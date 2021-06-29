Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Delphi
язык программирования
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 109
Delphi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11143 13
|ESET 989 4
|SAP SE 3218 3
|Samsung Electronics 5714 2
|Facebook 3767 2
|Accenture - Аксенчер 533 2
|Trimble 25 1
|Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
|iTeco - Ай-Теко 720 1
|Dr.Web - Доктор Веб 977 1
|BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
|VK - Mail.ru Group 2485 1
|Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 269 1
|Embarcadero 47 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Stoneridge-Orlaco 2 1
|Irdeto 22 1
|БайтЭрг 24 1
|Цифра ГК 116 1
|Вист Групп - Vist Group 32 1
|Aquarius - Аквариус 209 1
|MSI - Micro-Star International 279 1
|GitHub 412 1
|1С 3770 1
|Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
|SEC Consult Services 931 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
|ELMA 106 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 6
|McDonald’s - Макдоналдс 90 2
|БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Чернов Даниил 49 1
|Малков Павел 38 1
|Березкин Григорий 28 1
|Артыкбаев Марат 1 1
|Ахломов Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766664, в очереди разбора - 670349.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766664, в очереди разбора - 670349.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru