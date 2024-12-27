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ДВФУ Русский ИНТЦ Фонд развития



27.12.2024 В 2024 г. ДВФУ направил более 1 млрд руб. на решение задач технологического лидерства России 2
14.11.2022 Опытное производство и свободную таможенную зону предложат ИТ-компаниям в ИНТЦ «Русский» 3
06.10.2022 В ДВФУ запустили интеллектуальную систему для мониторинга окружающей среды 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

ДВФУ и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 1
Google LLC 11775 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 23 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Правительство Иркутской области 29 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 10 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 22 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Правительство Чеченской Республики 27 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 29 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
Путин Владимир 3171 1
Алексанин Григорий 2 1
Кулешов Денис 14 1
Коробец Борис 3 1
Саркисов Руслан 5 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
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Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 88 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 69 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 12 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Крыловский район 8 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 4
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 25 4
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
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Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
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МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 389 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 190 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
РИА Новости 917 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
РАН - Российская академия наук 1870 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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