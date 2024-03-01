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Авиакомпания «Азимут» перешла на обновленную платформу ORS PSS

Авиакомпания «Азимут» завершила миграцию на обновленную версию российской платформы для управления обслуживанием пассажиров ORS PSS. Миграция расширит возможности авиакомпании в сфере управления бизнес-процессами, а также повысит качество и доступность ее услуг для пассажиров и агентов. Об этом CNews сообщили представители ORS.

Ключевыми особенностями обновленной ORS PSS являются интуитивно понятные веб-браузерные интерфейсы, устойчивая сервис-ориентированная архитектура, онлайн-синхронизация системы бронирования CRS с системой регистрации пассажиров DCS, а также возможность гибкой настройки бизнес-правил. Результатом миграции станет полная или частичная автоматизация большинства процессов, связанных с управлением ценообразованием и расписанием, дистрибуцией авиабилетов и дополнительных услуг, взаимодействием с агентами и аэропортами.

Сервис-ориентированная архитектура обеспечивает гибкий подход к администрированию и контролю изменений в платформе. Она минимизирует ручные операции при масштабировании и значительно повышает работоспособность компонентов в случае сбоев.

«АвиакомпанияАзимут” использует самые актуальные авиационные технологии, чтобы обеспечить информационную безопасность компании, агентов, партнеров и пассажиров, а также автоматизировать и масштабировать бизнес-процессы», – сказал Дмитрий Звонарев, директор по стратегическому развитию авиакомпании «Азимут».

«Миграция на обновленную ORS PSS дает “Азимуту” множество преимуществ. Этот шаг расширит возможности авиакомпании в дистрибуции авиабилетов, усилит защиту от киберугроз, а также автоматизирует целый ряд процессов. Это ключевые факторы успеха для такой быстрорастущей и активной авиакомпании, как “Азимут”. При этом обновленная платформа более гибкая и проста в обслуживании», – отметил Александр Сизинцев, генеральный директор ORS.

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Безопасность

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Авиакомпания «Азимут» — авиаперевозчик Юга России, базирующийся в Международном аэропорту Платов города Ростова-на-Дону, Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II и в Международном аэропорту Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова. Авиакомпания Азимут основана в 2017 г. За пять лет с начала полетов авиакомпания перевезла более 6,5 млн пассажиров. Порядка 95% направлений связывают регионы прямыми рейсами. Авиакомпания Азимут продолжает развивать маршрутную сеть, открывая новые внутрироссийские и зарубежные направления из регионов России.

ORS – российский разработчик гибких ИТ-решений для авиации. Делится экспертизой с авиакомпаниями, аэропортами трэвел-агентствами, консолидаторами и туроператорами с учетом индивидуальной специфики каждого проекта.

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