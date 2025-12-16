T2 развернул сеть в новом аэропорту Минеральных Вод

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил indoor-покрытие в новом терминале международного аэропорта Минеральные Воды им. М. Ю. Лермонтова. Компания разработала индивидуальное техническое решение для обеспечения пассажиров голосовой связью и мобильным интернетом до 100 Мбит/с во всех зонах аэровокзала на территории свыше 28 тыс. квадратных метров.

T2 продолжает последовательно развивать сеть в Ставропольском крае, уделяя повышенное внимание ключевым транспортным хабам. Компания первой на телеком-рынке развернула цифровую инфраструктуру на территории нового терминала международного аэропорта Минеральные Воды. Сеть построена как опорная, с возможностью последующего включения в нее других операторов.

Инженеры T2 разработали индивидуальное техническое indoor-решение, учитывающее конструктивные особенности аэровокзала, для обеспечения стабильной связи на площади свыше 28 тыс. квадратных метров. Надежная голосовая связь и мобильный интернет от оператора доступны во всех ключевых зонах воздушной гавани: на автомобильных парковках и взлетно‑посадочной полосе, в зонах регистрации, паспортного контроля и досмотра, залах вылета, прилета и выдачи багажа, а также внутри посадочных галерей, телетрапов и технических помещений. Максимальная скорость, с которой клиенты T2 могут пользоваться цифровыми сервисами внутри здания, достигает 100 Мбит/с.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2, сказал: «Строительство телеком-инфраструктуры в новом терминале Минеральных Вод – это не просто расширение покрытия, а создание опорной технологической платформы. Ранее Т2 уже обеспечила связью все ключевые транспортные узлы региона, включая аэропорт в столице региона, и запуск сети в новом терминале логично продолжает эту работу. Indoor-покрытие на таких объектах – серьезный инженерный вызов: при проектировании необходимо учитывать конструктивные особенности здания, распределение потоков пассажиров и периоды пиковых нагрузок. Мы тщательно проработали каждый из этих факторов и построили в новом терминале надежную сеть, которая будет сопровождать абонентов на всем пути их следования – от регистрации до посадочного трапа».