Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173676
ИКТ 13512
Организации 10581
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3434
Системы 25426
Персоны 74547
География 2819
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

АмГУ Амурский государственный университет



28.04.2025 «МегаФон»: приморские школьники присматриваются к медицинскому образованию 1
24.05.2024 Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке 1
29.02.2024 МТС подключила жителей микрорайонов «Подсолнухи» и «Солнечный» к гигабитному интернету 1
25.01.2022 «Мегафон» переманил вице-президента по ИТ после 20 лет работы в МТС 1
23.09.2016 «Мегафон» запустил сеть LTE-Advanced в Амурской области 1
13.01.2016 МТС: Самыми интернет-активными в Благовещенске в новогодние праздники стали студенты и курсанты 1
23.09.2013 «Маском» создала в АмГУ учебные лаборатории для подготовки специалистов по защите информации 1
05.04.2012 МТС обеспечила бесплатным Wi-Fi городские автобусы Благовещенска 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

АмГУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 4
МегаФон 9183 2
Huawei 4001 1
Intel Corporation 12282 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
ZTE Corporation 753 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 44 1
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 1
МТС - АСС - Амурская сотовая связь 7 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 89 1
InnoSTage - Инностейдж 157 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 363 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8033 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12362 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28179 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14065 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3796 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24585 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 375 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7031 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8531 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1657 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6507 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12670 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10745 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2124 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6932 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14579 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13983 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4003 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9447 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 626 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6463 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 520 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5407 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21673 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11440 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4005 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1684 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3545 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
Астрономия - Космос - Космороботы - роботы, приспособленные работать в космическом пространстве 38 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16280 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28658 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2332 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12221 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3100 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2961 1
Intel x86 - архитектура процессора 1893 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
МТС 3G-сеть 119 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 211 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Хомченко Дмитрий 13 1
Седов Владимир 12 1
Дудкин Максим 27 1
Рытиков Александр 5 1
Двинина Олеся 62 1
Гузаиров Айдар 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 5
Россия - ДФО - Амурская область 769 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2727 4
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 209 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1209 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1603 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 970 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2996 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 911 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 892 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1357 1
Чехия - Чешская Республика 1314 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2909 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 934 1
Россия - УФО - Тюменская область 1191 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1513 1
Россия - СФО - Новосибирск 4399 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1499 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1706 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 953 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1175 1
Россия - СФО - Иркутская область 1146 1
Беларусь - Белоруссия 5796 1
Армения - Республика 2313 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3132 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3186 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2983 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3056 1
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 55 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5227 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29877 2
Образование в России 2273 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10085 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5633 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19064 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2670 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8707 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1778 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 580 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2470 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5881 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3030 1
БГПУ - Благовещенский государственный педагогический университет 3 2
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 6 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 181 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356117, в очереди разбора - 758458.
Создано именных указателей - 173676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153