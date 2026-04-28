Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом 

Microsoft срочно обновляет ASP.NET из-за ошибки с шифрованием Внеплановая работа над ошибками Ошибка в криптографических API фреймворка ASP.NET вынудила корпорацию Microsoft выпустить внеплановые патчи. Успешная эксплуатация уязвимости, отслеживаемой под индексом CVE-2026-40372, могла наделять неаутентифицированных атакующих ма

ГК «Солар»: азиатская группировка Obstinate Mogwai использует уязвимость десятилетней давности в целевых атаках на российские компании ai в инфраструктуре телеком-оператора. В атаке хакеры использовали старую, но не полностью устраненную вендором уязвимость десериализации в параметре ViewState (управляет состоянием веб-страниц среды ASP.NET, разработанной Microsoft). Она позволяет выполнять любые действия в атакованной системе – на сервере электронной почты Microsoft Exchange или веб-странице на базе ASP.NET. При эт

«Барс груп» переводит «Своды» на .NET Core 3.1 няя компания Национального Центра Информатизации, выпустила новую версию своего самого тиражируемого решения для сбора отчетности – «Своды» 4.0. Отличительной чертой новой версии является переход на .NET Core 3.1, который позволяет работать с различными операционными системами на web-серверах приложений, в том числе, и на операционных системах на основе ядра Linux. Также поддерживается рабо

Red Hat оптимизирует переносимость приложений в гибридных средах с использованием .NET Core 2.0 Red Hat объявила о планах обеспечить поддержку .NET Core 2.0, новейшей версии одноименного проекта с отрытым кодом, в рамках своего семейства

Бета-версии Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5 выйдут 1 марта soft объявила о дате выхода бета-версий своих ключевых продуктов для разработки Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5. Они станут доступны для скачивания 1 марта 2012 г. в центре загрузок для п

Microsoft Visual Studio 2010 и .NET Framework 4 уже в России icrosoft объявила о выходе новой версии платформы разработки Visual Studio 2010 и среды выполнения .NET Framework 4. Эти технологии призваны упростить весь процесс разработки, предоставляя необ

Microsoft реализует концепцию «три экрана и облако» на базе Windows Azure Боб Муглиа. – Благодаря этой конвергенции разработчики могут использовать традиционные технологии .NET Framework и Visual Studio совместно с дополнительными инструментами (такими, как Eclipse)

Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET» ET 4.5», - новая версия русскоязычного сайта сообщества разработчиков проектов на основе платформы .NET Framework – beta.gotdotnet.ru. Сегодня на сайте насчитывается 50 тыс. пользователей, 1,5

Вышли вторые бета-версии Visual Studio 2010 и.NET Framework 4 ft объявила о доступности вторых бета-версий среды программирования Visual Studio 2010 и платформы .NET Framework 4 для подписчиков MSDN. Широкому кругу разработчиков бета-версии этих продуктов

Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET 4.0» Компания «1С-Битрикс» объявила о выпуске новой версии системы управления веб-проектами на платформе ASP.NET – «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET 4.0». Ключевые изменения в новой версии: существенно улучшена производительность, два новых модуля – «Блоги» и «Форумы», встроенная ORM-с

Microsoft анонсировала Visual Studio 2010 и .NET Framework 4.0 ря, впервые обнародовала информацию о новых инструментах Visual Studio 2010 и платформе разработки .NET Framework 4.0. Идейной основой создания Visual Studio 2010 и .NET Framework 4.0 ст

Microsoft выпустила SP1 для .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008 Компания Microsoft анонсировала выпуск Service Pack 1 для продуктов .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008, спустя девять месяцев со дня их появления. Обновления

Microsoft анонсировала выход Visual Studio 2008 и .NET Framework 3.5 isual Studio 2008 и представила новые решения в сфере средств разработки. Вице-президент подразделения Microsoft Developer Division, г-н С. Сомасегар (S. Somasegar) объявил, что Visual Studio 2008 и .NET Framework 3.5 будут выпущены в конце ноября 2007 года. «Ярко выраженная социальная и визуальная природа современной веб-среды кардинально изменила требования пользователей к приложениям, с

Microsoft открыла исходники .Net Framework Компания Microsoft опубликовала исходные коды библиотек среды .Net Framework по лицензии Microsoft Reference License. По словам представителей Microsoft, исходные коды .Net Framework представлены лишь для ознакомления разработчиков, их нельзя модифи

«ГосЗаказ» версии 4.0 работает на базе Microsoft.NET омпания «Норбит» (ГК ЛАНИТ) объявляет о выпуске четвертой версии электронной системы для размещения государственных и муниципальных заказов – «ГосЗаказ» версия 4.0, разработанной на основе технологий Microsoft.NET в соответствии с текущими изменениями законодательства, действующего в отношении процедуры госзакупок. Использование технологической платформы Microsoft.NET для реализации

Microsoft выпустила ASP.NET AJAX 1.0 Microsoft объявила о досрочном выпуске инструментария разработки веб-приложений ASP.NET 2.0 AJAX 1.0. По заявлению компании, ввиду важности технологии было принято решение не ждать появления новой версии Visual Studio «Orcas» позднее в этом году. Бета-тестирование AJAX (As

Microsoft выпустила вторую бета-версию ASP.NET AJAX 1.0 Microsoft выпустила вторую бета-версию инструментария разработки ASP.NET AJAX Extensions 1.0, ранее известного как Atlas. Пакет состоит из трёх частей: ASP.NET AJAX 1.0 Beta2 - основные компоненты, которые включают в себя клиентский и серверный функци

StarSoft разработала коммерческое приложение на основе .NET Framework 3.0 лся под бета-версию технологии Microsoft WinFX, которая впоследствии была переименована в Microsoft.NET Framework 3.0. Выбор технологии был определен задачей, поставленной заказчиком: отделить

Новая версия HASP HL поддерживает .NET Framework 2.0 информационной безопасности и средств защиты программного обеспечения Aladdin реализовал поддержку .NET Framework 2.0 в последней версии утилиты для автоматической защиты HASP HL Envelope. Элек

В .Net Framework найдена уязвимость В платформе .Net Framework найдена уязвимость, позволяющая удаленному пользователю произвести XSS-нападение (межсайтовый скриптинг, вставка HTML-кода) и получить доступ к данным пользователей. Уязвимость су

В России прошел самый массовый день разработчиков Borland ванию законченной линейки продуктов компании для разработки ПО", - сказал Дэвид Интерсимон. Одновременно, он особо отметил то, что компания не только активно оказывает поддержку инициативе Microsoft .NET Framework, но и продолжает поддерживать в полной мере Java, выпуская для нее все новые средства полного цикла разработки. По словам Людовика Невью, компания на протяжении всех лет существов

Borland анонсировал среду Delphi 8 для .NET Borland объявил о выпуске Borland Delphi 8 для Microsoft .NET Framework. Задача новой версии - дать возможность разработчикам, пользующимся средой Delphi, создавать программные средства на основе .NET Framework и переносить программы, написанны

Borland упрощает создание систем под Microsoft .NET Framework Borland объявил о выпуске Borland Together Edition для Microsoft Visual Studio .NET - независимой интегрированной системы проектирования и UML-моделирования для Microsoft .NET Framework, призванной одновременно объединить архитекторов и разработчиков корпоративных программных систем при помощи разработанной подразделением Borland Together принципиально новой техн

Microsoft представил концепцию развития Visual Studio .NET и Microsoft .NET рафик выпуска будущих версий своей флагманской платформы разработки Visual Studio .NET и Microsoft .NET Framework. Помимо этого, корпорация также объявила о запуске программы Microsoft Visual S

Скоро выйдет аналог Microsoft .NET framework с открытым кодом . Представленный еще в июле 2001 года, этот проект нацелен на создание среды запуска для Microsoft .NET framework в различных ОС, включая Linux, Mac OS X, Windows и Unix. Предлагая набор инстру

Шведское ПО конвертирует таблицы Excel в HTML, Java, ASP.NET и J2ME ыть конвертированы в веб-страницы с расчетными функциями. Окончательная версия ПО позволяет перевести данные и формулы в файл формата HTML со скриптами JavaScript. Однако, конвертирование на Java или ASP.NET возможно только в бета-версии программы. ExcelEverywhere оптимизирован для версии Micro Edition языка Java, что будет крайне полезно для пользователей мобильных устройств и приставок дл

Microsoft представил .NET Compact Framework Microsoft официально представил технологию .NET Compact Framework, мобильный компонент технологии .NET. Инструментарий Compact Framework будет включен в Microsoft Visual Studio .NET 2003 для того, чтобы вдохновить программистов на разраб

Borland выпускает среду разработки, позволяющую использовать MS .NET Framework ает новую интегрированную среду разработчика (IDE), позволяющую использовать возможности Microsoft .NET Framework, во втором квартале этого года. Приложение, разработанное компанией, является п

Microsoft изменил лицензии на Windows .NET Server 2003 Компания Microsoft выпустила лицензионные изменения, которые вступят в действие с апреля 2003 года одновременно с началом поставок ОС Windows .NET Server 2003. Пользователи получат выгоду при выборе лицензии доступа клиента client-access licences (CAL) на новых условиях, отметил продакт-менеджер подразделения Windows-серверов

Microsoft выпускает инструментарий для разработчиков мобильных .NET-приложений Microsoft Inc. выпустила вторую тестовую версию своего ПО .NET Compact Framework, позволяющего .NET-приложениям работать на КПК. Также компания начала р

Microsoft интегрирует базы данных Oracle и SQL Server на основе .Net ет новую технологию интеграции баз данных для разработчиков, применяющих технологию Microsoft .NET .NET Framework Data Provider for Oracle позволяет создавать более быстрые, масштабируемые и на

Microsoft анонсирует новые версии .Net Framework Корпорация Microsoft в ближайшее время приступит к работе над новой версией операционной среды .Net Framework, позволяющей осуществлять разработку и управление веб-сервисами. Версия .Net Framework 2.0 под кодовым названием Whidbey поступит в продажу в следующем году - работа над ее

Microsoft представила вторую бета-версию Visual J# .NET румент для разработчиков, использующих Java при создании приложений и сервисов на основе Microsoft .NET Framework. Visual J# .NET является еще одним языком, дополняющим семейство более чем 20 у

Microsoft опять отложила выпуск Windows .NET Server По заявлению компании Microsoft, распространение Windows .NET Server, преемника операционной системы Windows 2000 Server, откладывается, по крайней мере, до второй половины 2002 года. Теперь компания планирует выпустить последнюю версию для т