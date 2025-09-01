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SOA Service-Oriented Architecture СОА Сервис-ориентированная архитектура Интеграционная платформа SOI Service-Oriented Infrastructure SOBA Service Oriented Business Architecture Сервис-ориентированная бизнес-архитектура

SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа - SOI - Service-Oriented Infrastructure - SOBA - Service Oriented Business Architecture - Сервис-ориентированная бизнес-архитектура

СОБЫТИЯ

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01.09.2025 Интеграционная шина «СберТеха» позволит бизнесу быстрее выпускать ПО и снизить операционные затраты

все преимущества распределенной архитектуры. Platform V Synapse App Mesh ускорит разработку и снизит стоимость интеграционных решений, трансформируя их из источника затрат в сервис самообслуживания». Интеграционная шина Platform V Synapse App Mesh зарегистрирована в Реестре российского ПО. Это означает, что входящие в ее состав инструменты удовлетворяют требованиям регуляторов и гарантируют
17.07.2024 Российская интеграционная шина Roc Integration совместима с «Ред ОС»

м CNews сообщили представители «К2Тех». Roc Integration объединяет в единую структуру информационные системы компании и создает сквозное взаимодействие между ними за счет оперативного обмена данными. Интеграционная шина предназначена для построения решений по координации информационных систем на предприятиях тяжелой промышленности, энергетической и машиностроительной отраслей, в логистическ
12.01.2017 Во Владимирской области внедрена интеграционная шина для здравоохранения

Компания «Нетрика» завершила первую очередь проекта по развитию регионального сегмента ЕГИСЗ Владимирской области. В ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» развёрнута региональная интеграционная шина для здравоохранения — программный комплекс, который обеспечит электронный документооборот между медицинскими организациями. Создана интегрированная электронная медицинская к
08.12.2015 В «Тойота Мотор» внедрена корпоративная интеграционная шина на платформе Mule ESB

интеграции и бизнес-решений Egar Technology. Mule ESB — это сервисно-ориентированная корпоративная интеграционная шина с открытым исходным кодом, позволяющая организовать потоки данных между р
12.09.2014 «Неофлекс» запустила в промышленную эксплуатацию интеграционное решение на базе Oracle SOA Suite в ВТБ24

ное место в ИТ-ландшафте и обеспечивает все основные бизнес-операции ВТБ24: используется при обслуживании всех клиентов по любым каналам коммуникаций. УСБС разработан на базе линейки продуктов Oracle SOA Suite. Промышленные платформы Oracle ESB и Oracle BPM обеспечивают решению соответствие требованиям к производительности и надежности, отметили в компании. В рамках проекта заказчику потреб
01.08.2014 «Неофлекс» разработала концепцию управления SOA-проектами для «Пробизнесбанка»

, компания «Неофлекс» разработала для «Пробизнесбанка», опорного банка группы, концепцию управления SOA-проектами. Об этом CNews сообщили в «Неофлекс» — системном интеграторе, работающем в сфер
02.07.2014 Новая версия Oracle SOA Suite упрощает интеграцию приложений в различных экосистемах

Корпорация Oracle представила Oracle SOA Suite 12c — новую версию унифицированного решения для интеграции приложений и сервис-ориентированной архитектуры (SOA). Предоставляя единую платформу с интеграционными возможностями

23.12.2011 «Неофлекс» создала SOA-решение для интеграции мобильного банкинга в ИТ-ландшафт МБРР

Компания «Неофлекс» сообщила о создании SOA-решения для интеграции мобильного банкинга в ИТ-ландшафт «Московского банка реконструкции и развития» (МБРР). Запуск в промышленную эксплуатацию интеграционного решения, построенного на пла
14.09.2011 Oracle Application Testing Suite 9.3 упрощает тестирование веб-, SOA- и пакетных приложений Oracle

Корпорация Oracle анонсировала новую версию Oracle Application Testing Suite 9.3 — решения для тестирования веб-, SOA- и пакетных приложений Oracle. Стартовый набор тестовых скриптов Siebel CRM Test Starter Kit и оптимизированное управление тестированием позволяют клиентам быстрее разворачивать приложения,
29.08.2011 СОА преподносит неприятные сюрпризы

о ряду случайных причин, в высокой степени определяют дальнейшие успех или неудачу той или иной ИС. СОА не является здесь исключением и также нуждается в поддержке других технологий. Одной из н
22.08.2011 СОА в "Ренессанс Кредит": кредитному конвейеру 5 лет

