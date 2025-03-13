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ORS PSS -
ORS PSS — комплексное IT-решение для управления пассажирскими операциями и дистрибуцией авиационного контента.
|13.03.2025
|ORS представила обновленную версию платформы ORS PSS 1
|01.03.2024
|Авиакомпания «Азимут» перешла на обновленную платформу ORS PSS 1
ORS PSS - и организации, системы, технологии, персоны:
|Азимут - авиакомпания 4 1
|Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова 3 1
|Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 10 1
|Аэродинамика - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 3 1
|Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1340 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146118 1
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