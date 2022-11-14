Опытное производство и свободную таможенную зону предложат ИТ-компаниям в ИНТЦ «Русский»

Российские компании будут создавать прототипы новой микроэлектроники в Инновационном научно-технологическом центре (ИНТЦ) «Русский» (Приморский край). В числе планируемых льгот для резидентов центра — режим свободной таможенной зоны, который позволит существенно сократить срок разработки устройств. Об этом рассказал куратор ИТ-направления ИНТЦ, директор Института математики и компьютерных технологий ДВФУ Григорий Алексанин.

Акцент на проектирование микроэлектроники в ИНТЦ «Русский» будет сделан из-за изменения ситуации на отечественном рынке. Российские производители разместятся в будущем научно-образовательном кластере (НОК) «IT парк», где создадут собственные исследовательские центры. Об этом CNews сообщили представители Фонда развития ИНТЦ «Русский».

«Традиционно в структуре нашего рынка микроэлектроники доля российских компаний была мала. Потребность же в таких комплектующих, наоборот, велика. В текущей ситуации мы наблюдаем исход зарубежных компаний из данной ниши, она остается фактически незанятой, но востребованной», — сказал Григорий Алексанин.

Задача НОК «IT парк» — помогать компаниям внедрять инновации с последующим доведением их до коммерческого использования. Для этого в кластере разместят собственную сборочную линию, где будет организовано опытное и мелкосерийное производство. Кроме того, резиденты ИНТЦ «Русский» смогут воспользоваться научными компетенциями сотрудников ДВФУ — например, регулярно проводить специализированные исследования с привлечением профильных специалистов университета.

«Принцип, по которому будет организована работа в научно-образовательном кластере, практикуется во всем мире: мы будем привлекать на одну территорию компании одинакового профиля, но разного масштаба. Крупные игроки выступят в качестве «якорных» резидентов НОК и «поделятся» компетенциями с бизнесом поменьше — посредством совместного пользования исследовательскими центрами и выстраивания горизонтальных и партнерских связей», — сказал куратор НОК «IT парк» Григорий Алексанин.

Будущие ИТ-резиденты ИНТЦ «Русский» получат базовые льготы преференциального режима Центра: смогут не платить налог на добавленную стоимость, на прибыль и имущество, а страховые взносы для них составят 14%. Кроме того, рассматривается возможность введения в НОК «IT парк» режима свободной таможенной зоны — по аналогии с тем, что уже применяется в особой экономической зоне технико-внедренческого типа «Томск».

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«На такую территорию можно будет ввезти произведенную за рубежом деталь, изучить и проанализировать ее, исключая долгую процедуру подготовки документов. Это заметно сократит время разработки более совершенного устройства, что особенно критично на высококонкурентном рынке», — отметил Григорий Алексанин.

ИНТЦ «Русский» создан постановлением Правительства России от 18.11.2020 № 1868 по инициативе Дальневосточного федерального университета. Это территория с особым преференциальным режимом, предназначенная для развития высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке России и продвижения российских наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди основных направлений деятельности ИНТЦ — освоение ресурсов Мирового океана, развитие биофармацевтики и биотехнологий, создание новых средств взаимодействия человека с цифровым миром.

На данном этапе ведется планировка территории будущего центра — 236,20 га в шаговой доступности от кампуса ДВФУ. К 2030 г. в ИНТЦ планируется разместить более 50 крупных резидентов и 200 стартапов, организовать свыше 3500 рабочих мест.