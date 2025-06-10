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Дудкин Максим


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «МегаФон» расширил покрытие 4G на участках автотрассы «Амур» 1
12.12.2024 Пригород Шимановска «МегаФон» подключил к 4G 1
15.11.2024 «МегаФон» расширил покрытие LTE в Шимановске и Широком 1
16.10.2024 В Амурской области «МегаФон» усилил LTE-связь 1
26.09.2024 Жители и гости Поляны на связи с «МегаФоном» 1
27.06.2024 К сезону отпусков «МегаФон» увеличил емкость сети в аэропорту Благовещенска 1
14.02.2024 «МегаФон» улучшил мобильный интернет в 100 городах и селах Приамурья 1
14.12.2023 В Приамурье 10 малых сел «Мегафон» подключил к 4G 1
14.11.2023 Интернет-скорости выросли почти для 30 тыс. жителей Амурской области 1
30.10.2023 В Свободном и Циолковском «Мегафон» улучшил связь за счет рефарминга 1
08.09.2023 В северных городах Приамурья ускорили мобильный интернет 1
09.08.2023 Сеть 4G расширили на стройплощадке Амурского ГХК 1
02.08.2023 «Мегафон» ускорил интернет для энергетиков и железнодорожников на севере Приамурья 1
07.06.2023 В селах на берегу Зеи мобильный интернет 4G стал быстрее 1
11.04.2023 «Мегафон» улучшил 4G-связь в Амурской области 1
01.03.2023 «Мегафон» модернизировал связь 4G в Новокиевском Увале Амурской области 1
12.05.2016 МТС обеспечила проектировщиков Амурского ГПЗ защищённым каналом связи 1
28.04.2016 МТС покажет жителям Приамурья в два раза больше каналов в HD-качестве 1
13.01.2016 МТС: Самыми интернет-активными в Благовещенске в новогодние праздники стали студенты и курсанты 1
25.12.2015 SIM-карты МТС мониторят коммунальщиков Приамурья 1
24.12.2015 МТС запустила сервис «Позвони Дед Морозу!» 1
25.03.2015 «Ростелеком» и МТС подключили к «оптике» крайний северо-восточный населенный пункт Приамурья 1
11.12.2014 МТС запустила сеть 4G на космодроме «Восточный» 1
23.10.2014 МТС связала филиалы «Сбербанка» в единую корпоративную сеть в Приамурье 1
03.10.2014 МТС загрузила виртуальную историю на улицы Благовещенска 1
27.03.2014 МТС объединила телемедицинской сетью районные больницы Амурской области 1
11.02.2014 МТС развивает сеть LTE в Амурской области 1
09.10.2013 МТС запустила сеть LTE в Амурской области 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Дудкин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9323 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 7
Ростелеком 9955 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 395 1
Цифровые Привычки 35 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 7 1
Международный аэропорт Благовещенск имени Н. Н. Муравьёва-Амурского 4 1
Наукоград - технопарк 145 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 179 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8676 20
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8163 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28309 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21177 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13848 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4010 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7521 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2973 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24952 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24759 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1119 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8395 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7519 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3691 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12929 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7844 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9472 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1534 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3826 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4735 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6553 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1032 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14115 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12420 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1716 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16433 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1249 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7056 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10836 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10939 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6916 2
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 403 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3824 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1516 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 526 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1795 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2962 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5895 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 311 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5465 2
Apple iOS 7983 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2803 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
МТС 3G-сеть 121 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 24 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5045 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 50 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 41 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 83 1
Земнухов Денис 20 14
Балаценко Алексей 1 1
Пастухова Елена 2 1
Россия - ДФО - Амурская область 781 27
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 213 11
Россия - РФ - Российская федерация 149593 10
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 48 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2757 6
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 55 4
Россия - ДФО - Амурская область - Сковородинский муниципальный район - Сковородино 23 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1182 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 367 2
Россия - ДФО - Амурская область - Райчихинск 12 2
Россия - ДФО - Амурская область - Магдагачинский район - Магдагачи 11 2
Россия - ДФО - Амурская область - Шимановск 24 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1732 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 949 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 255 1
Россия - Восточная Сибирь 266 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Углегорск 26 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2921 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 375 1
Россия - Владимировка 5 1
Россия - ДФО - Амурская область - Селемджинский район - Февральск 12 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1229 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1176 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 907 1
Россия - СФО - Кемеровская область 945 1
Россия - ДФО - Амурская область - Зейский район - Зея 17 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5259 1
Россия - ДФО - Амурская область - Екатеринославка 6 1
Европа 24405 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10204 6
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1781 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9107 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5682 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2486 2
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 49 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8760 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4519 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1926 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 950 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5034 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 419 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5354 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7404 1
Энергетика - Energy - Energetically 5256 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3637 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5737 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 97 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2509 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 702 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14184 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5770 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2697 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1005 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1746 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6181 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 624 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1753 1
Амурский областной краеведческий музей имени Г.С. Новикова-Даурского 1 1
АмГУ - Амурский государственный университет 8 1
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