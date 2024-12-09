VoLTE Voice over LTE Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS)
VoLTE (Voice over LTE) - современная технология передачи голосовых данных через интернет 4G, которая обеспечивает более высокое качество передачи речи по сравнению с сетями 2G и 3G, позволяет практически мгновенно дозваниваться до собеседника и пользоваться мобильным интернетом одновременно со звонком.
|09.12.2024
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T2 запустила VoLTE в Волгоградской области на российском оборудовании
T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в Волгоградской области с применением решений российского разработчика НТЦ «Протей». С
|04.12.2024
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В Санкт-Петербурге и Ленобласти стали в полтора раза чаще звонить через интернет
т-Петербурге и Ленинградской области с начала 2024 г. Жители стали чаще звонить с помощью технологи VoLTE (Voice Over LTE) — доля цифровых звонков выросла в 1,5 раза и достигла 60% от всех вызо
|20.11.2024
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«МегаФон»: голос красноярцев уходит в цифру
Жители Красноярского края стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 78% от всех звонков в регио
|23.10.2024
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Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE
ператор Т2 внедрил на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую расширить возможности сети 4G. В течение октября специалисты компании пос
|22.10.2024
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Т2 запустила VoLTE в Ростовской области
T2, российский оператор мобильной связи, запустил в Ростовской области технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую совершать звонки в сети 4G. Благодаря сервису клиенты компании могут мгно
|22.10.2024
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T2 запускает технологию VoLTE на отечественном оборудовании
T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в 23 регионах присутствия, в восьми из них сервис реализован с применением решений рос
|09.10.2024
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«МегаФон»: голос томичей уходит в цифру
Жители Томской области стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 77% от всех звонков в регио
|25.09.2024
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Абоненты «МегаФона» в Туве переходят на цифровые звонки
Жители Тувы стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 75% от всех звонков в респу
|28.08.2024
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МТС запустила на всей сети технологию качественной передачи речи VoLTE
МТС объявила о развертывании на всей сети технологии высококачественной передачи голоса VoLTE (Voice over LTE) в федеральном масштабе – с запуском VoLTE в Нижегородской облас
|13.08.2024
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Смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 97% югорчан
Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилась до 72%. Вырос и ежеме
|27.06.2024
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билайн развернул VoLTE на всю федеральную сеть
ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия в России. В настоящий момент доля VoLT
|27.06.2024
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«Билайн» развернул VoLTE на всю федеральную сеть
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия в России. Об этом CNews сообщили представ
|20.06.2024
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В Удмуртии вырос интерес к цифровым звонкам
В Удмуртии доля звонков с использованием технологии VoLTE достигла 68%, увеличившись за год более чем на 12 процентных пунктов. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает каждый второй абонент в регионе. К таким выводам пришли специалисты «Ме
|01.03.2024
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В селах и деревнях Саратовской области стали чаще разговаривать в сети LTE
современные технологии. С начала года 49% разговоров селян прошли через 4G с использованием сервиса VoLTE (Voice over LTE). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Лидирует по проникно
|27.02.2024
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Более половины звонков в Воронежской области стали цифровыми
Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Воронежской области увеличилась до 55%. Вырос и ежемесячный объем ци
|26.01.2024
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Цифровые звонки в Петербурге поставили новый рекорд
Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 71% – это на 30% больше, чем в 202
|01.12.2023
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Использование VoLTE составляет треть от всего голосового трафика в сети билайна
Популярность VoLTE и количество пользователей VoWiFi в сети билайна продолжает расти, доля VoLTE теперь составляет треть от всего голосового трафика. Большинство устройств с 4G поддерживают VoLTE<
|27.11.2023
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Аналитика МТС: в 2023 году россияне стали в полтора раза чаще звонить в сетях LTE
а, проанализировала объем переданного голосового трафика в своей сети в России на основе технологии VoLTE (передача голоса через интернет в сетях LTE) за девять месяцев 2023 г. в сравнении с те
|14.11.2023
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Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернет
та при совершении голосовых вызовов с начала 2023 г. Доля звонков, выполняемых с помощью технологии VoLTE (Voice Over LTE), выросла до 35% от общего голосового трафика в регионе. Об этом CNews
|09.10.2023
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МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах
ласти голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит брянцам одновременно звонить и пользоваться интернетом, а так
|28.06.2023
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МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску
стила голосовую связь нового поколения, которая позволит осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит жителям этих мест одновременно звонить и пользоваться интерне
|13.03.2023
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МТС запустила в Волгоградской области звонки через интернет
