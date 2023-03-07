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Embarcadero

Embarcadero

Компания Embarcadero Technologies производит средства для администрирования, создания баз данных и приложений, работающих с базами данных, для платформ Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase и MySQL. Линейка продуктов вендора востребована разработчиками приложений, а также специалистами, работающими в области баз данных.

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07.03.2023 Softline возобновила продажи продуктов Embarcadero Technologies в России

обеспечения для создания средств управления базами данных и самих баз данных. Программные продукты Embarcadero, а также их новые версии представлены в каталоге store.softline.ru. Компания E
24.03.2017 RAD Studio 10.2 делает доступной разработку для Linux и поддержку Multi-tenancy для RAD Server

roid, iOS, macOS, и конечно, Windows”, – сказал Марко Канту (Marco Cantu), менеджер по RAD Studio в Embarcadero. - Мы рады помочь пользователям снизить серверные затраты путем простой перекомпи
17.01.2017 Embarcadero объявила о поддержке Windows 10 Desktop Bridge в RAD Studio

AD Studio дает возможность разработчикам быстро собрать имеющийся код приложений для Windows Store, Embarcadero обеспечивает самый быстрый путь на рынок к сотням миллионов пользователей Windows
13.05.2016 Embarcadero выпустила RAD-сервер для создания back-end-сервисов на Delphi и C++

Компания Embarcadero Technologies (недавно вошедшая в Idera), поставщик программных решений для разраб
19.04.2016 Embarcadero выпустила обновление для RAD Studio, C++Builder и Delphi

Компания Embarcadero Technologies (недавно приобретенная компанией Idera), поставщик программных решен
31.08.2015 Embarcadero выпустила платформу для быстрой разработки приложений RAD Studio 10 Seattle

hnologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, объявила о выпуске Embarcadero RAD Studio 10 Seattle — последней версии платформы для быстрой разработки приложе
30.07.2015 Embarcadero анонсировала покупку Raize Components и выпустила два новых продукта для разработчиков

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
28.04.2015 Embarcadero выпустила новую версию решения для работы с данными ER/Studio XE7

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
02.03.2015 Embarcadero проведет конкурс по созданию кроссплатформенных приложений на Delphi и C++

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
22.01.2015 Embarcadero интегрирует Castalia для Delphi и набор инструментов Usertility в RAD Studio

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
18.09.2014 Embarcadero выпустила новую версию набора инструментов для работы с базами данных

Компания Embarcadero Technologies, производитель программных решений для разработки приложений и баз д
02.09.2014 Embarcadero выпустила RAD Studio XE7

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
15.04.2014 Embarcadero выпустила RAD Studio XE6 с расширенной поддержкой Android

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
19.02.2014 Embarcadero обновила инструменты для работы с базами данных XE5

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
12.12.2013 Embarcadero оснастила C++Builder XE5 поддержкой iOS

Компания Embarcadero Technologies, поставщик средств разработки для приложений и баз данных, анонсиров
24.09.2013 Вышла Embarcadero Connect — новая платформа для управления метаданными

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработчиков прикладных программ
11.09.2013 Embarcadero выпустила RAD Studio XE5 с поддержкой Android и iOS

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
22.04.2013 Embarcadero выпустила набор средств разработки нативных приложений для различных устройств

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
04.04.2013 Embarcadero: американская компания с русским характером

CNews: Какова доля России в глобальном бизнесе Embarcadero? Кирилл Раннев: Начну с того, что в 2007 году компания Embarcadero сделала IPO наоборот – снова стала частной, а частная компания может официально не публиковать данные о раз
19.03.2013 Embarcadero выпустила комплексную платформу для управления корпоративными данными

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
01.03.2013 Embarcadero начала поставки FireDAC — библиотеки для доступа к корпоративным данным с различных устройств

Компания Embarcadero Technologies, производитель средств разработки приложений и баз данных, объявила

05.02.2013 Embarcadero приобрела технологию доступа к данным для разработчиков приложений от DA-Soft

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программного обеспечения для создания приложений и баз да
23.01.2013 Embarcadero ER/Studio XE3 помогает более точно интерпретировать большие объемы данных

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки и приложений баз данны
11.12.2012 Embarcadero выпустила новую платформу разработки ПО для нескольких устройств на C++

Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны
12.09.2012 Вышел Embarcadero HTML5 Builder — инструмент разработки мобильных приложений для различных платформ

Компания Embarcadero Technologies объявила о выходе HTML5 Builder — нового инструмента разработки моби
10.02.2012 Embarcadero увеличила продажи Delphi и C++ за год на 54%

Компания Embarcadero Technologies, производитель программных средств для разработки приложений и баз д
09.12.2011 Embarcadero предлагает бесплатную платформу для быстрого доступа к ПО

Компания Embarcadero Technologies, производитель программного обеспечения для разработки баз данных и

05.09.2011 Embarcadero выпустила FireMonkey — платформу для создания приложений нового поколения

Компания Embarcadero Technologies выпустила FireMonkey — платформу для разработки приложений, использу
03.03.2011 Embarcadero выпустила PowerStudio for SQL Server: набор ПО для работы с базами данных

Компания Embarcadero объявила о выпуске решения DB PowerStudio для администраторов баз данных и разработчиков, использующих SQL. DB PowerStudio for SQL Server объединяет ряд продуктов Embarcadero
06.12.2010 Студенты МГУ начнут работать с программными средствами Embarcadero Technologies