преимуществ сервис-ориентированной архитектуры В связи с этим в банке был открыт проект по созданию СОА, партнером в котором была выбрана компания "Неофлекс". Сегодня, спустя 6 лет после начала
18.07.2011 «Неофлекс» запустил услугу по поддержке SOA-решений сторонних разработчиков

Компания «Неофлекс» объявила о запуске новой услуги по поддержке SOA-решений. Единая служба технической поддержки компании готова взять на сопровождение SO
23.05.2011 В чем сложности повторной используемости в СОА

Тема СОА находится в плоскости практического применения для многих компаний и их ИТ–отделов уже достаточно давно. Инструментарий СОА опробован, технологии и инструменты межсервисного взаимоде
11.05.2011 Oracle Enterprise Gateway 11g обеспечивает обработку и защиту данных в средах SOA и облачных вычислений

отки и защиты информации Oracle Enterprise Gateway, который обеспечивает безопасность корпоративных SOA-инфраструктур, реализованных как на локальном уровне, так и в междоменной распределенной

18.02.2011 Секреты СОА: как получить реальную отдачу

Как и у многих других понятий сферы ИТ, какого-то общепринятого определения у СОА нет. Можно найти ряд более или менее удачных вариантов, ориентированных на технологические аспекты или абстрагирующихся от них. Тем не менее, все они не дают ответа на вопрос о том, как же

02.02.2011 25 февраля в Москве состоится учебный курс по управлению бизнес-процессами и построению SOA с платформой webMethods

25 февраля в Москве состоится учебный курс «Управление бизнес-процессами, интеграция приложений и построение SOA с платформой webMethods». Мероприятие состоится в рамках конференции пользователей Adabas & Natural. Слушатели курса смогут получить представление о компонентах и функциональности платформы
23.09.2010 Эксперты решили: альтернативы СОА нет

В начале 2000-х аналитики предсказывали, что к 2010 г. рынок СОА вырастет до 43 млрд долл. В реальности все оказалось скромнее: сегодня этот сектор оценив
14.09.2010 CNews TV. СОА обманула аналитиков

Какие пути развития уготованы для СОА в России и какие преимущества ИТ-архитектуры могут вызвать интерес у отечественного заказчика? «Круглый стол» CNews возобновил свою работу после летних «каникул» с темой «СОА для биз
10.09.2010 Интернет-банкинг для частных клиентов в «Банке Интеза» функционирует с помощью SOA-решения от «Неофлекс»

Целью проекта было создать решение, которое позволило бы банку эффективно развивать услуги дистанционного обслуживания частных клиентов. Исходя из этой цели специалистами «Неофлекса» было разработано SOA-решение, выполняющее в банке роль связующего элемента между информационными системами, обеспечивающими такие услуги. Сегодня решение обеспечивает целый ряд бизнес-функций, а именно: идентиф
09.09.2010 СОА для бизнеса в России

Несмотря на мрачные предсказания аналитиков, рынок СОА пока не демонстрирует признаков стагнации. Даже в условиях экономического спада он медлен
30.08.2010 Впервые в России: официальный сертификационный курс по SOA

Разработка ПО 2010» (CEE SECR 2010) с 11 по 13 октября пройдёт официальный сертификационный курс по SOA (Service Oriented Architecture — сервисно-ориентированная архитектура, СОА) на русском яз
24.08.2010 Круглый стол CNews: «СОА для бизнеса в России»

Несмотря на мрачные предсказания аналитиков, рынок СОА пока не демонстрирует признаков стагнации. Даже в условиях экономического спада он медлен
04.08.2010 Oracle Service Bus 11g оптимизирует производительность и масштабируемость решений на основе SOA

Корпорация Oracle анонсировала продукт Oracle Service Bus 11g, который является частью семейства связующего программного обеспечения Oracle Fusion Middleware и компонентом комплекса Oracle SOA Suite 11g. Новый продукт преобразует приложения со сложной, трудно адаптируемой к изменениям архитектурой в гибкие сети приложений, которые легко и быстро модифицируются. Это достигается пу
02.08.2010 «Тройка Диалог» создала интеграционную платформу на базе Oracle SOA Suite

рационной платформы в инвестиционной компании «Тройка Диалог» на базе программного комплекса Oracle SOA Suite, предназначенного для построения корпоративной сервис-ориентированной архитектуры и
24.05.2010 Банк «Союз» внедряет Diasoft FA# на базе SOA

