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Марчак Игорь



30.04.2025 Компания «Ред Софт» поддержала образовательные инициативы ГБОУ «Воробьевы горы» 1
02.03.2015 Embarcadero проведет конкурс по созданию кроссплатформенных приложений на Delphi и C++ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Марчак Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Embarcadero 66 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 1
Samsung Electronics 10353 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3155 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1839 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24666 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7625 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67490 1
Embarcadero RAD Studio 25 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148020 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43985 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14227 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8967 1
Ergonomics - Эргономика 1620 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 716 1
Школа новых технологий 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357159, в очереди разбора - 758481.
Создано именных указателей - 173903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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