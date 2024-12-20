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Мотлях Константин



20.12.2024 T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Таганрога 1
06.12.2024 T2 ускорила мобильный интернет в столице донского казачества 1
25.10.2024 T2: ростовчане еще активнее используют мобильный интернет 1
22.10.2024 Т2 запустила VoLTE в Ростовской области 1
24.05.2016 Денис Маликов назначен директором макрорегиона «Центр» Tele2 1
30.10.2014 Константин Мотлях назначен генеральным директором макрорегиона «Центр» Tele2 2
23.01.2012 «Ростелеком» создаст единое информационное пространство для учреждений здравоохранения в Забайкальском крае 1
31.05.2011 «Ростелеком» устранил последствия крупной аварии в Чите 1
28.07.2010 «Сибирьтелеком» предоставит услуги связи для УВД по Забайкальскому краю 1
23.12.2009 «Сибирьтелеком» предоставит услуги ШПД абонентам «ЧитаНЭТ» 1
12.11.2009 «Сибирьтелеком» обеспечит связью новостройки и торговые центры Читы 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Мотлях Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 4
Ростелеком 9701 3
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 93 2
МегаФон 8805 1
Eltex - Предприятие Элтекс 151 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
КСК Технологии 43 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - ЧитаНЭТ 4 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Webstream - Вебстрим 27 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 238 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 135 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Бронирование - Booking 576 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
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АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
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