ного комплексного решения Diasoft FA#, построенного на основе сервисно-ориентированной архитектуры (SOA). Решение о выборе новой системы автоматизации было принято банком в соответствии со стре
12.05.2010 Круглый стол CNews «СОА для бизнеса в России»

Несмотря на мрачные предсказания аналитиков, рынок СОА пока не демонстрирует признаков стагнации. Даже в условиях экономического спада он медлен
12.05.2010 «Неофлекс» разработал для «Райффайзенбанка» концепцию перехода к SOA

отке концепции перехода банка к сервис-ориентированной архитектуре (service-oriented architecture – SOA). Концепция описывает целевую интеграционную архитектуру банка, методологию управления

15.02.2010 Oracle покупает AmberPoint — поставщика решений для управления SOA

Корпорация Oracle заключила соглашение о приобретении компании AmberPoint — поставщика решений для управления SOA. Решения AmberPoint позволяют организациям выявлять и устранять проблемы при работе и взаимодействиях приложений, когда требуется совместное использование множества приложений, например, пр
21.10.2009 Oracle анонсировала новые версии инструментов разработки приложений на базе Java, SOA и Web 2.0

r, интегрированную среду разработки (Integrated Development Environment, IDE) корпоративных Java- и SOA-приложений, Oracle планирует включить более 500 новых функций и средств повышения продукт
29.09.2009 Новые возможности: Зачем бизнесу СОА?

Взглянуть шире на саму концепцию СОА предложил Эдуард Долгалев , руководитель направления WebSphere/SOA IBM. По его мнению, сама задача понимания, что такое СОА заключается в необходимости изме
25.09.2009 Oracle представила в России новое поколение Oracle Fusion Middleware 11g

стресс-тесты заняли 1,4 млн часов. Ядром инноваций стали принципиально обновленные комлексы Oracle SOA Suite 11g, Oracle WebLogic Suite 11g, Oracle WebCenter Suite 11g и Oracle Identity Manage
10.09.2009 10 главных ошибок в СОА-проектах

явить наиболее часто встречаемые "узкие места", которые следует сразу иметь в виду, ступая на "путь СОА". ZDNet приводит список из 10 самых распространенных ошибок, которые могут совершить комп
10.09.2009 СОА: новые ИТ-возможности для бизнеса

вской гостинице «Золотое кольцо» CNews Analytics и CNews Conferences проведут круглый стол по теме «СОА: новые ИТ-возможности для бизнеса». К участию приглашаются разработчики СОА-решени
07.09.2009 Круглый стол CNews: «СОА: новые возможности»

CNews Conferences и CNews Analytics проведут в московской гостинице «Золотое кольцо» круглый стол «СОА: новые ИТ-возможности для бизнеса». Среди основных тем для обсуждения — преимущества
07.08.2009 Опрос CNews Analytics: СОА в России

выполнять их необходимо, рассчитывая на уменьшившиеся ресурсы. ИТ-департаментам по-прежнему приходится управлять сложными системами, которые необходимо интегрировать в общий ИТ-ландшафт. На этом фоне СОА перестает быть просто звучной аббревиатурой, но обозначает новые возможности для ИТ и самого бизнеса. Подход СОА позволяет лучше адаптировать ИТ под нужды бизнеса, обеспечивая им нео
06.07.2009 Oracle SOA Suite 11g: открытая платформа для развертывания ИТ-инфраструктуры на базе SOA

Корпорация Oracle объявила о выпуске комплекса Oracle Service-Oriented Architecture (SOA) Suite 11g, входящего в состав семейства связующего программного обеспечения нового покол
30.06.2009 Oracle: новые средства управления производительностью приложений в SOA-средах

новых пакета Oracle Enterprise Manager Management Packs, а также дополнения к существующему пакету SOA and Java EE Management Pack на базе нового компонента Composite Application Monitor and M
23.06.2009 Круглый стол CNews: возможности СОА для бизнеса

вской гостинице «Золотое кольцо» CNews Analytics и CNews Conferences проведут круглый стол по теме «СОА: новые ИТ-возможности для бизнеса». К участию приглашаются разработчики СОА-решени
25.03.2009 Кризисное мышление: нужна ли российским компаниям СОА?

