Российский энергогигант создает программно-аппаратный комплекс для экономии электричества на подстанциях

«Россети» потратят 158 млн руб. на разработку программно-аппаратного комплекса, предназначенного для снижения энергопотребления подстанций.



ПАК для экономии

Как выяснил CNews, ПАО «Россети» создает программно-аппаратный комплекс для снижения энергопотребления подстанций. На эти цели холдинг выделил 158 млн руб.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 24 июля 2025 г. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 августа. Итоги выбора подрядчика подведут 26 августа.

Как указано в документах, актуальность проекта обусловлена проблемой значительных затрат энергии на собственные нужды подстанций (СН ПС), достигающих 5% от общих технологических потерь в сетях ЕНЭС. Хотя существующие технологии, такие как возобновляемые источники энергии (ВИЭ), рекуперация тепла трансформаторов или литий-ионные накопители, способны сократить эти расходы на 20–50%, их разрозненное применение не позволяет оценить синергетический эффект.

Паблик ВКонтакте «Россетей» «Россети» разрабатывают ПАК для снижения потребления энергии подстанциями

Ключевая проблема заключается в отсутствии модели, прогнозирующей взаимовлияние этих технологий при их комплексном внедрении.

Основными целями проекта являются разработка программно-аппаратного комплекса для управления энергосберегающими решениями в реальном времени, создание математической модели для прогнозирования совокупного эффекта от комбинации технологий и автоматизация выбора оптимальных решений для разных типов подстанций.

Ожидается, что разрабатываемый комплекс позволит снизить операционные расходы за счет сокращения потерь, унифицировать управление энергосберегающими технологиями и обосновать экономику проектов модернизации подстанций, способствуя повышению энергоэффективности всей отрасли.

Группа «Россети» — это один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, указано на сайте компании, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети «Россетей» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

Подробности разработки

Технологическую основу комплекса составят системы управления инженерными коммуникациями зданий ПС, утилизация тепла трансформаторов для обогрева, солнечные генераторы и другие ВИЭ, частотное регулирование систем охлаждения оборудования, «умные» системы обогрева, литий-ионные накопители для резервного питания и энергоэффективные трансформаторы собственных нужд (ТСН).

Указано, что при разработке ПАКа будут использоваться только российское ПО из Единого реестра (ЕРРП). Также необходима реализация совместимости с ОС «Альт» и «Р7-Офис», интеграция с АИС ОИА ПЭО для автоматизации выбора энергоэффективных решений, соответствие стандартам информационной безопасности критической инфраструктуры (КИИ), а также формирование отчетов в режиме реального времени с визуализацией структуры СН ПС.

Внедряют ИИ для снижения риска аварий

Как сообщал CNews 28 июля 2025 г. «Россети» проводят исследовательскую работу по разработке искусственного интеллекта для отслеживания и автоматизированной обработки данных мониторинга, получаемых с беспилотных воздушных судов.

Задача работ — исключить влияние человеческого фактора, ускорить и повысить точность обнаружения дефектов, уменьшить расходы на эксплуатацию и предотвратить аварии, вызванные несвоевременным выявлением проблем.

Необходимость проекта обусловлена современными реалиями в сфере энергетики. С 2020 г. дочерние компании «Россетей» активно применяют беспилотные летательные аппараты для осмотра воздушных линий электропередач. Однако существующая практика обработки данных — ручной анализ видеоматериалов операторами — имеет ряд существенных недостатков.