Softline возобновила продажи продуктов Embarcadero Technologies в России обеспечения для создания средств управления базами данных и самих баз данных. Программные продукты Embarcadero, а также их новые версии представлены в каталоге store.softline.ru. Компания E

RAD Studio 10.2 делает доступной разработку для Linux и поддержку Multi-tenancy для RAD Server roid, iOS, macOS, и конечно, Windows”, – сказал Марко Канту (Marco Cantu), менеджер по RAD Studio в Embarcadero. - Мы рады помочь пользователям снизить серверные затраты путем простой перекомпи

Embarcadero объявила о поддержке Windows 10 Desktop Bridge в RAD Studio AD Studio дает возможность разработчикам быстро собрать имеющийся код приложений для Windows Store, Embarcadero обеспечивает самый быстрый путь на рынок к сотням миллионов пользователей Windows

Embarcadero выпустила RAD-сервер для создания back-end-сервисов на Delphi и C++ Компания Embarcadero Technologies (недавно вошедшая в Idera), поставщик программных решений для разраб

Embarcadero выпустила обновление для RAD Studio, C++Builder и Delphi Компания Embarcadero Technologies (недавно приобретенная компанией Idera), поставщик программных решен

Embarcadero выпустила платформу для быстрой разработки приложений RAD Studio 10 Seattle hnologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данных, объявила о выпуске Embarcadero RAD Studio 10 Seattle — последней версии платформы для быстрой разработки приложе

Embarcadero анонсировала покупку Raize Components и выпустила два новых продукта для разработчиков Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны

Embarcadero выпустила новую версию решения для работы с данными ER/Studio XE7 Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны

Embarcadero проведет конкурс по созданию кроссплатформенных приложений на Delphi и C++ Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны

Embarcadero интегрирует Castalia для Delphi и набор инструментов Usertility в RAD Studio Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны

Embarcadero выпустила новую версию набора инструментов для работы с базами данных Компания Embarcadero Technologies, производитель программных решений для разработки приложений и баз д

Embarcadero выпустила RAD Studio XE7 Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны

Embarcadero выпустила RAD Studio XE6 с расширенной поддержкой Android Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны

Embarcadero обновила инструменты для работы с базами данных XE5 Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны

Embarcadero оснастила C++Builder XE5 поддержкой iOS Компания Embarcadero Technologies, поставщик средств разработки для приложений и баз данных, анонсиров

Вышла Embarcadero Connect — новая платформа для управления метаданными Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработчиков прикладных программ

Embarcadero выпустила RAD Studio XE5 с поддержкой Android и iOS Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны

Embarcadero выпустила набор средств разработки нативных приложений для различных устройств Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны

Embarcadero: американская компания с русским характером CNews: Какова доля России в глобальном бизнесе Embarcadero? Кирилл Раннев: Начну с того, что в 2007 году компания Embarcadero сделала IPO наоборот – снова стала частной, а частная компания может официально не публиковать данные о раз

Embarcadero выпустила комплексную платформу для управления корпоративными данными Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны

Embarcadero начала поставки FireDAC — библиотеки для доступа к корпоративным данным с различных устройств Компания Embarcadero Technologies, производитель средств разработки приложений и баз данных, объявила

Embarcadero приобрела технологию доступа к данным для разработчиков приложений от DA-Soft Компания Embarcadero Technologies, поставщик программного обеспечения для создания приложений и баз да

Embarcadero ER/Studio XE3 помогает более точно интерпретировать большие объемы данных Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки и приложений баз данны

Embarcadero выпустила новую платформу разработки ПО для нескольких устройств на C++ Компания Embarcadero Technologies, поставщик программных решений для разработки приложений и баз данны

Вышел Embarcadero HTML5 Builder — инструмент разработки мобильных приложений для различных платформ Компания Embarcadero Technologies объявила о выходе HTML5 Builder — нового инструмента разработки моби

Embarcadero увеличила продажи Delphi и C++ за год на 54% Компания Embarcadero Technologies, производитель программных средств для разработки приложений и баз д

Embarcadero предлагает бесплатную платформу для быстрого доступа к ПО Компания Embarcadero Technologies, производитель программного обеспечения для разработки баз данных и

Embarcadero выпустила FireMonkey — платформу для создания приложений нового поколения Компания Embarcadero Technologies выпустила FireMonkey — платформу для разработки приложений, использу

Embarcadero выпустила PowerStudio for SQL Server: набор ПО для работы с базами данных Компания Embarcadero объявила о выпуске решения DB PowerStudio для администраторов баз данных и разработчиков, использующих SQL. DB PowerStudio for SQL Server объединяет ряд продуктов Embarcadero

Студенты МГУ начнут работать с программными средствами Embarcadero Technologies Компания Embarcadero Technologies передала факультету вычислительной математике и кибернетики Московск

Embarcadero ER/Studio XE: масштабируемая среда для моделирования баз и хранилищ данных Компания Embarcadero Technologies объявила о выходе в свет пакета инструментов ER/Studio XE для проект

Новые версии Delphi, C++Builder и RAD Studio от Embarcadero ускоряют разработку приложений Компания Embarcadero Technologies, поставщик инструментов для разработки приложений и работы с базами

Новая версия средств разработки Embarcadero RAD Studio XE: видеообзор Компания Embarcadero Technologies, поставщик инструментов для разработки приложений и работы с базами

Embarcadero анонсировала новые продукты XE для работы с базами данных Компания Embarcadero Technologies, поставщик инструментов для разработки приложений и работы с базами

Новый ToolCloud обеспечивает доступ по требованию и управление продуктами Embarcadero Компания Embarcadero представила новое решение Embarcadero ToolCloud, позволяющее более эффекти

Embarcadero выпустил новые инструменты для оптимизации производительности Java и БД Компания Embarcadero Technologies - поставщик инструментов для баз данных и программного обеспечения д

Embarcadero выпустила многоплатформенный набор инструментов для разработки ПО Компания Embarcadero Technologies объявила о выходе решения Embarcadero All-Access, предоставля

ER/Studio 8.0: средство моделирования данных от Embarcadero Компания Embarcadero Technologies представила ER/Studio 8.0 - новую версию средства моделирования данн

Кирилл Раннев возглавил представительство Embarcadero в России и СНГ Компания Embarcadero Technologies сообщила о расширении своего представительства в России и СНГ с цель