ую связь нового поколения, которая позволит волгоградцам осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит волгоградским пользователям одновременно звонить и пользовать
|27.02.2023
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Жители Карелии стали чаще совершать звонки с помощью мобильного интернета
МТС объявляет о росте спроса на звонки с помощью мобильного интернета в Республике Карелия. За 2022 г/ количество пользователей технологией VoLTE, позволяющей совершать голосовые вызовы через сеть LTE, увеличилось более чем на 70%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технология VoLTE обеспечивает более быстрое соединен
|23.01.2023
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«Мегафон»: мобильный трафик VoLTE в Москве и области достиг исторического максимума
Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Москве и Московской области достигла 75%. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE соверша
|01.07.2022
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«Мегафон» признан лидером по развитию VoLTE в России
«Мегафон» лидирует по развитию технологии Voice over LTE (VoLTE) в России, следует из исследования отраслевого агентства Telecom Daily. Технология на с
|10.02.2022
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«Мегафон» запустил VoLTE в международном роуминге
Абоненты «Мегафона» смогут совершать звонки из-за рубежа с использованием технологии VoLTE. Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее,
|12.08.2021
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«Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE
Мобильный оператор «Мегафон» запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. По прогнозам компании новым стандартом голосовой связи в скором
|15.06.2021
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В России начинаются продажи двух новых кнопочных 4G-телефонов Nokia. Цены
ехнологий 4G. Отличительная особенность обеих новинок — передача голоса высокой четкости в сетях 4G VoLTE. Флориан Зайхе, глава компании HMD Global, сказал: «За годы лидерства на рынке кнопочны
|04.03.2021
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China Mobile и Huawei выпустили решение 5G New Calling
На саммите VoLTE Pro в рамках Всемирного мобильного конгресса в Шанхае корпорации China Mobile и Huawei
|15.02.2021
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«Билайн» увеличил покрытие технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
«Билайн» увеличил покрытие технологии VoLTE (Voice over LTE) и сделал ее более доступной для клиентов Санкт-Петербурга и Ленинградс
|02.02.2021
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Каждый третий абонент «Билайн» в Москве совершает голосовые вызовы в VoLTE
«Билайн» информирует о значительном росте активных пользователей услуги VoLTE в сети «Билайн» в Москве и Московской области. По итогам декабря 2020 г. более 30% клиентов оценили качество передачи звука за счет технологии HD Voice, а также возможность одновременно о
|21.12.2020
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«Билайн» перешел на новую платформу Huawei для предоставления услуги VoLTE
«Билайн» объявил о завершении миграции пользователей услуги VoLTE (Voice over LTE) в Москве на новую платформу Huawei. Основным преимуществом новой систе
|26.12.2019
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Tele2 перезапускает VoLTE в Москве на различных устройствах
Tele2 перезапустила для московских абонентов услугу передачи голоса в сетях LTE (VoLTE). Теперь преимущества этой технологии смогут ощутить владельцы широкой линейки устройст
|27.08.2019
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МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая
Республике Алтай технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Теперь абоненты МТС Горного Алтая могут принимать звонки на свой с
|24.07.2019
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МТС запустила звонки через Wi-Fi в Тамбовской области
амбовской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря Wi-Fi Calling абоненты могут совершать вызовы и принимат
|17.06.2019
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МТС запустила Wi-Fi Calling и VoLTE в Карелии
стившим технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling, абоненты смогут звонить и п
|17.06.2019
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МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области
ловской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi , а также по сети LTE — Wi-Fi Calling и VoLTE (Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling абоненты могут совершать вызовы
|03.04.2019
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МТС запустила Wi-Fi Сalling в Новосибирске и области
области технологии передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling, новосибирские абоненты МТС
|14.03.2019
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«Билайн» запустил VoLTE в Москве и Санкт-Петербурге
«Вымпелком» (бренд «Билайн») запустил сервис VoLTE (Voice over LTE) в опытную эксплуатацию. Сервис доступен на территории Москвы, Санкт-Пе
|21.09.2018
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МТС запустила Wi-Fi Calling в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
области технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling, абоненты смогут звонить и п
VoLTE и организации, системы, технологии, персоны:
|Ким Андрей 31 26
|Симаткина Светлана 37 22
|Трофимчук Денис 35 21
|Матвиенко Роман 30 17
|Мелихов Дмитрий 38 16
|Оловянников Дмитрий 39 16
|Беззубкин Игорь 20 15
|Никитин Олег 32 13
|Женихов Алексей 36 13
|Бирюков Олег 27 12
|Токаренко Максим 35 12
|Степанова Олеся 17 11
|Занько Мария 22 11
|Машин Дмитрий 20 10
|Куликов Роман 30 10
|Лебедева Алла 20 10
|Евлоев Мурад 27 9
|Некрасова Наталья 10 9
|Шоржин Валерий 58 8
|Распопин Николай 32 8
|Орловский Виктор 379 8
|Сенигов Дмитрий 12 8
|Филин Артем 28 8
|Свириденко Андрей 97 7
|Гречко Сергей 21 7
|Челышев Илья 15 7
|Фомин Павел 30 7
|Иваницкая Юлия 24 7
|Русинов Михаил 36 7
|Павленко Антон 15 6
|Лихобабин Сергей 15 6
|Мамедова Мария 14 6
|Бекиров Руслан 43 6
|Малахов Марк 9 6
|Башкевич Андрей 29 6
|Соловьев Александр 91 6
|Долгих Александр 18 6
|Прахов Михаил 36 6
|Лосев Станислав 26 6
|Бувальцев Иван 9 6
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