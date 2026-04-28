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Microsoft .NET Framework Microsoft .NET Core Microsoft .NET CLR Microsoft Common Language Runtime модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом 

Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом 

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28.04.2026 Microsoft срочно обновляет ASP.NET из-за ошибки с шифрованием

Внеплановая работа над ошибками Ошибка в криптографических API фреймворка ASP.NET вынудила корпорацию Microsoft выпустить внеплановые патчи. Успешная эксплуатация уязвимости, отслеживаемой под индексом CVE-2026-40372, могла наделять неаутентифицированных атакующих ма
17.05.2024 ГК «Солар»: азиатская группировка Obstinate Mogwai использует уязвимость десятилетней давности в целевых атаках на российские компании

ai в инфраструктуре телеком-оператора. В атаке хакеры использовали старую, но не полностью устраненную вендором уязвимость десериализации в параметре ViewState (управляет состоянием веб-страниц среды ASP.NET, разработанной Microsoft). Она позволяет выполнять любые действия в атакованной системе – на сервере электронной почты Microsoft Exchange или веб-странице на базе ASP.NET. При эт
27.02.2020 «Барс груп» переводит «Своды» на .NET Core 3.1

няя компания Национального Центра Информатизации, выпустила новую версию своего самого тиражируемого решения для сбора отчетности – «Своды» 4.0. Отличительной чертой новой версии является переход на .NET Core 3.1, который позволяет работать с различными операционными системами на web-серверах приложений, в том числе, и на операционных системах на основе ядра Linux. Также поддерживается рабо
25.08.2017 Red Hat оптимизирует переносимость приложений в гибридных средах с использованием .NET Core 2.0

Red Hat объявила о планах обеспечить поддержку .NET Core 2.0, новейшей версии одноименного проекта с отрытым кодом, в рамках своего семейства
24.02.2012 Бета-версии Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5 выйдут 1 марта

soft объявила о дате выхода бета-версий своих ключевых продуктов для разработки Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5. Они станут доступны для скачивания 1 марта 2012 г. в центре загрузок для п
12.04.2010 Microsoft Visual Studio 2010 и .NET Framework 4 уже в России

icrosoft объявила о выходе новой версии платформы разработки Visual Studio 2010 и среды выполнения .NET Framework 4. Эти технологии призваны упростить весь процесс разработки, предоставляя необ
19.11.2009 Microsoft реализует концепцию «три экрана и облако» на базе Windows Azure

Боб Муглиа. – Благодаря этой конвергенции разработчики могут использовать традиционные технологии .NET Framework и Visual Studio совместно с дополнительными инструментами (такими, как Eclipse)
13.11.2009 Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET»

ET 4.5», - новая версия русскоязычного сайта сообщества разработчиков проектов на основе платформы .NET Framework – beta.gotdotnet.ru. Сегодня на сайте насчитывается 50 тыс. пользователей, 1,5

20.10.2009 Вышли вторые бета-версии Visual Studio 2010 и.NET Framework 4

ft объявила о доступности вторых бета-версий среды программирования Visual Studio 2010 и платформы .NET Framework 4 для подписчиков MSDN. Широкому кругу разработчиков бета-версии этих продуктов
09.06.2009 Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET 4.0»

Компания «1С-Битрикс» объявила о выпуске новой версии системы управления веб-проектами на платформе ASP.NET – «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET 4.0». Ключевые изменения в новой версии: существенно улучшена производительность, два новых модуля – «Блоги» и «Форумы», встроенная ORM-с
30.09.2008 Microsoft анонсировала Visual Studio 2010 и .NET Framework 4.0

ря, впервые обнародовала информацию о новых инструментах Visual Studio 2010 и платформе разработки .NET Framework 4.0. Идейной основой создания Visual Studio 2010 и .NET Framework 4.0 ст
14.08.2008 Microsoft выпустила SP1 для .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008

Компания Microsoft анонсировала выпуск Service Pack 1 для продуктов .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008, спустя девять месяцев со дня их появления. Обновления
13.11.2007 Microsoft анонсировала выход Visual Studio 2008 и .NET Framework 3.5

isual Studio 2008 и представила новые решения в сфере средств разработки. Вице-президент подразделения Microsoft Developer Division, г-н С. Сомасегар (S. Somasegar) объявил, что Visual Studio 2008 и .NET Framework 3.5 будут выпущены в конце ноября 2007 года. «Ярко выраженная социальная и визуальная природа современной веб-среды кардинально изменила требования пользователей к приложениям, с

