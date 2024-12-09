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VoLTE Voice over LTE Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS)

VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS)

VoLTE (Voice over LTE) - современная технология передачи голосовых данных через интернет 4G, которая обеспечивает более высокое качество передачи речи по сравнению с сетями 2G и 3G, позволяет практически мгновенно дозваниваться до собеседника и пользоваться мобильным интернетом одновременно со звонком.


09.12.2024 T2 запустила VoLTE в Волгоградской области на российском оборудовании

T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в Волгоградской области с применением решений российского разработчика НТЦ «Протей». С
04.12.2024 В Санкт-Петербурге и Ленобласти стали в полтора раза чаще звонить через интернет

т-Петербурге и Ленинградской области с начала 2024 г. Жители стали чаще звонить с помощью технологи VoLTE (Voice Over LTE) — доля цифровых звонков выросла в 1,5 раза и достигла 60% от всех вызо
20.11.2024 «МегаФон»: голос красноярцев уходит в цифру

Жители Красноярского края стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 78% от всех звонков в регио
23.10.2024 Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE

ператор Т2 внедрил на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую расширить возможности сети 4G. В течение октября специалисты компании пос
22.10.2024 Т2 запустила VoLTE в Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, запустил в Ростовской области технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую совершать звонки в сети 4G. Благодаря сервису клиенты компании могут мгно
22.10.2024 T2 запускает технологию VoLTE на отечественном оборудовании

T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в 23 регионах присутствия, в восьми из них сервис реализован с применением решений рос
09.10.2024 «МегаФон»: голос томичей уходит в цифру

Жители Томской области стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 77% от всех звонков в регио
25.09.2024 Абоненты «МегаФона» в Туве переходят на цифровые звонки

Жители Тувы стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 75% от всех звонков в респу
28.08.2024 МТС запустила на всей сети технологию качественной передачи речи VoLTE

МТС объявила о развертывании на всей сети технологии высококачественной передачи голоса VoLTE (Voice over LTE) в федеральном масштабе – с запуском VoLTE в Нижегородской облас
13.08.2024 Смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 97% югорчан

Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилась до 72%. Вырос и ежеме
27.06.2024 билайн развернул VoLTE на всю федеральную сеть

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия в России. В настоящий момент доля VoLT
27.06.2024 «Билайн» развернул VoLTE на всю федеральную сеть

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия в России. Об этом CNews сообщили представ
20.06.2024 В Удмуртии вырос интерес к цифровым звонкам

В Удмуртии доля звонков с использованием технологии VoLTE достигла 68%, увеличившись за год более чем на 12 процентных пунктов. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает каждый второй абонент в регионе. К таким выводам пришли специалисты «Ме
01.03.2024 В селах и деревнях Саратовской области стали чаще разговаривать в сети LTE

современные технологии. С начала года 49% разговоров селян прошли через 4G с использованием сервиса VoLTE (Voice over LTE). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Лидирует по проникно
27.02.2024 Более половины звонков в Воронежской области стали цифровыми

Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Воронежской области увеличилась до 55%. Вырос и ежемесячный объем ци
26.01.2024 Цифровые звонки в Петербурге поставили новый рекорд

Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 71% – это на 30% больше, чем в 202
01.12.2023 Использование VoLTE составляет треть от всего голосового трафика в сети билайна

Популярность VoLTE и количество пользователей VoWiFi в сети билайна продолжает расти, доля VoLTE теперь составляет треть от всего голосового трафика. Большинство устройств с 4G поддерживают VoLTE<
27.11.2023 Аналитика МТС: в 2023 году россияне стали в полтора раза чаще звонить в сетях LTE

а, проанализировала объем переданного голосового трафика в своей сети в России на основе технологии VoLTE (передача голоса через интернет в сетях LTE) за девять месяцев 2023 г. в сравнении с те
14.11.2023 Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернет

та при совершении голосовых вызовов с начала 2023 г. Доля звонков, выполняемых с помощью технологии VoLTE (Voice Over LTE), выросла до 35% от общего голосового трафика в регионе. Об этом CNews

09.10.2023 МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах 

ласти голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит брянцам одновременно звонить и пользоваться интернетом, а так
28.06.2023 МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску

стила голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит жителям этих мест одновременно звонить и пользоваться интерне
13.03.2023 МТС запустила в Волгоградской области звонки через интернет

ую связь нового поколения, которая позволит волгоградцам осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит волгоградским пользователям одновременно звонить и пользовать
27.02.2023 Жители Карелии стали чаще совершать звонки с помощью мобильного интернета

МТС объявляет о росте спроса на звонки с помощью мобильного интернета в Республике Карелия. За 2022 г/ количество пользователей технологией VoLTE, позволяющей совершать голосовые вызовы через сеть LTE, увеличилось более чем на 70%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технология VoLTE обеспечивает более быстрое соединен
23.01.2023 «Мегафон»: мобильный трафик VoLTE в Москве и области достиг исторического максимума

Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Москве и Московской области достигла 75%. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE соверша
01.07.2022 «Мегафон» признан лидером по развитию VoLTE в России

«Мегафон» лидирует по развитию технологии Voice over LTE (VoLTE) в России, следует из исследования отраслевого агентства Telecom Daily. Технология на с
10.02.2022 «Мегафон» запустил VoLTE в международном роуминге

