и.NET Framework 4

Компания Microsoft объявила о доступности вторых бета-версий среды программирования Visual Studio 2010 и платформы .NET Framework 4 для подписчиков MSDN. Широкому кругу разработчиков бета-версии этих продуктов будут доступны с 21 октября. Компания также представила предварительный набор технологий Visual Stu
09.06.2009 Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET 4.0»

Компания «1С-Битрикс» объявила о выпуске новой версии системы управления веб-проектами на платформе ASP.NET – «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET 4.0». Ключевые изменения в новой версии: существенно улучшена производительность, два новых модуля – «Блоги» и «Форумы», встроенная ORM-с
30.09.2008 Microsoft анонсировала Visual Studio 2010 и .NET Framework 4.0

Корпорация Microsoft вчера, 29 сентября, впервые обнародовала информацию о новых инструментах Visual Studio 2010 и платформе разработки .NET Framework 4.0. Идейной основой создания Visual Studio 2010 и .NET Framework 4.0 стали 5 ключевых направлений: развитие концепции платформы следующего поколения, стремление приносить

14.08.2008 Microsoft выпустила SP1 для .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008

Компания Microsoft анонсировала выпуск Service Pack 1 для продуктов .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008, спустя девять месяцев со дня их появления. Обновления
13.11.2007 Microsoft анонсировала выход Visual Studio 2008 и .NET Framework 3.5

isual Studio 2008 и представила новые решения в сфере средств разработки. Вице-президент подразделения Microsoft Developer Division, г-н С. Сомасегар (S. Somasegar) объявил, что Visual Studio 2008 и .NET Framework 3.5 будут выпущены в конце ноября 2007 года. «Ярко выраженная социальная и визуальная природа современной веб-среды кардинально изменила требования пользователей к приложениям, с

04.10.2007 Microsoft открыла исходники .Net Framework

Компания Microsoft опубликовала исходные коды библиотек среды .Net Framework по лицензии Microsoft Reference License. По словам представителей Microsoft, исходные коды .Net Framework представлены лишь для ознакомления разработчиков, их нельзя модифи
27.07.2007 «ГосЗаказ» версии 4.0 работает на базе Microsoft.NET

омпания «Норбит» (ГК ЛАНИТ) объявляет о выпуске четвертой версии электронной системы для размещения государственных и муниципальных заказов – «ГосЗаказ» версия 4.0, разработанной на основе технологий Microsoft.NET в соответствии с текущими изменениями законодательства, действующего в отношении процедуры госзакупок. Использование технологической платформы Microsoft.NET для реализации

24.01.2007 Microsoft выпустила ASP.NET AJAX 1.0

Microsoft объявила о досрочном выпуске инструментария разработки веб-приложений ASP.NET 2.0 AJAX 1.0. По заявлению компании, ввиду важности технологии было принято решение не ждать появления новой версии Visual Studio «Orcas» позднее в этом году. Бета-тестирование AJAX (As
14.11.2006 Microsoft выпустила вторую бета-версию ASP.NET AJAX 1.0

Microsoft выпустила вторую бета-версию инструментария разработки ASP.NET AJAX Extensions 1.0, ранее известного как Atlas. Пакет состоит из трёх частей: ASP.NET AJAX 1.0 Beta2 - основные компоненты, которые включают в себя клиентский и серверный функци
19.10.2006 StarSoft разработала коммерческое приложение на основе .NET Framework 3.0

лся под бета-версию технологии Microsoft WinFX, которая впоследствии была переименована в Microsoft.NET Framework 3.0. Выбор технологии был определен задачей, поставленной заказчиком: отделить

10.10.2006 Новая версия HASP HL поддерживает .NET Framework 2.0

Российский разработчик и поставщик продуктов и решений в области информационной безопасности и средств защиты программного обеспечения Aladdin реализовал поддержку .NET Framework 2.0 в последней версии утилиты для автоматической защиты HASP HL Envelope. Электронные ключи HASP HL смогут обеспечивать навесную защиту приложений, работающих в этой среде. Техно
22.02.2005 В .Net Framework найдена уязвимость

В платформе .Net Framework найдена уязвимость, позволяющая удаленному пользователю произвести XSS-нападение (межсайтовый скриптинг, вставка HTML-кода) и получить доступ к данным пользователей. Уязвимость су
17.11.2003 В России прошел самый массовый день разработчиков Borland

ванию законченной линейки продуктов компании для разработки ПО", - сказал Дэвид Интерсимон. Одновременно, он особо отметил то, что компания не только активно оказывает поддержку инициативе Microsoft .NET Framework, но и продолжает поддерживать в полной мере Java, выпуская для нее все новые средства полного цикла разработки. По словам Людовика Невью, компания на протяжении всех лет существов
06.11.2003 Borland анонсировал среду Delphi 8 для .NET

Borland объявил о выпуске Borland Delphi 8 для Microsoft .NET Framework. Задача новой версии - дать возможность разработчикам, пользующимся средой Delphi, создавать программные средства на основе .NET Framework и переносить программы, написанны
11.09.2003 Borland упрощает создание систем под Microsoft .NET Framework

Borland объявил о выпуске Borland Together Edition для Microsoft Visual Studio .NET - независимой интегрированной системы проектирования и UML-моделирования для Microsoft .NET Framework, призванной одновременно объединить архитекторов и разработчиков корпоративных программных систем при помощи разработанной подразделением Borland Together принципиально новой техн
29.08.2003 Microsoft представил концепцию развития Visual Studio .NET и Microsoft .NET

рафик выпуска будущих версий своей флагманской платформы разработки Visual Studio .NET и Microsoft .NET Framework. Помимо этого, корпорация также объявила о запуске программы Microsoft Visual S
27.05.2003 Скоро выйдет аналог Microsoft .NET framework с открытым кодом

. Представленный еще в июле 2001 года, этот проект нацелен на создание среды запуска для Microsoft .NET framework в различных ОС, включая Linux, Mac OS X, Windows и Unix. Предлагая набор инстру
19.05.2003 Шведское ПО конвертирует таблицы Excel в HTML, Java, ASP.NET и J2ME

ыть конвертированы в веб-страницы с расчетными функциями. Окончательная версия ПО позволяет перевести данные и формулы в файл формата HTML со скриптами JavaScript. Однако, конвертирование на Java или ASP.NET возможно только в бета-версии программы. ExcelEverywhere оптимизирован для версии Micro Edition языка Java, что будет крайне полезно для пользователей мобильных устройств и приставок дл
03.02.2003 Borland выпускает среду разработки, позволяющую использовать MS .NET Framework

Borland выпускает новую интегрированную среду разработчика (IDE), позволяющую использовать возможности Microsoft .NET Framework, во втором квартале этого года. Приложение, разработанное компанией, является первым лицензированным продуктом Microsoft .NET Framework Software Development Kit (SDK), кото
04.12.2002 Microsoft изменил лицензии на Windows .NET Server 2003

Компания Microsoft выпустила лицензионные изменения, которые вступят в действие с апреля 2003 года одновременно с началом поставок ОС Windows .NET Server 2003. Пользователи получат выгоду при выборе лицензии доступа клиента client-access licences (CAL) на новых условиях, отметил продакт-менеджер подразделения Windows-серверов
30.07.2002 Microsoft интегрирует базы данных Oracle и SQL Server на основе .Net

Microsoft предлагает новую технологию интеграции баз данных для разработчиков, применяющих технологию Microsoft .NET .NET Framework Data Provider for Oracle позволяет создавать более быстрые, масштабируемые и надежные приложения для доступа к базам данных Oracle. Kорпорация Microsoft представила Microsoft .
23.07.2002 Microsoft анонсирует новые версии .Net Framework

Корпорация Microsoft в ближайшее время приступит к работе над новой версией операционной среды .Net Framework, позволяющей осуществлять разработку и управление веб-сервисами. Версия .Net Framework 2.0 под кодовым названием Whidbey поступит в продажу в следующем году - работа над ее
20.03.2002 Microsoft представила вторую бета-версию Visual J# .NET

румент для разработчиков, использующих Java при создании приложений и сервисов на основе Microsoft .NET Framework. Visual J# .NET является еще одним языком, дополняющим семейство более чем 20 у
05.03.2002 Microsoft опять отложила выпуск Windows .NET Server

По заявлению компании Microsoft, распространение Windows .NET Server, преемника операционной системы Windows 2000 Server, откладывается, по крайней мере, до второй половины 2002 года. Теперь компания планирует выпустить последнюю версию для т
02.07.1999 Tellabs объявила о покупке NetCore Systems за $575 млн

Tellabs, один из крупнейших производителей сетевого оборудования, объявил о намерении купить NetCore Systems за $575 млн. Сделка поможет Tellabs в строительстве сетей нового типа, предназначенных для передачи объединенных голосовых, видео и информационных сообщений.

Публикаций - 324, упоминаний - 369

Microsoft .NET Framework замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23940 235
Oracle Corporation 6464 36
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 805 22
IBM - International Business Machines Corp 9308 20
Intel Corporation 11837 18
7508 14
1С-Битрикс - Bitrix 531 13
GitHub 650 10
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 237 10
Oracle - Sun Microsystems 2209 10
Nginx - Энджайникс 143 8
Google LLC 11300 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1185 7
HP Inc. 5605 7
БАРС Груп 523 7
Microsoft Developer Network - MSDN 86 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 390 6
CA Technologies - Computer Associates 384 6
HP - Hewlett-Packard 3614 6
Веб-Сервер 233 6
OpenText - Micro Focus - Novell 869 6
Meta Platforms - Facebook 4363 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 524 5
SAP SE 5066 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 826 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1154 5
Amazon Inc - Amazon.com 2869 5
Stimulsoft - Стимулсофт 17 5
X Corp - Twitter 2780 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10412 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4444 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1163 4
AMD - Advanced Micro Devices 3970 4
Samsung Electronics 9908 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 748 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1564 4
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 290 4
Крок - Croc 1759 4
Red Hat 1264 4
Cisco Systems 4975 4
HeadHunter Group - HH Group 332 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1092 4
Сбер - СберАвто 26 4
Открытие ФК - Банк Открытие 523 3
ВсеИнструменты.ру 249 3
Ингосстрах СПАО 380 2
Ford Motor 166 2
Мариинский театр - Государственный академический 43 2
РОСНО СК - Страховая компания 196 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2579 2
Airbnb 87 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 410 2
Открытие ФК - Росгосстрах 313 2
Ренессанс Страхование 134 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 460 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6365 2
Royal Dutch Shell - Шелл 196 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 13 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 157 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 1
Meta Group 54 1
Альфа-Лизинг 13 1
UMG - Universal Music Group 264 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Возрождение - Коммерческий банк 332 1
Газпром трансгаз 137 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 38 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
ВТБ Лизинг 60 1
Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 141 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 1
Barclays 119 1
Expedia Group 134 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 697 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии 9 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 14 1
Капитал Лайф 8 1
Promo.ru 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10140 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3270 7
Судебная власть - Judicial power 2192 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4087 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2617 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2190 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 738 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2570 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 512 2
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 1
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Совет судей Российской Федерации 13 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 14 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 394 1
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Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 201 1
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 1
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