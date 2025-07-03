Разделы

Москва ЮЗАО Воробьёвы горы


"Вид Москвы с Воробьевых гор", 1885 год. Художник — Аммон Владимир Федорович. "Вид Москвы с Воробьевых гор", 1885 год. Художник — Аммон Владимир Федорович.
"Воробьёвы горы" Художник — Ерёмина Татьяна Алексеевна (1912 - 1995). "Воробьёвы горы" Художник — Ерёмина Татьяна Алексеевна (1912 - 1995).
"Вид Москвы с Воробьевых гор", 1885 год. Художник — Аммон Владимир Федорович.

СОБЫТИЯ


03.07.2025 В мобильном приложении «Узнай Москву» опубликовали 3D-панорамы Воробьевых гор

В мобильном приложении «Узнай Москву» появилась 3D-панорама Воробьевых гор. Пользователи увидят, как это место менялось в течение нескольких исторических эпох, узнают, как выглядел деревянный Воробьевский дворец русских царей XVIII века, где располагалс
30.04.2025 Компания «Ред Софт» поддержала образовательные инициативы ГБОУ «Воробьевы горы»

к программного обеспечения, в течение 2024–2025 учебного года активно участвовала в развитии ИТ-образования совместно с Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы (ГБОУ) «Воробьевы горы». В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в октябре 2024 г., компанией «Ред Софт» было передано 25 лицензий на операционную систему «Ред ОС» для рабочих станций и две

17.09.2024 МТС улучшила связь на эскалаторной галерее «Воробьевы горы»

МТС обеспечила связь и скоростной мобильный интернет на эскалаторной галерее на Воробьевых горах, связывающей одноименную станцию Сокольнической линии Московского метрополит
12.09.2008 Школа высшего спортивного мастерства «Воробьевы горы» ищет ИТ-поставщиков

Экспериментальная школа высшего спортивного мастерства (ЭШВСМ) по зимним видам спорта «Воробьевы горы» объявила о проведении открытого аукциона № 32-0114722-08 на поставку офисного оборудования, вычислительной техники и программных продуктов. Всего в рамках аукциона разыгрывается
13.05.1999 Samsung анонсировала благотворительную акцию на Воробьевых горах

Корпорация Samsung Electronics объявила благотворительный забег; он начнется в 11.30 22 мая на Воробьевых горах. За каждого участника компания предполагает внести 1$ в специально созданный фонд. Средства должны быть направлены в пользу пока не названного детского лечебного учреждения Мос

