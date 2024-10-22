Т2 запустила VoLTE в Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, запустил в Ростовской области технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую совершать звонки в сети 4G. Благодаря сервису клиенты компании могут мгновенно связаться с собеседником, не прерывая при этом интернет-сессию.

Оператор Т2 внедрил на территории Ростовской области технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую расширить возможности сети 4G. В течение октября специалисты компании последовательно открывали доступ к сервису различным группам клиентов и проводили тесты корректности работы технологии и тарификации. В настоящее время VoLTE уже пользуются более 45% абонентов оператора, а голосовой трафик в сети 4G составил более 40% от всего «голоса» в регионе.

Сервис доступен всем клиентам Т2 в Ростовской области, чьи устройства поддерживают VoLTE, и имеет ряд преимуществ: моментальное соединение с собеседником, передача голоса в высоком качестве, минимизация рисков обрыва разговора и экономия заряда батареи. Достоинством технологии также является возможность сохранения текущей интернет-сессии во время принятия звонка: абонент может общаться по телефону и параллельно использовать мобильный интернет, не теряя ни в качестве связи, ни в загрузке данных.

При этом VoLTE не влияет на стоимость услуг оператора: сервис тарифицируется как обычный голосовой трафик и не расходует включенный в тариф пакет мобильного интернета.

В устройствах VoLTE зачастую активируется автоматически. Если этого не произошло, включить сервис можно в виджете настроек гаджета, в разделе, связанном с управлением мобильной связью и SIM-картами. При условии, что смартфон поддерживает технологию, в параметрах отобразится пункт ее активации.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Т2, сказал: «Развитие и усиление сетевой инфраструктуры остается для Т2 стратегической задачей. Только с начала года техническая дирекция компании провела модернизацию в 18 городах и 23 районах региона, уделив внимание не только крупным городам и районным центрам, но и малым населенным пунктам. Это позволяет нам обеспечить для абонентов качественный сервис и максимальную доступность технологии VoLTE на всей территории Ростовской области. Клиенты компании уже сейчас могут в полной мере оценить быстрое соединение и кристально чистое качество передачи голоса».