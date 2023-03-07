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Embarcadero
Компания Embarcadero Technologies производит средства для администрирования, создания баз данных и приложений, работающих с базами данных, для платформ Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase и MySQL. Линейка продуктов вендора востребована разработчиками приложений, а также специалистами, работающими в области баз данных.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|07.03.2023
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Softline возобновила продажи продуктов Embarcadero Technologies в России
обеспечения для создания средств управления базами данных и самих баз данных. Программные продукты Embarcadero, а также их новые версии представлены в каталоге store.softline.ru. Компания E
|24.03.2017
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RAD Studio 10.2 делает доступной разработку для Linux и поддержку Multi-tenancy для RAD Server
roid, iOS, macOS, и конечно, Windows”, – сказал Марко Канту (Marco Cantu), менеджер по RAD Studio в Embarcadero. - Мы рады помочь пользователям снизить серверные затраты путем простой перекомпи
|17.01.2017
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Embarcadero объявила о поддержке Windows 10 Desktop Bridge в RAD Studio
AD Studio дает возможность разработчикам быстро собрать имеющийся код приложений для Windows Store, Embarcadero обеспечивает самый быстрый путь на рынок к сотням миллионов пользователей Windows
|13.05.2016
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Embarcadero выпустила RAD-сервер для создания back-end-сервисов на Delphi и C++
Компания Embarcadero Technologies (недавно вошедшая в Idera), поставщик программных решений для разраб
|19.04.2016
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Embarcadero выпустила обновление для RAD Studio, C++Builder и Delphi
Компания Embarcadero Technologies (недавно приобретенная компанией Idera), поставщик программных решен
|31.08.2015
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Embarcadero выпустила платформу для быстрой разработки приложений RAD Studio 10 Seattle
hnologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, объявила о выпуске Embarcadero RAD Studio 10 Seattle — последней версии платформы для быстрой разработки приложе
|30.07.2015
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Embarcadero анонсировала покупку Raize Components и выпустила два новых продукта для разработчиков
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
|28.04.2015
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Embarcadero выпустила новую версию решения для работы с данными ER/Studio XE7
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
|02.03.2015
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Embarcadero проведет конкурс по созданию кроссплатформенных приложений на Delphi и C++
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
|22.01.2015
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Embarcadero интегрирует Castalia для Delphi и набор инструментов Usertility в RAD Studio
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
|18.09.2014
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Embarcadero выпустила новую версию набора инструментов для работы с базами данных
Компания Embarcadero Technologies, производитель программных решений для разработки приложений и баз д
|02.09.2014
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Embarcadero выпустила RAD Studio XE7
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
|15.04.2014
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Embarcadero выпустила RAD Studio XE6 с расширенной поддержкой Android
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
|19.02.2014
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Embarcadero обновила инструменты для работы с базами данных XE5
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
|12.12.2013
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Embarcadero оснастила C++Builder XE5 поддержкой iOS
Компания Embarcadero Technologies, поставщик средств разработки для приложений и баз данных, анонсиров
|24.09.2013
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Вышла Embarcadero Connect — новая платформа для управления метаданными
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработчиков прикладных программ
|11.09.2013
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Embarcadero выпустила RAD Studio XE5 с поддержкой Android и iOS
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
|22.04.2013
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Embarcadero выпустила набор средств разработки нативных приложений для различных устройств
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
|04.04.2013
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Embarcadero: американская компания с русским характером
CNews: Какова доля России в глобальном бизнесе Embarcadero? Кирилл Раннев: Начну с того, что в 2007 году компания Embarcadero сделала IPO наоборот – снова стала частной, а частная компания может официально не публиковать данные о раз
|19.03.2013
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Embarcadero выпустила комплексную платформу для управления корпоративными данными
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
