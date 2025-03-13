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ORS PSS -

ORS PSS — комплексное IT-решение для управления пассажирскими операциями и дистрибуцией авиационного контента.


13.03.2025 ORS представила обновленную версию платформы ORS PSS 1
01.03.2024 Авиакомпания «Азимут» перешла на обновленную платформу ORS PSS 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ORS PSS - и организации, системы, технологии, персоны:

ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 21 2
Ростех - Азимут 67 1
Азимут - авиакомпания 4 1
Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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