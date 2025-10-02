Разделы

«МегаФон» запустил LTE-связь в Грязнушке Амурской области

Жители села Грязнушка в Благовещенском районе Амурской области теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона». Специалисты запустили в селе передачу данных в сети 4G на средней скорости 20 Мбит/с.

Теперь абонентам оператора доступны фильмы в онлайн кинотеатрах, они смогут быстро отправлять тяжелые файлы в мессенджерах, пользоваться с мобильных устройств цифровыми государственными и медицинскими сервисами. Вместе с тем в селе появилась и цифровая голосовая связь по технологии VoLTE, когда, не прерывая разговора, можно отправить сообщение в мессенджерах или найти нужную информацию в браузере.

«В Грязнушке проживает около 300 человек и для местных жителей зачастую мобильная связь – единственный способ общения с родными, возможность решить дистанционно бытовые вопросы. Ранее здесь наши абоненты могли общаться в сети стандарта 2G/3G. Сейчас для них открыты современные цифровые возможности, а расширение LTE-покрытия повышает уровень комфорта для сельчан, делает их жизнь комфортнее», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

