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АмГУ Амурский государственный университет
АмГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
|Хомченко Дмитрий 13 1
|Седов Владимир 12 1
|Дудкин Максим 27 1
|Рытиков Александр 5 1
|Двинина Олеся 62 1
|Гузаиров Айдар 57 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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