Абоненты «Мегафона» смогут совершать звонки из-за рубежа с использованием технологии VoLTE. Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее,

12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE

Мобильный оператор «Мегафон» запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. По прогнозам компании новым стандартом голосовой связи в скором
15.06.2021 В России начинаются продажи двух новых кнопочных 4G-телефонов Nokia. Цены

ехнологий 4G. Отличительная особенность обеих новинок — передача голоса высокой четкости в сетях 4G VoLTE. Флориан Зайхе, глава компании HMD Global, сказал: «За годы лидерства на рынке кнопочны
04.03.2021 China Mobile и Huawei выпустили решение 5G New Calling

На саммите VoLTE Pro в рамках Всемирного мобильного конгресса в Шанхае корпорации China Mobile и Huawei

15.02.2021 «Билайн» увеличил покрытие технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

«Билайн» увеличил покрытие технологии VoLTE (Voice over LTE) и сделал ее более доступной для клиентов Санкт-Петербурга и Ленинградс
02.02.2021 Каждый третий абонент «Билайн» в Москве совершает голосовые вызовы в VoLTE

«Билайн» информирует о значительном росте активных пользователей услуги VoLTE в сети «Билайн» в Москве и Московской области. По итогам декабря 2020 г. более 30% клиентов оценили качество передачи звука за счет технологии HD Voice, а также возможность одновременно о
21.12.2020 «Билайн» перешел на новую платформу Huawei для предоставления услуги VoLTE

«Билайн» объявил о завершении миграции пользователей услуги VoLTE (Voice over LTE) в Москве на новую платформу Huawei. Основным преимуществом новой систе
26.12.2019 Tele2 перезапускает VoLTE в Москве на различных устройствах

Tele2 перезапустила для московских абонентов услугу передачи голоса в сетях LTE (VoLTE). Теперь преимущества этой технологии смогут ощутить владельцы широкой линейки устройст
27.08.2019 МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая

Республике Алтай технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Теперь абоненты МТС Горного Алтая могут принимать звонки на свой с
24.07.2019 МТС запустила звонки через Wi-Fi в Тамбовской области

амбовской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря Wi-Fi Calling абоненты могут совершать вызовы и принимат
17.06.2019 МТС запустила Wi-Fi Calling и VoLTE в Карелии

стившим технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling, абоненты смогут звонить и п
17.06.2019 МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области

ловской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi , а также по сети LTE — Wi-Fi Calling и VoLTE (Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling абоненты могут совершать вызовы
03.04.2019 МТС запустила Wi-Fi Сalling в Новосибирске и области

области технологии передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling, новосибирские абоненты МТС

14.03.2019 «Билайн» запустил VoLTE в Москве и Санкт-Петербурге

«Вымпелком» (бренд «Билайн») запустил сервис VoLTE (Voice over LTE) в опытную эксплуатацию. Сервис доступен на территории Москвы, Санкт-Пе
21.09.2018 МТС запустила Wi-Fi Calling в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

области технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling, абоненты смогут звонить и п

Публикаций - 975, упоминаний - 1148

VoLTE и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8801 576
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 216
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12548 153
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8742 84
Huawei 3932 45
Samsung Electronics 10253 44
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2892 40
Apple Inc 12097 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 28
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 26
Xiaomi 1731 23
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 23
Google LLC 11774 21
Ростелеком 9696 21
Telegram Group 1981 19
Cisco Systems 5114 19
LG Electronics 3614 18
Microsoft Corporation 24623 17
AT&T Inc 1679 14
Qualcomm Technologies 1822 13
ZTE Corporation 747 12
Цифра ГК 2425 12
Sony 6544 11
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 11
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 11
Lenovo Group 2291 10
HTC Corporation 1499 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 9
MediaTek - Ralink 527 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 8
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 8
Spirit DSP - Спирит Корп 470 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 8
Lenovo Motorola 3501 8
Mavenir 16 8
X Corp - Twitter 2845 7
Meta Platforms - Facebook 4438 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2047 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 7
Intel Corporation 12197 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
Россети Ленэнерго 1700 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 5
Связной ГК 1369 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 4
Евросеть 1404 3
Carl Zeiss AG 303 3
Метрополис ТРК 53 3
Почта России ПАО 2111 3
Яндекс - Бери Заряд! 19 3
eBay Inc 1619 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 3
Жемчужина - Санаторий 56 3
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 3
TÜV Rheinland Group 135 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2802 2
Газпром ПАО 1342 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 506 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 33 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 18 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
МТС Медиа 37 2
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 2
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 25 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 111 2
Черемушки 55 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 2
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 2
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 17 2
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 20 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Слобода 25 2
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Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 48 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2714 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1853 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 41
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 25
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
WiMAX Forum 68 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
GSA - Global mobile Suppliers Association 16 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 767
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7617 604
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50387 578
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65933 496
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24447 494
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20593 454
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27842 408
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15852 335
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 322
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 319
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3386 311
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 288
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24115 264
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13097 263
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6930 250
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 181
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7982 177
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8191 163
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 146
Сеть передачи данных - Data transmission network 3721 140
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 134
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 129
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10493 122
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 100
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9367 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21128 80
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12515 77
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24077 80
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