Компания Embarcadero Technologies передала факультету вычислительной математике и кибернетики Московск
13.11.2010 Embarcadero ER/Studio XE: масштабируемая среда для моделирования баз и хранилищ данных

Компания Embarcadero Technologies объявила о выходе в свет пакета инструментов ER/Studio XE для проект
03.09.2010 Новые версии Delphi, C++Builder и RAD Studio от Embarcadero ускоряют разработку приложений

Компания Embarcadero Technologies, поставщик инструментов для разработки приложений и работы с базами

26.08.2010 Новая версия средств разработки Embarcadero RAD Studio XE: видеообзор

Компания Embarcadero Technologies, поставщик инструментов для разработки приложений и работы с базами

20.05.2010 Embarcadero анонсировала новые продукты XE для работы с базами данных

Компания Embarcadero Technologies, поставщик инструментов для разработки приложений и работы с базами

17.02.2010 Новый ToolCloud обеспечивает доступ по требованию и управление продуктами Embarcadero

Компания Embarcadero представила новое решение Embarcadero ToolCloud, позволяющее более эффекти
10.04.2009 Embarcadero выпустил новые инструменты для оптимизации производительности Java и БД

Компания Embarcadero Technologies - поставщик инструментов для баз данных и программного обеспечения д
19.02.2009 Embarcadero выпустила многоплатформенный набор инструментов для разработки ПО

Компания Embarcadero Technologies объявила о выходе решения Embarcadero All-Access, предоставля
08.12.2008 ER/Studio 8.0: средство моделирования данных от Embarcadero

Компания Embarcadero Technologies представила ER/Studio 8.0 - новую версию средства моделирования данн
19.09.2008 Кирилл Раннев возглавил представительство Embarcadero в России и СНГ

Компания Embarcadero Technologies сообщила о расширении своего представительства в России и СНГ с цель
22.01.2008 Embarcadero анонсирует свободное инструментальное средство для BPM

Компания SoftBCom, авторизованный реселлер и дистрибьютор Embarcadero Technologies, сообщила, что Embarcadero Technologies продолжает свою подде

Публикаций - 67, упоминаний - 124

Embarcadero и организации, системы, технологии, персоны:

RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 19
Oracle Corporation 7074 16
Microsoft Corporation 25775 11
SoftBCom - СофтБиКом 16 8
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 5
Softline - Софтлайн 3743 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Teradata - Терадата 225 3
Samsung Electronics 11065 2
SAP SE 5601 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 2
Быстрые отчеты - Fast Reports - Фаст Репортс 14 1
Softkey - Софткей 215 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 37 1
ПрограмБанк 98 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
IBM Telelogic - Quality Systems & Software, QSS 15 1
ПВС - СиПроВер 2 1
SmartBear Software 1 1
Инист - Inist 37 1
TMS Software 1 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
9594 1
Synopsys - Синопсис 47 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Salesforce 498 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
OpenText - Micro Focus 122 1
MONT - МОНТ 187 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
JetBrains 86 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг - ОЗНА-Инжиниринг 8 1
Церих банк 9 1
Транснациональный банк 4 1
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 20 1
Дельта Банк 17 1
Оргбанк МБО 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Русский стандарт Банк 509 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Eclipse Foundation 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 8
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 312 7
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 484 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 346 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 78 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 4
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 372 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 4
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 3
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 3
UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 68 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Embarcadero RAD Studio 25 24
Microsoft Windows 16882 24
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 23
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 21
Apple iOS 8583 19
C/C++ - Язык программирования 894 17
Embarcadero C++Builder - Borland C++ Builder 38 16
Google Android 15244 16
IBM DB2 396 14
Embarcadero DBArtisan 13 13
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 13
SAP Sybase 292 13
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 11
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 11
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 10
Apple macOS 2419 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 8
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 6
Embarcadero All-Access 5 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 10 1938 5
Microsoft Azure 1526 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
Apple iPad 4012 4
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Microsoft Visual Studio 429 4
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 60 3
Clang - Компилятор 14 3
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Embarcadero DSAuditor 4 3
Embarcadero AnyDAC - Data Access Components - DA-Soft Tecnologies 3 3
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 53 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
Microsoft Visio - MS Visio 194 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 2
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 2
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 2
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 25
Раннев Кирилл 6 3
Попов Атанас 3 3
Дудченко Владимир 22 2
Занин Виталий 23 1
Леонов Всеволод 14 1
Лаврентьева Наталья 7 1
Тельный Андрей 4 1
DuPont Sarina - ДюПон Сарина 1 1
Степанов Георгий 1 1
Tiret Jason - Тире Джейсон 1 1
Котляров Денис 1 1
Серегина Алла 1 1
Березин Борис 2 1
Шуленин Алексей 1 1
Gallo Kevin - Галло Кевин 3 1
Millinkovich Mike - Милинкович Майк 5 1
Марчак Игорь 2 1
Thomas John - Томас Джон 5 1
Harry Brian - Харри Брайан 5 1
Milinkovich Mike - Милинкович Майк 5 1
Кузнецов Сергей 163 1
Платов Алексей 3 1
Филиппенко Михаил 2 1
Ахметшин Динар 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Европа 24964 2
Япония 13807 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - УФО - ЯНАО - Колвинское месторождение 2 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 23 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Украина 7928 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Германия - Берлин 732 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 1
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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