VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS)

T2 запустила VoLTE в Волгоградской области на российском оборудовании T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в Волгоградской области с применением решений российского разработчика НТЦ «Протей». С

В Санкт-Петербурге и Ленобласти стали в полтора раза чаще звонить через интернет т-Петербурге и Ленинградской области с начала 2024 г. Жители стали чаще звонить с помощью технологи VoLTE (Voice Over LTE) — доля цифровых звонков выросла в 1,5 раза и достигла 60% от всех вызо

«МегаФон»: голос красноярцев уходит в цифру Жители Красноярского края стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 78% от всех звонков в регио

Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE ператор Т2 внедрил на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую расширить возможности сети 4G. В течение октября специалисты компании пос

Т2 запустила VoLTE в Ростовской области T2, российский оператор мобильной связи, запустил в Ростовской области технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую совершать звонки в сети 4G. Благодаря сервису клиенты компании могут мгно

T2 запускает технологию VoLTE на отечественном оборудовании T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в 23 регионах присутствия, в восьми из них сервис реализован с применением решений рос

«МегаФон»: голос томичей уходит в цифру Жители Томской области стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 77% от всех звонков в регио

Абоненты «МегаФона» в Туве переходят на цифровые звонки Жители Тувы стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 75% от всех звонков в респу

МТС запустила на всей сети технологию качественной передачи речи VoLTE МТС объявила о развертывании на всей сети технологии высококачественной передачи голоса VoLTE (Voice over LTE) в федеральном масштабе – с запуском VoLTE в Нижегородской облас

Смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 97% югорчан Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилась до 72%. Вырос и ежеме

билайн развернул VoLTE на всю федеральную сеть ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия в России. В настоящий момент доля VoLT

«Билайн» развернул VoLTE на всю федеральную сеть ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия в России. Об этом CNews сообщили представ

В Удмуртии вырос интерес к цифровым звонкам В Удмуртии доля звонков с использованием технологии VoLTE достигла 68%, увеличившись за год более чем на 12 процентных пунктов. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает каждый второй абонент в регионе. К таким выводам пришли специалисты «Ме

В селах и деревнях Саратовской области стали чаще разговаривать в сети LTE современные технологии. С начала года 49% разговоров селян прошли через 4G с использованием сервиса VoLTE (Voice over LTE). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Лидирует по проникно

Более половины звонков в Воронежской области стали цифровыми Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Воронежской области увеличилась до 55%. Вырос и ежемесячный объем ци

Цифровые звонки в Петербурге поставили новый рекорд Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 71% – это на 30% больше, чем в 202

Использование VoLTE составляет треть от всего голосового трафика в сети билайна Популярность VoLTE и количество пользователей VoWiFi в сети билайна продолжает расти, доля VoLTE теперь составляет треть от всего голосового трафика. Большинство устройств с 4G поддерживают VoLTE<

Аналитика МТС: в 2023 году россияне стали в полтора раза чаще звонить в сетях LTE а, проанализировала объем переданного голосового трафика в своей сети в России на основе технологии VoLTE (передача голоса через интернет в сетях LTE) за девять месяцев 2023 г. в сравнении с те

Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернет та при совершении голосовых вызовов с начала 2023 г. Доля звонков, выполняемых с помощью технологии VoLTE (Voice Over LTE), выросла до 35% от общего голосового трафика в регионе. Об этом CNews

МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах ласти голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит брянцам одновременно звонить и пользоваться интернетом, а так

МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску стила голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит жителям этих мест одновременно звонить и пользоваться интерне

МТС запустила в Волгоградской области звонки через интернет ую связь нового поколения, которая позволит волгоградцам осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит волгоградским пользователям одновременно звонить и пользовать

Жители Карелии стали чаще совершать звонки с помощью мобильного интернета МТС объявляет о росте спроса на звонки с помощью мобильного интернета в Республике Карелия. За 2022 г/ количество пользователей технологией VoLTE, позволяющей совершать голосовые вызовы через сеть LTE, увеличилось более чем на 70%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технология VoLTE обеспечивает более быстрое соединен

«Мегафон»: мобильный трафик VoLTE в Москве и области достиг исторического максимума Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Москве и Московской области достигла 75%. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE соверша

«Мегафон» признан лидером по развитию VoLTE в России «Мегафон» лидирует по развитию технологии Voice over LTE (VoLTE) в России, следует из исследования отраслевого агентства Telecom Daily. Технология на с

«Мегафон» запустил VoLTE в международном роуминге Абоненты «Мегафона» смогут совершать звонки из-за рубежа с использованием технологии VoLTE. Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее,

«Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE Мобильный оператор «Мегафон» запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. По прогнозам компании новым стандартом голосовой связи в скором

В России начинаются продажи двух новых кнопочных 4G-телефонов Nokia. Цены ехнологий 4G. Отличительная особенность обеих новинок — передача голоса высокой четкости в сетях 4G VoLTE. Флориан Зайхе, глава компании HMD Global, сказал: «За годы лидерства на рынке кнопочны

China Mobile и Huawei выпустили решение 5G New Calling На саммите VoLTE Pro в рамках Всемирного мобильного конгресса в Шанхае корпорации China Mobile и Huawei

«Билайн» увеличил покрытие технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «Билайн» увеличил покрытие технологии VoLTE (Voice over LTE) и сделал ее более доступной для клиентов Санкт-Петербурга и Ленинградс

Каждый третий абонент «Билайн» в Москве совершает голосовые вызовы в VoLTE «Билайн» информирует о значительном росте активных пользователей услуги VoLTE в сети «Билайн» в Москве и Московской области. По итогам декабря 2020 г. более 30% клиентов оценили качество передачи звука за счет технологии HD Voice, а также возможность одновременно о

«Билайн» перешел на новую платформу Huawei для предоставления услуги VoLTE «Билайн» объявил о завершении миграции пользователей услуги VoLTE (Voice over LTE) в Москве на новую платформу Huawei. Основным преимуществом новой систе

Tele2 перезапускает VoLTE в Москве на различных устройствах Tele2 перезапустила для московских абонентов услугу передачи голоса в сетях LTE (VoLTE). Теперь преимущества этой технологии смогут ощутить владельцы широкой линейки устройст

МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая Республике Алтай технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Теперь абоненты МТС Горного Алтая могут принимать звонки на свой с

МТС запустила звонки через Wi-Fi в Тамбовской области амбовской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря Wi-Fi Calling абоненты могут совершать вызовы и принимат

МТС запустила Wi-Fi Calling и VoLTE в Карелии стившим технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling, абоненты смогут звонить и п

МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области ловской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi , а также по сети LTE — Wi-Fi Calling и VoLTE (Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling абоненты могут совершать вызовы

МТС запустила Wi-Fi Сalling в Новосибирске и области области технологии передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling, новосибирские абоненты МТС

«Билайн» запустил VoLTE в Москве и Санкт-Петербурге «Вымпелком» (бренд «Билайн») запустил сервис VoLTE (Voice over LTE) в опытную эксплуатацию. Сервис доступен на территории Москвы, Санкт-Пе