|01.03.2013
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Embarcadero начала поставки FireDAC — библиотеки для доступа к корпоративным данным с различных устройств
Компания Embarcadero Technologies, производитель средств разработки приложений и баз данных, объявила
|05.02.2013
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Embarcadero приобрела технологию доступа к данным для разработчиков приложений от DA-Soft
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программного обеспечения для создания приложений и баз да
|23.01.2013
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Embarcadero ER/Studio XE3 помогает более точно интерпретировать большие объемы данных
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки и приложений баз данны
|11.12.2012
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Embarcadero выпустила новую платформу разработки ПО для нескольких устройств на C++
Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
|12.09.2012
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Вышел Embarcadero HTML5 Builder — инструмент разработки мобильных приложений для различных платформ
Компания Embarcadero Technologies объявила о выходе HTML5 Builder — нового инструмента разработки моби
|10.02.2012
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Embarcadero увеличила продажи Delphi и C++ за год на 54%
Компания Embarcadero Technologies, производитель программных средств для разработки приложений и баз д
|09.12.2011
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Embarcadero предлагает бесплатную платформу для быстрого доступа к ПО
Компания Embarcadero Technologies, производитель программного обеспечения для разработки баз данных и
|05.09.2011
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Embarcadero выпустила FireMonkey — платформу для создания приложений нового поколения
Компания Embarcadero Technologies выпустила FireMonkey — платформу для разработки приложений, использу
|03.03.2011
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Embarcadero выпустила PowerStudio for SQL Server: набор ПО для работы с базами данных
Компания Embarcadero объявила о выпуске решения DB PowerStudio для администраторов баз данных и разработчиков, использующих SQL. DB PowerStudio for SQL Server объединяет ряд продуктов Embarcadero
|06.12.2010
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Студенты МГУ начнут работать с программными средствами Embarcadero Technologies
Компания Embarcadero Technologies передала факультету вычислительной математике и кибернетики Московск
|13.11.2010
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Embarcadero ER/Studio XE: масштабируемая среда для моделирования баз и хранилищ данных
Компания Embarcadero Technologies объявила о выходе в свет пакета инструментов ER/Studio XE для проект
|03.09.2010
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Новые версии Delphi, C++Builder и RAD Studio от Embarcadero ускоряют разработку приложений
Компания Embarcadero Technologies, поставщик инструментов для разработки приложений и работы с базами
|26.08.2010
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Новая версия средств разработки Embarcadero RAD Studio XE: видеообзор
Компания Embarcadero Technologies, поставщик инструментов для разработки приложений и работы с базами
|20.05.2010
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Embarcadero анонсировала новые продукты XE для работы с базами данных
Компания Embarcadero Technologies, поставщик инструментов для разработки приложений и работы с базами
|17.02.2010
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Новый ToolCloud обеспечивает доступ по требованию и управление продуктами Embarcadero
Компания Embarcadero представила новое решение Embarcadero ToolCloud, позволяющее более эффекти
|10.04.2009
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Embarcadero выпустил новые инструменты для оптимизации производительности Java и БД
Компания Embarcadero Technologies - поставщик инструментов для баз данных и программного обеспечения д
|19.02.2009
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Embarcadero выпустила многоплатформенный набор инструментов для разработки ПО
Компания Embarcadero Technologies объявила о выходе решения Embarcadero All-Access, предоставля
|08.12.2008
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ER/Studio 8.0: средство моделирования данных от Embarcadero
Компания Embarcadero Technologies представила ER/Studio 8.0 - новую версию средства моделирования данн
|19.09.2008
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Кирилл Раннев возглавил представительство Embarcadero в России и СНГ
Компания Embarcadero Technologies сообщила о расширении своего представительства в России и СНГ с цель
|22.01.2008
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Embarcadero анонсирует свободное инструментальное средство для BPM
Компания SoftBCom, авторизованный реселлер и дистрибьютор Embarcadero Technologies, сообщила, что Embarcadero Technologies продолжает свою подде
Embarcadero и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
|АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
|Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
|Eclipse Foundation 26 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
|Школа новых технологий 20 1
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