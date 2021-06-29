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Delphi
язык программирования


29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 2
10.06.2021 «Единый накопительный пенсионный фонд» применяет Solar appScreener для повышения безопасности оказания цифровых услуг 1
06.04.2021 Новый банковский троян Janeleiro атаковал корпоративных пользователей в Бразилии 1
21.01.2021 Хитроумный троян Vadokrist воровал и блокировал доступ к банковским аккаунтам в Бразилии 1
16.07.2020 Solar appScreener «научился» тестировать приложения на уязвимости согласно требованиям ЦБ 1
28.05.2020 Перепись россиян пройдет на ПК с Windows и зарубежными чипами за 550 миллионов 1
25.05.2020 ELMA RPA: новая система роботизации бизнес-процессов 1
26.11.2019 Грабительское ПО атакует любителей McDonald’s 1
19.11.2019 Eset: новый банковский троян распространяется через рекламу McDonald’s 1
08.08.2019 Eset: банковский троян Amavaldo использует снимки экрана для хищения информации 1
15.04.2019 Роботизированные «БЕЛАЗы» будут работать в Хакасии 1
15.10.2018 Eset: банковский троян DanaBot атакует европейских пользователей 1
04.12.2017 Фонд соцстрахования заплатит за свою ГИС на 350 млн руб. больше, чем ему предлагают 1
12.07.2017 Solar Security представила новую версию сканера кода Solar inCode 1
17.03.2017 «Доктор Веб»: расшифровка файлов, зашифрованных Trojan.Encoder.10465, возможна 1
22.02.2017 Eset раскрыл детали кибератак на российские компании 1
17.01.2017 Embarcadero объявила о поддержке Windows 10 Desktop Bridge в RAD Studio 1
13.05.2016 Embarcadero выпустила RAD-сервер для создания back-end-сервисов на Delphi и C++ 3
19.04.2016 Embarcadero выпустила обновление для RAD Studio, C++Builder и Delphi 2
15.12.2015 «Объединенное Кредитное Бюро» запустило «Скоринг Благонадежности» 1
19.11.2015 Microsoft сделала открытыми инструменты разработки облачных и веб-приложений 1
31.08.2015 Embarcadero выпустила платформу для быстрой разработки приложений RAD Studio 10 Seattle 2
30.07.2015 Embarcadero анонсировала покупку Raize Components и выпустила два новых продукта для разработчиков 5
02.03.2015 Embarcadero проведет конкурс по созданию кроссплатформенных приложений на Delphi и C++ 2
22.01.2015 Embarcadero интегрирует Castalia для Delphi и набор инструментов Usertility в RAD Studio 3
12.09.2014 Жизнь в информационной безопасности: Противостояние новым и нестандартным угрозам 1
04.09.2014 Жизнь в информационной безопасности: Противостояние новым и нестандартным угрозам 1
02.09.2014 Embarcadero выпустила RAD Studio XE7 1
22.08.2014 Жизнь в информационной безопасности: Противостояние новым и нестандартным угрозам 1
29.07.2014 «Доктор Веб» поможет расшифровать файлы жертвам новых модификаций Trojan.Encoder.293 1
15.04.2014 Embarcadero выпустила RAD Studio XE6 с расширенной поддержкой Android 1
11.09.2013 Embarcadero выпустила RAD Studio XE5 с поддержкой Android и iOS 1
27.08.2013 Luxoft в Германии возглавит эксперт из автомобильной отрасли 1
21.06.2013 Число жертв троянов-шифровальщиков заметно возросло 1
19.06.2013 Volvo узаконила в России чип-тюнинг популярных моделей 1
04.04.2013 Embarcadero: американская компания с русским характером 18
01.03.2013 Embarcadero начала поставки FireDAC — библиотеки для доступа к корпоративным данным с различных устройств 2
05.02.2013 Abbyy PassportReader SDK научился обрабатывать ID-документы стран СНГ 1
05.02.2013 Embarcadero приобрела технологию доступа к данным для разработчиков приложений от DA-Soft 1
24.10.2012 Банки стремительно наращивают ИТ-персонал 1

Публикаций - 65, упоминаний - 109

Delphi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 13
ESET 989 4
SAP SE 3218 3
Samsung Electronics 5714 2
Facebook 3767 2
Accenture - Аксенчер 533 2
Trimble 25 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 269 1
Embarcadero 47 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Stoneridge-Orlaco 2 1
Irdeto 22 1
БайтЭрг 24 1
Цифра ГК 116 1
Вист Групп - Vist Group 32 1
Aquarius - Аквариус 209 1
MSI - Micro-Star International 279 1
GitHub 412 1
3770 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
SEC Consult Services 931 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
ELMA 106 1
HeadHunter Group - HH Group 336 6
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство Республики Казахстан - ЕНПФ - Единый накопительный пенсионный фонд 1 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 8
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 3
Microsoft Windows приложения 105 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
ОУД - оценочный уровень доверия 5 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Kubernetes 307 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 41 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 1
Microsoft Windows API 68 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Google Android 10751 16
Apple iOS 5742 15
Microsoft Windows 10 6670 12
Java - Язык программирования 1179 10
Apple macOS X 905 6
Apple macOS 930 5
SQL - Язык программирования 434 5
Embarcadero C++Builder 15 4
JavaScript - Язык программирования 633 3
Microsoft Windows 854 2
Google Chrome - браузер 1118 2
SAP Sybase 77 2
Node.js - программная платформа 58 2
Microsoft SQL Server 798 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Linux OS 4272 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Office 1948 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 1
Embarcadero RAD Studio 16 1
БелАЗ-7513R - Карьерные роботизированные самосвалы - беспилотный самосвал 3 1
Microsoft Visual FoxPro 8 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 115 1
ELMA RPA 4 1
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 9 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 9 1
Microsoft Office Home and Business 1 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 20 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 13 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Microsoft Outlook 650 1
C++ - Язык программирования 284 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
Microsoft Edge - Браузер 990 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
Мельникова Анастасия 166 1
Чернов Даниил 49 1
Малков Павел 38 1
Березкин Григорий 28 1
Артыкбаев Марат 1 1
Ахломов Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 7
Германия - Федеративная Республика 3664 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Бразилия - Федеративная Республика 1131 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Европа 3781 3
Украина 3389 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 2
Латинская Америка 725 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Европа Западная 618 1
Россия - Республика Хакасия - Черногорск 11 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Япония 2808 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - Республика Хакасия 251 1
Австрия - Австрийская Республика 529 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Россия - Республика Крым 626 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Всероссийская перепись населения 31 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
CNews - Auto.CNews 50 1
Школа новых технологий 19 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766664, в очереди разбора - 670349.
Создано именных указателей - 46354.
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