04.10.2007 Microsoft открыла исходники .Net Framework

Компания Microsoft опубликовала исходные коды библиотек среды .Net Framework по лицензии Microsoft Reference License. По словам представителей Microsoft, исходные коды .Net Framework представлены лишь для ознакомления разработчиков, их нельзя модифи
27.07.2007 «ГосЗаказ» версии 4.0 работает на базе Microsoft.NET

омпания «Норбит» (ГК ЛАНИТ) объявляет о выпуске четвертой версии электронной системы для размещения государственных и муниципальных заказов – «ГосЗаказ» версия 4.0, разработанной на основе технологий Microsoft.NET в соответствии с текущими изменениями законодательства, действующего в отношении процедуры госзакупок. Использование технологической платформы Microsoft.NET для реализации

24.01.2007 Microsoft выпустила ASP.NET AJAX 1.0

Microsoft объявила о досрочном выпуске инструментария разработки веб-приложений ASP.NET 2.0 AJAX 1.0. По заявлению компании, ввиду важности технологии было принято решение не ждать появления новой версии Visual Studio «Orcas» позднее в этом году. Бета-тестирование AJAX (As
14.11.2006 Microsoft выпустила вторую бета-версию ASP.NET AJAX 1.0

Microsoft выпустила вторую бета-версию инструментария разработки ASP.NET AJAX Extensions 1.0, ранее известного как Atlas. Пакет состоит из трёх частей: ASP.NET AJAX 1.0 Beta2 - основные компоненты, которые включают в себя клиентский и серверный функци
19.10.2006 StarSoft разработала коммерческое приложение на основе .NET Framework 3.0

лся под бета-версию технологии Microsoft WinFX, которая впоследствии была переименована в Microsoft.NET Framework 3.0. Выбор технологии был определен задачей, поставленной заказчиком: отделить

10.10.2006 Новая версия HASP HL поддерживает .NET Framework 2.0

информационной безопасности и средств защиты программного обеспечения Aladdin реализовал поддержку .NET Framework 2.0 в последней версии утилиты для автоматической защиты HASP HL Envelope. Элек
22.02.2005 В .Net Framework найдена уязвимость

В платформе .Net Framework найдена уязвимость, позволяющая удаленному пользователю произвести XSS-нападение (межсайтовый скриптинг, вставка HTML-кода) и получить доступ к данным пользователей. Уязвимость су
17.11.2003 В России прошел самый массовый день разработчиков Borland

ванию законченной линейки продуктов компании для разработки ПО", - сказал Дэвид Интерсимон. Одновременно, он особо отметил то, что компания не только активно оказывает поддержку инициативе Microsoft .NET Framework, но и продолжает поддерживать в полной мере Java, выпуская для нее все новые средства полного цикла разработки. По словам Людовика Невью, компания на протяжении всех лет существов
06.11.2003 Borland анонсировал среду Delphi 8 для .NET

Borland объявил о выпуске Borland Delphi 8 для Microsoft .NET Framework. Задача новой версии - дать возможность разработчикам, пользующимся средой Delphi, создавать программные средства на основе .NET Framework и переносить программы, написанны
11.09.2003 Borland упрощает создание систем под Microsoft .NET Framework

Borland объявил о выпуске Borland Together Edition для Microsoft Visual Studio .NET - независимой интегрированной системы проектирования и UML-моделирования для Microsoft .NET Framework, призванной одновременно объединить архитекторов и разработчиков корпоративных программных систем при помощи разработанной подразделением Borland Together принципиально новой техн
29.08.2003 Microsoft представил концепцию развития Visual Studio .NET и Microsoft .NET

рафик выпуска будущих версий своей флагманской платформы разработки Visual Studio .NET и Microsoft .NET Framework. Помимо этого, корпорация также объявила о запуске программы Microsoft Visual S
27.05.2003 Скоро выйдет аналог Microsoft .NET framework с открытым кодом

. Представленный еще в июле 2001 года, этот проект нацелен на создание среды запуска для Microsoft .NET framework в различных ОС, включая Linux, Mac OS X, Windows и Unix. Предлагая набор инстру
19.05.2003 Шведское ПО конвертирует таблицы Excel в HTML, Java, ASP.NET и J2ME

ыть конвертированы в веб-страницы с расчетными функциями. Окончательная версия ПО позволяет перевести данные и формулы в файл формата HTML со скриптами JavaScript. Однако, конвертирование на Java или ASP.NET возможно только в бета-версии программы. ExcelEverywhere оптимизирован для версии Micro Edition языка Java, что будет крайне полезно для пользователей мобильных устройств и приставок дл
21.03.2003 Microsoft представил .NET Compact Framework

Microsoft официально представил технологию .NET Compact Framework, мобильный компонент технологии .NET. Инструментарий Compact Framework будет включен в Microsoft Visual Studio .NET 2003 для того, чтобы вдохновить программистов на разраб
03.02.2003 Borland выпускает среду разработки, позволяющую использовать MS .NET Framework

ает новую интегрированную среду разработчика (IDE), позволяющую использовать возможности Microsoft .NET Framework, во втором квартале этого года. Приложение, разработанное компанией, является п
04.12.2002 Microsoft изменил лицензии на Windows .NET Server 2003

Компания Microsoft выпустила лицензионные изменения, которые вступят в действие с апреля 2003 года одновременно с началом поставок ОС Windows .NET Server 2003. Пользователи получат выгоду при выборе лицензии доступа клиента client-access licences (CAL) на новых условиях, отметил продакт-менеджер подразделения Windows-серверов
18.09.2002 Microsoft выпускает инструментарий для разработчиков мобильных .NET-приложений

Microsoft Inc. выпустила вторую тестовую версию своего ПО .NET Compact Framework, позволяющего .NET-приложениям работать на КПК. Также компания начала р
30.07.2002 Microsoft интегрирует базы данных Oracle и SQL Server на основе .Net

ет новую технологию интеграции баз данных для разработчиков, применяющих технологию Microsoft .NET .NET Framework Data Provider for Oracle позволяет создавать более быстрые, масштабируемые и на
23.07.2002 Microsoft анонсирует новые версии .Net Framework

Корпорация Microsoft в ближайшее время приступит к работе над новой версией операционной среды .Net Framework, позволяющей осуществлять разработку и управление веб-сервисами. Версия .Net Framework 2.0 под кодовым названием Whidbey поступит в продажу в следующем году - работа над ее
20.03.2002 Microsoft представила вторую бета-версию Visual J# .NET

румент для разработчиков, использующих Java при создании приложений и сервисов на основе Microsoft .NET Framework. Visual J# .NET является еще одним языком, дополняющим семейство более чем 20 у
05.03.2002 Microsoft опять отложила выпуск Windows .NET Server

По заявлению компании Microsoft, распространение Windows .NET Server, преемника операционной системы Windows 2000 Server, откладывается, по крайней мере, до второй половины 2002 года. Теперь компания планирует выпустить последнюю версию для т
02.07.1999 Tellabs объявила о покупке NetCore Systems за $575 млн

Tellabs, один из крупнейших производителей сетевого оборудования, объявил о намерении купить NetCore Systems за $575 млн. Сделка поможет Tellabs в строительстве сетей нового типа, предназначенных для передачи объединенных голосовых, видео и информационных сообщений.

Публикаций - 390, упоминаний - 478

Microsoft .NET Framework и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 277
Oracle Corporation 7074 42
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Intel Corporation 12811 19
9594 16
Google LLC 12690 14
Microsoft Corporation - GitHub 1075 13
1С-Битрикс - Bitrix 675 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 10
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 10
OpenText - Micro Focus - Novell 880 9
HP Inc. 5883 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Nginx - Энджайникс 209 8
SAP SE 5601 7
БАРС Груп 579 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Dell EMC 5180 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 6
CA Technologies - Computer Associates 392 6
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 6
Stimulsoft - Стимулсофт 17 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Крок - Croc 1964 5
Red Hat 1378 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 5
JetBrains 86 5
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 32 4
Samsung Electronics 11065 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Cisco Systems 5372 4
X Corp - Twitter 2938 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 10
Superjob - Суперджоб 858 4
Сбер - СберАвто 38 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Спортмастер - Sportmaster 201 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Airbnb 101 2
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 10 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 1
Силовые машины 166 1
Родник 91 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
RayСomShipping AB 1 1
Meta Group 54 1
Резонанс НПП 407 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 1
Promo.ru 37 1
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