Еще несколько лет назад, когда аббревиатура СОА только набирала популярность, использование данного подхода рекомендовали всем без исключ
05.03.2009 Сложности продвижения СОА в России

Переход на СОА в последние годы стал одним из наиболее обсуждаемых вопросов – как для разработчиков подо

Публикаций - 712, упоминаний - 1010

SOA и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7110 183
IBM - International Business Machines Corp 9718 154
SAP SE 5630 108
Microsoft Corporation 25867 105
9700 54
Software AG & IDS Scheer 209 40
HP Inc. 5907 36
Neoflex - Неофлекс 263 36
Software AG 203 34
Diasoft - Диасофт 1180 29
Ростелеком 11035 27
Dell EMC 5204 26
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 24
Крок - Croc 1971 23
ФОРС - Центр разработки 710 23
Cisco Systems 5382 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9563 21
Directum - Директум 1287 20
Google LLC 12795 20
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 18
Oracle Siebel Systems 520 17
Docsvision - ДоксВижн 1062 17
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 549 17
Yandex - Яндекс 9369 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2404 16
Галактика - Корпорация 1554 16
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 16
Oracle - BEA Systems 162 15
Intel Corporation 12870 15
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1506 15
TerraLink - ТерраЛинк 293 15
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 14
Broadcom - VMware 2624 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 14
Fujitsu 2109 14
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 14
InterTrust - ИнтерТраст 337 14
Tibco Software 94 14
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 13
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1124 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9043 30
Альфа-Банк 1991 20
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 553 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 926 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3165 16
ГПБ - Газпромбанк 1291 15
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 13
AHConferences 53 12
Связной ГК 1401 11
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 11
ВТБ - ВТБ24 671 11
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 8
Почта России ПАО 2392 8
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1214 7
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 7
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 61 6
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 6
СБ Банк - Судостроительный банк 59 6
Газпром ПАО 1498 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2997 6
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 257 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 6
Пробизнесбанк АКБ 135 5
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 735 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1822 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 438 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1164 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1549 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 537 5
Сургутнефтегаз - СНГ 289 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 5
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 74 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5761 30
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5468 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13872 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6683 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5822 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2091 14
Федеральное казначейство России 1956 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2365 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3604 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4981 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1614 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3685 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3353 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1307 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3724 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1005 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6013 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2897 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1544 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3461 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 790 5
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 168 5
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 228 4
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4014 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1449 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 380 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 261 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1196 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 8
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 5
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 80 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 823 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Apache Software Foundation - ASF 232 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
4CIO 20 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 26 1
Электрокабель 13 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
OSEHRA - Open Source Electronic Health Record Agent 1 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
РАИИ - Российская ассоциация искусственного интеллекта 17 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 240 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54732 404
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36737 261
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12440 239
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33908 161
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7870 150
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13297 127
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26347 126
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14103 125
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5734 113
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18344 110
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8385 110
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8777 99
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24724 98
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 400 87
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10843 85
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26841 81
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13100 77
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12344 74
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6322 71
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35800 65
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2781 61
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13014 61
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13593 61
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14153 60
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28553 58
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1170 58
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7317 57
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3600 53
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13808 53
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2135 51
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7837 51
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1464 50
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8764 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23174 49
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1082 48
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16664 48
Стандартизация - Standardization 2353 47
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4555 47
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10041 46
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4469 46
HCL WebSphere - IBM WebSphere 536 77
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 56
Oracle Java - язык программирования 3496 45
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1321 41
Linux OS 11653 39
Microsoft Windows 17007 39
Software AG - ARIS Platform 180 37
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 366 34
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud - Oracle Service-Oriented Architecture 61 30
Microsoft Office 4221 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6390 27
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 24
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 24
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 23
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 23
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 216 23
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 22
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 21
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 20
Microsoft Windows 2000 8678 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1112 18
