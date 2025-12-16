Разделы

Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова

Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова

Международный аэропорт Минеральные Воды — крупнейший аэропорт и авиационный узел в Северо-Кавказском федеральном округе. Пассажиропоток ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» в 2019 году составил более 2,5 млн пассажиров. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


16.12.2025 T2 развернул сеть в новом аэропорту Минеральных Вод 1
01.03.2024 Авиакомпания «Азимут» перешла на обновленную платформу ORS PSS 2
25.05.2022 «Рексофт» приняла участие в модернизации международного аэропорта «Минеральные Воды» 1
14.01.2016 «Международный аэропорт Минеральные воды» ускорил согласование договоров с помощью «1С:Документооборота» 4

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Азимут 80 1
Рексофт - Reksoft 433 1
Convetronic - Конветроник 4 1
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 30 1
9005 1
Макрософт 2 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 10 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 4 1
Азимут - авиакомпания 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31801 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 691 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1545 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 1
Пропускная способность - Bandwidth 1833 1
Hot Spare - Горячий резерв - Горячее резервирование - технология резервирования электронного оборудования 88 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1022 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 429 1
ORS PSS - 3 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 290 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
1С:Документооборот КОРП 89 1
Сизинцев Александр 15 1
Семенов Александр 165 1
Гусева Марина 1 1
Звонарев Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 89 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1411 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2422 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 985 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 719 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 1
