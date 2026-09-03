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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200518
ИКТ 15503
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Алексанин Григорий

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Fesco и ДВФУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта 1
24.05.2024 Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке 1
14.11.2022 Опытное производство и свободную таможенную зону предложат ИТ-компаниям в ИНТЦ «Русский» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Алексанин Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 221 1
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 36 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 93 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6582 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4352 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14018 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4815 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 82 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35364 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54308 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3179 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26053 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4426 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12929 1
Гузаиров Айдар 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 167219 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1458 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3215 2
Мировой океан - World Ocean 529 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1525 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3472 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3478 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1836 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1814 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1058 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3362 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34001 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 452 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6578 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58035 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11722 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1091 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1748 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1097 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1570 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 33 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 351 1
Образование в России 2927 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5809 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 215 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 101 1
АмГУ - Амурский государственный университет 11 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 6 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 274 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 186 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725124.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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