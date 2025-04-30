Получите все материалы CNews по ключевому слову
Марчак Игорь
|30.04.2025
|Компания «Ред Софт» поддержала образовательные инициативы ГБОУ «Воробьевы горы» 1
|02.03.2015
|Embarcadero проведет конкурс по созданию кроссплатформенных приложений на Delphi и C++ 1
Марчак Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Embarcadero 66 1
|RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 1
|Samsung Electronics 10353 1
|Раннев Кирилл 6 1
|Леонов Всеволод 14 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148020 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43985 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14227 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357159, в очереди разбора - 758481.
Создано именных указателей - 173903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.