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 311 18
Google Android 15365 17
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 633 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3734 16
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 16
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 157 15
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 15
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 14
Apple iOS 8652 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1839 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2569 13
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 33 13
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 12
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 149 12
Oracle Fusion ERP 68 12
SAP NetWeaver 160 12
Microsoft BizTalk Server 107 11
HCL Lotus - IBM Lotus Forms - IBM Lotus Workplace 34 11
Oracle JDeveloper 44 11
Серова Елена 320 16
Макаров Станислав 118 12
Коптелов Андрей 141 12
Макеев Алексей 21 11
Попова Мария 141 11
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 10
Каменнова Мария 45 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Ипатов Вадим 84 7
Кадощук Игорь 19 7
Курьянов Сергей 162 7
Ершова Элеонора 67 7
Степанов Антон 72 6
Мякишева Марина 84 6
Ткачёв Роман 27 6
Путин Владимир 3470 6
Кирюшин Сергей 93 6
Фомичев Андрей 74 6
Волков Максим 34 6
Аншина Марина 79 5
Катрич Алексей 43 5
Широких Алексей 72 5
Солонин Виталий 90 5
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 5
Волчанинов Леонид 11 5
Xiong Frank - Сюн Фрэнк 6 5
Глазков Александр 151 5
Захаров Дмитрий 46 5
Казак Максим 162 5
Смирнов Максим 68 5
Заржецкий Александр 37 5
Баласанян Владимир 45 5
Назипов Дмитрий 86 5
Подкопаев Олег 30 5
Трещук Андрей 22 4
Суслов Константин 23 4
Матукин Алексей 4 4
Храмцовская Наталья 48 4
Шалманов Сергей 202 4
Толкачева Екатерина 43 4
Россия - РФ - Российская федерация 168300 434
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48042 165
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14859 121
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55064 91
Европа 25026 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19757 37
Германия - Федеративная Республика 13296 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13870 25
Казахстан - Республика 6109 24
Европа Восточная 3140 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19358 21
Япония 13848 21
Украина 7956 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4232 19
Беларусь - Белоруссия 6353 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 16
Индия - Bharat 5908 15
Азия - Азиатский регион 5955 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8681 14
Земля - планета Солнечной системы 10904 12
Африка - Африканский регион 3649 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3384 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3159 10
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1465 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4546 9
Франция - Французская Республика 8201 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1427 9
Европа Западная 1498 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3506 8
Америка - Американский регион 2208 8
Ближний Восток 3170 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3236 7
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 7
Канада 5094 6
Россия - ПФО - Самарская область 1615 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2334 6
США - Калифорния 4841 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1681 6
Австрия - Австрийская Республика 1360 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54059 248
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16336 160
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58401 143
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27639 106
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6677 101
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6232 85
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8569 84
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12433 81
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18382 78
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3627 75
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7941 69
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7583 62
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34269 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22005 57
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3159 56
Страхование - Страховое дело - Insurance 6609 50
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2518 42
Энергетика - Energy - Energetically 5956 37
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9224 36
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10982 35
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11483 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11963 35
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5844 35
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10533 35
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4820 32
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6673 31
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6807 31
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8909 28
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8972 27
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1691 25
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3091 25
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11760 24
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2215 23
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4009 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6861 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9157 21
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2782 20
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5823 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5670 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 22
Открытые системы ИД 176 19
ComputerWorld 144 9
PCweek 30 8
CNews TV 747 4
CNews - ZOOM.CNews 1913 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
9to5Mac 70 2
Optics 144 2
CNews Журнал 167 2
9to5Google 61 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 161 1
InformationWeek 241 1
Silicon 497 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
Computer Weekly 376 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Росбалт ИА 60 1
New York Post 64 1
E-Commerce Times 69 1
Sostav.ru - Состав.ру 7 1
Vademecum - Вадемекум Медиа 5 1
Nielsen Holdings - VNU - Verenigde Nederlandse Uitgeverijen - VNUNet - United Dutch Publishers 432 1
Airline Business 7 1
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Forbes - Форбс 1016 1
Wikipedia - Википедия 658 1
FT - Financial Times 1304 1
The Register - The Register Hardware 1800 1
Bloomberg 1645 1
ZDnet 666 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6129 1
Ведомости 1519 1
РИА Новости 1045 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
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РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8674 75
Gartner - Гартнер 3673 69
IDC - International Data Corporation 4999 31
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4070 26
Forrester Research 837 18
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 864 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 377 5
Gartner - Burton Group 17 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Fortune Global 100 142 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 2
BCG - Boston Consulting Group 118 2
IBM Research 111 2
Frost & Sullivan 208 2
CNews Инновация года - награда 157 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 25 1
CNews Tenders 18 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Datamonitor 83 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner - AMR Research 48 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Architecture Tools 1 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
TheInfoPro 4 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
DaraTech 5 1
Real Story Group 15 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 267 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 34 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 154 1
РАН - Российская академия наук 2140 8
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 52 2
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 330 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1742 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1536 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 289 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 649 2
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 162 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 47 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
Роскосмос - РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 7 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 56 1
Pearson VUE 55 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 1
Oracle University 6 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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