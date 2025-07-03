В мобильном приложении «Узнай Москву» появилась 3D-панорама Воробьевых гор . Пользователи увидят, как это место менялось в течение нескольких исторических эпох, узнают, как выглядел деревянный Воробьевский дворец русских царей XVIII века, где располагалс

Компания «Ред Софт» поддержала образовательные инициативы ГБОУ «Воробьевы горы» к программного обеспечения, в течение 2024–2025 учебного года активно участвовала в развитии ИТ-образования совместно с Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы (ГБОУ) «Воробьевы горы». В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в октябре 2024 г., компанией «Ред Софт» было передано 25 лицензий на операционную систему «Ред ОС» для рабочих станций и две